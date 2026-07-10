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لبنان

تجميد تفاهم إسلام آباد يُعطي دفعاً لإتفاق الإطار

Lebanon 24
10-07-2026 | 22:48
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تجميد تفاهم إسلام آباد يُعطي دفعاً لإتفاق الإطار
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كتب معروف الداعوق في" اللواء": تشير مصادر سياسية إلى ان التصعيد العسكري الحاصل في الخليج العربي، ارخى بمفاعيل سلبية على الاوضاع العامة ، ومن ضمنها،ورقة اسلام أبآد ومتفرعاتها، واصاب حلفاء ايران، بالاستياء عموماً وحتى الاحباط في بعض الأحيان، بعدما كانوا يُمنُّون النفس بفرصة الاتكاء على ورقة اسلام أبآد بمايخص لبنان ،للاستقواء فيه على السلطة والخصوم معا، وتحسين شروطهم قدر الامكان، والتملص من موجبات انهاء الحرب وتسليم الدولة اللبنانية لمقاليد الامور في ادارة شؤون لبنان.
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وتعتبر المصادر التي تتابع مجريات التصعيد العسكري الحاصل بين الولايات المتحدة الأميركية وايران بكل تفاصيله، ان ما حصل شكل مفاجأة غير محسوبة لمعارضي ورافضي اتفاق الاطار ، واضعف اعتراضاتهم ومواقفهم وقلص قدراتهم على تعطيله ومنع تنفيذه، وفي المقابل شكل حافزاً قوياً للدولة اللبنانية، للاستمرار باستكمال متطلبات الاتفاق النهائي عليه وبشكل كامل، والمباشرة بتطبيق بنوده واجراءاته، باعتباره الخيار الوحيد والممكن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، وبسط سلطة الدولة على كل الاراضي اللبنانية وحتى الحدود الدولية.
وتشير المصادر إلى ان الغاء ورقة إسلام أبآد نهائياً اذا حصل، لانه مايزال في طور التجميد وضمن ردة فعل الرئيس الاميركي دونالد ترامب على الاعتداءات الايرانية على حاملات النفط والغاز في مضيق هرمز، سيقلب الحسابات رأساً على عقب، ويبدل موازين القوى السياسية والعسكرية بالمنطقة، ويشلُّ محاولات اعادة استنساخ الدور الايراني المفقود في لبنان والمنطقة، ولو بقالب جديد ومستحدث، كما ورد في اتفاق إسلام اباد، في حين سيمكن الواقع الجديد الدولة اللبنانية التحرك بانفتاح واجواء ملائمة أكثر من قبل، للوصول بالاتفاق إلى خواتيمه، بالرغم من كل العوائق والصراخ السياسي.
 
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