بالفيديو... ادرعي: حزب الله حول قلعة الشقيف الى معقل ارهابي

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي عبر منصة اكس: حوّل من موقع أثري يتبع للدولة إلى معقل إرهابي بدعم وتوجيه إيراني…



وتابع: تحويل المواقع التراثية والوطنية إلى نقاط تمركز عسكري هو انتهاك لسيادة الدولة قبل أي شيء آخر، والإنكار الكاذب لحزب الله الذي دحضته الوقائع الميدانية لا يغير من الحقائق الموثقة شيئًا...

حزب الله الارهابي حوّل قلعة من موقع أثري يتبع للدولة اللبنانية إلى معقل إرهابي بدعم وتوجيه إيراني…



تحويل المواقع التراثية والوطنية إلى نقاط تمركز عسكري هو انتهاك لسيادة الدولة قبل أي شيء آخر، والإنكار الكاذب لحزب الله الذي دحضته الوقائع الميدانية لا يغير من الحقائق… https://t.co/HTDdgYE1Pf — (@AvichayAdraee) July 13, 2026 Advertisement