عيد مار شربل يجمع المؤمنين في بقاعكفرا

يتوافد المؤمنون بكثافة إلى بقاعكفرا، مسقط رأس القديس شربل مخلوف، للمشاركة في برنامج عيد شفيع والعالم، الذي تنظمه الرعية بالتنسيق مع مزار بيت مار شربل ومزار مغارة القديس.

وشهدت البلدة المسيرة السنوية التي انطلقت من كنيسة السيدة الرعائية، وجابت الأحياء القديمة وصولاً إلى صخرة القديس شربل في الجرد، وسط صلوات وتأملات روحية وتلاوة مسبحة القديس.

واختُتمت المسيرة بقداس ترأسه الخوري غطاس الخوري مخلوف، الذي دعا المؤمنين إلى الاقتداء بالقديس شربل، مؤكداً أن "الإنسان مدعو إلى أن يجعل من المكان الذي يعيش فيه مساحة للقداسة والمحبة والشهادة الحية للإنجيل".

كما أحيت المرنمة جومانا مدور، مساء الأحد، ريسيتالاً دينياً في كنيسة السيدة، تضمن ترانيم للسيد المسيح والعذراء مريم والقديسة رفقا والقديس شربل.

وتشارك الرعية، الاثنين 13 ، في قداس يترأسه البطريرك في الصرح البطريركي في الديمان، على أن يُقام عند السادسة مساءً قداس في كنيسة الرعية. وتستقبل الثلاثاء أصدقاء في لبنان للمشاركة في القداس وزياح القربان الأقدس والسجود.

وتستمر الاحتفالات بالقداديس واللقاءات الروحية والترانيم حتى يوم العيد، الأحد 19 تموز.