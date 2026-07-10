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لبنان

مخرج وحيد لمنع ضياع الجنوب نهائياً

Lebanon 24
10-07-2026 | 22:59
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مخرج وحيد لمنع ضياع الجنوب نهائياً
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كتب طوني عيسى في" الجمهورية": على رغم من الضربات المريعة التي تلقّاها «حزب الله » خلال 3 سنوات مضت،بدءاً بفقدان قياداته التاريخية، مروراً بتدمير هيكلياته وأجزاء واسعة من ترسانةسلاحه، وكثير من المدن والقرى الحدودية وتهجيرها بكاملها، وصولاً إلى قضمأجزاء إستراتيجية من الجنوب ورفع الأعلام الإسرائيلية فوق عدد من تلالها الحاكمة، فإنّ «الحزب » ما زال يمارس حالة إنكار كامل لما جرى على الأرض، وكأنّ شيئاً لم يكن، وكأنّ إسرائيل ما زالت خارج الأرض اللبنانية. وهذا الانفصام عن الواقع يدفع «الحزب » إلى التحضير للمواجهات الجديدة، واحدة تلو أخرى، بذهنية الحروب السابقة، ولو أنّ موازين القوى وقواعد الاشتباك الميدانية قد تبدّلت كلياً لمصلحة إسرائيل.
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فمع تفجّر الموقف العسكري مجدداً قبل أيام بين واشنطن وطهران، وبدلاً مناعتماد «حزب الله » سياسة الانكفاء لحماية ما بقي من أرض الجنوب، بدأ يندفع للتعبير عن قرار واضح اتخذه، ويقضي بتفجير حرب جديدة في الجنوب،لمساندة إيران في حربها الإقليمية الجديدة. وطبعاً، هذا الإصرار على ربط مصير الجنوب بالملف الإيراني يُنذر، وفق التقديرات السياسية والعسكرية المباشرة، باجتياح إسرائيلي جديد، سيتجاوز حدود «الخط الأصفر » الحالي الذي بلغ الزهراني، ليصل إلى أعماق الجنوب، أي ربما إلى خط نهر الأولي في بعض النقاط، ما سيعيد تلك المنطقة إلى الواقع الذي سادها قبل العام 2000 . وستكون مغامرة «الحزب » حاسمة ونهائية هذه المرّة، لأنّها تتجاوز ما تسببت بهجولات القتال السابقة، وتؤدي إلى ضياع الجنوب كله، وتحويله منطقة عازلة تحت الاحتلال، على مدى زمني غير محدّد. ليس في يد الدولة اللبنانية أي مخرج من المأزق الجديد، الذي بات وارداً جداً في ظل عودة الحرب بين إيران ومحور الولايات المتحدة - إسرائيل. فلا هي قادرة على صدّ تقدّم إسرائيل عسكرياً ولا هي قادرة أو مستعدة لمنع «الحزب » من خوض المغامرة الجديدة، خوفاً من انزلاق البلد إلى مواجهة داخلية. وكل ما تستطيع القيام به السلطة اليوم هو استثمار ما أمكن من رصيد استعادة الدولة اللبنانية دورها وقرارها، ونزع مبررات إسرائيل.
لكن هذا الرهان يتوقف كلياً على قدرة الجيش على فرض سلطته المطلقة، وإنهاءالجزر الأمنية في الداخل، وحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة. وهو المسار الذي يعطّله «حزب الله » بإصراره على إبقاء الجبهة الجنوبية ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات، خدمة لإيران أو سواها، ولكن الدوافع لا تمتّ بصلة إلى مصالح لبنان. لذلك، يقف لبنان مربكاً أمام ساعة الحقيقة، وهو يعرف أنّ زمن الهوامش الرمادية قد انتهى إلى غير رجعة، لأنّ الوقائع تبدّلت جذرياً على الأرض. وفيما قرار «الحزب » يبدو في طهران لا في لبنان، فإنّ البلد يسير بخطى ثابتة نحو الكارثة الكبرى والحاسمة. والمخرج الوحيد لمنع ضياع الجنوب نهائياً ووقوع لبنان تحت وطأة الخيارات الإجبارية يبقى واحداً، وهو اقتناع «الحزب » بخيار الدولة والجيش والشرعية، وإن بدا ذلك صعباً عليه وموجعاً. وهذا الانتقال يتطلّب جرأة وسرعة قرار استثنائية، من جانب قيادة «الحزب »، إذا كانت قادرة على القيام بذلك، وقبل فوات الأوان، أي قبل أن تلتهم ألسنة النار الآتية كل ما تبقّى من الجنوب.
 
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