تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عيد مار شربل يجمع المؤمنين في بقاعكفرا

Lebanon 24
13-07-2026 | 03:08
A-
A+
عيد مار شربل يجمع المؤمنين في بقاعكفرا
عيد مار شربل يجمع المؤمنين في بقاعكفرا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

يتوافد المؤمنون بكثافة إلى بقاعكفرا، مسقط رأس القديس شربل مخلوف، للمشاركة في برنامج عيد شفيع لبنان والعالم، الذي تنظمه الرعية بالتنسيق مع مزار بيت مار شربل ومزار مغارة القديس.

وشهدت البلدة المسيرة السنوية التي انطلقت من كنيسة السيدة الرعائية، وجابت الأحياء القديمة وصولاً إلى صخرة القديس شربل في الجرد، وسط صلوات وتأملات روحية وتلاوة مسبحة القديس.

واختُتمت المسيرة بقداس ترأسه الخوري غطاس الخوري مخلوف، الذي دعا المؤمنين إلى الاقتداء بالقديس شربل، مؤكداً أن "الإنسان مدعو إلى أن يجعل من المكان الذي يعيش فيه مساحة للقداسة والمحبة والشهادة الحية للإنجيل".

كما أحيت المرنمة جومانا مدور، مساء الأحد، ريسيتالاً دينياً في كنيسة السيدة، تضمن ترانيم للسيد المسيح والعذراء مريم والقديسة رفقا والقديس شربل.

وتشارك الرعية، الاثنين 13 تموز، في قداس يترأسه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في الديمان، على أن يُقام عند السادسة مساءً قداس في كنيسة الرعية. وتستقبل الثلاثاء أصدقاء القربان في لبنان للمشاركة في القداس وزياح القربان الأقدس والسجود.

وتستمر الاحتفالات بالقداديس واللقاءات الروحية والترانيم حتى يوم العيد، الأحد 19 تموز.

Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
نيللي كريم: أؤمن بمعجزات مار شربل وأزور مزاره دائماً (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
13/07/2026 11:24:00 Lebanon 24 Lebanon 24
جولة للمطارنة الموارنة في وادي قنوبين وتدشين بيت مار شربل
lebanon 24
Lebanon24
13/07/2026 11:24:00 Lebanon 24 Lebanon 24
من بينها مزار مار شربل في لبنان.. البابا يختار 6 مزارات عالميّة لتلاوة صلاة المسبحة
lebanon 24
Lebanon24
13/07/2026 11:24:00 Lebanon 24 Lebanon 24
سيدي ساسين شربل
lebanon 24
Lebanon24
13/07/2026 11:24:00 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

أفراح ومناسبات

مار بشارة بطرس الراعي

بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس

بطرس الراعي

بشارة بطرس

مار بشارة

الماروني

القربان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:15 | 2026-07-13
Lebanon24
04:14 | 2026-07-13
Lebanon24
04:01 | 2026-07-13
Lebanon24
04:00 | 2026-07-13
Lebanon24
03:55 | 2026-07-13
Lebanon24
03:51 | 2026-07-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24