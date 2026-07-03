تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"اللقاء الوطني للهيئات الزراعية": لتصحيح أسعار المحروقات

Lebanon 24
03-07-2026 | 09:12
A-
A+
اللقاء الوطني للهيئات الزراعية: لتصحيح أسعار المحروقات
اللقاء الوطني للهيئات الزراعية: لتصحيح أسعار المحروقات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن "اللقاء الوطني للهيئات الزراعية" في لبنان في بيان، أنه يتابع "استمرار السياسات الاقتصادية التي أثقلت كاهل المواطنين والقطاعات الإنتاجية، عبر فرض المزيد من الرسوم والضرائب ورفع كلفة المحروقات، فيما بقيت الاحتكارات والوكالات الحصرية بمنأى عن أي محاسبة، مستفيدة من هوامش أرباح غير مبررة حتى بعد تراجع أسعار النفط عالميا".
Advertisement

ولفت إلى أن "هذه السياسات لم تستهدف المزارعين وحدهم، بل أصابت مجمل الإنتاج الوطني، فأرهقت القطاعات الزراعية والصناعية والنقل وسائر الأنشطة الاقتصادية، ورفعت كلفة الإنتاج، وأضعفت القدرة التنافسية للمنتجات اللبنانية، وعمّقت الركود الاقتصادي، فيما تراجعت القدرة الشرائية للمواطن إلى مستويات غير مسبوقة".

وأوضح أن "القطاع الزراعي يأتي في مقدمة المتضررين، إذ بات المزارع يرزح تحت أعباء ارتفاع كلفة المحروقات والري والنقل والتوضيب، بالتزامن مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف الأراضي الزراعية والبنى التحتية، وغياب أي خطة رسمية جدية لدعم الإنتاج الوطني أو حماية الأمن الغذائي".

وطالب اللقاء بـ"تصحيح أسعار المحروقات بما ينسجم مع الانخفاض العالمي، وكسر الاحتكارات، وإلغاء الرسوم التي تثقل كاهل المنتجين، واعتماد سياسة وطنية شاملة لدعم القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الزراعة، باعتبارها ركيزة أساسية للصمود الاقتصادي والسيادة الوطنية".

ودعا "كافة الاتحادات والنقابات والهيئات الاقتصادية والإنتاجية إلى توحيد الموقف والتحرك الضاغط دفاعا عن الإنتاج الوطني وحق اللبنانيين في العيش الكريم"، محذرا من أن "استمرار هذه السياسات لن يؤدي إلا إلى مزيد من الفقر والانهيار، وأن تجاهل صرخة المنتجين والمواطنين لن يبقي أمام الناس سوى خيار الدفاع عن حقوقهم بكل الوسائل المشروعة".
مواضيع ذات صلة
لقاء الهيئات الزراعية: لإعلان حالة طوارئ وطنية لدعم المزارعين وإعادة إلاعمار
lebanon 24
Lebanon24
03/07/2026 17:50:59 Lebanon 24 Lebanon 24
انخفاض مستمر في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
lebanon 24
Lebanon24
03/07/2026 17:50:59 Lebanon 24 Lebanon 24
جدول جديد... هكذا أصبحت أسعار المحروقات
lebanon 24
Lebanon24
03/07/2026 17:50:59 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا لم تنخفض أسعار المحروقات محلياً؟ وزارة الطاقة تجيب
lebanon 24
Lebanon24
03/07/2026 17:50:59 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الهيئات الاقتصادية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

إسرائيل

الكريم

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:48 | 2026-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:22 | 2026-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:20 | 2026-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:19 | 2026-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:48 | 2026-07-03
Lebanon24
10:30 | 2026-07-03
Lebanon24
10:22 | 2026-07-03
Lebanon24
10:20 | 2026-07-03
Lebanon24
10:19 | 2026-07-03
Lebanon24
10:00 | 2026-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24