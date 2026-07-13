بالفيديو... ادرعي: حزب الله حول قلعة الشقيف الى معقل ارهابي

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حزب الله الارهابي حوّل قلعة الشقيف من موقع أثري يتبع للدولة اللبنانية إلى معقل إرهابي بدعم وتوجيه إيراني…
تحويل المواقع التراثية والوطنية إلى نقاط تمركز عسكري هو انتهاك لسيادة الدولة قبل أي شيء آخر، والإنكار الكاذب لحزب الله الذي دحضته الوقائع الميدانية لا يغير من الحقائق… https://t.co/HTDdgYE1Pf
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 13, 2026
حزب الله الارهابي حوّل قلعة الشقيف من موقع أثري يتبع للدولة اللبنانية إلى معقل إرهابي بدعم وتوجيه إيراني…
تحويل المواقع التراثية والوطنية إلى نقاط تمركز عسكري هو انتهاك لسيادة الدولة قبل أي شيء آخر، والإنكار الكاذب لحزب الله الذي دحضته الوقائع الميدانية لا يغير من الحقائق… https://t.co/HTDdgYE1Pf