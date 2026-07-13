"مليون دولار" من اليابان.. مساعدات غذائية لـ59 ألف شخص في لبنان

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رحّب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في بيان، بمساهمة قدرها مليون دولار أميركي مقدّمة من حكومة ، لتوفير مساعدات غذائية عينية منقذة للحياة لنحو 59 ألف شخص من الفئات الأكثر ضعفاً والمتضررين من التصعيد الأخير للنزاع. ولا تزال أُسر كثيرة في مختلف أنحاء تعيش حالة من النزوح، فيما تواصل أُسر أخرى التعافي من وطأة الأزمة الاقتصادية والآثار المستمرة لانعدام الأمن، وتبقى المساعدات الإنسانية ضرورة أساسية لمساندة الأسر في تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية ومساعدتها قدر من الاستقرار في ظل استمرار حال عدم اليقين.وقالت نائبة المديرة للبرنامج في لبنان آن فالاند:"عندما يُجبر الناس على النزوح أو يفقدون مصادر دخلهم، تمتد آثار النزاع إلى ما هو أبعد من الأزمة المباشرة، وتسهم المساعدات الغذائية المقدمة في الوقت المناسب في تمكين الأسر من استعادة قدر من الاستقرار في وقت لا تزال فيه حالة عدم اليقين مرتفعة. ونتوجه بخالص الشكر إلى حكومة اليابان وشعبها على دعمهما المتواصل، الذي يمكّن برنامج الأغذية العالمي من مواصلة تقديم المساعدة للفئات الأكثر ضعفاً".اشارة الى ان اليابان تعدّ شريكاً راسخاً لبرنامج الأغذية العالمي في لبنان، حيث دعمت على مدى اعوام، مجموعة واسعة من الأنشطة الرامية إلى مساندة الفئات الأكثر ضعفاً وتعزيز القدرات الوطنية، فيما تؤكد هذه المساهمة الجديدة اليابان المستمر ضمان حصول الأشخاص المتأثرين بالأزمات على المساعدات في الوقت المناسب وبفعالية.، لفت سفير اليابان يوكوتا الى ان "بلاده تؤكد التزامها مواصلة دعم الشعب اللبناني في هذه المرحلة الصعبة. ومن خلال شراكتنا مع برنامج الأغذية العالمي، نُسهم في تعزيز الأمن الغذائي وحماية الأمن الإنساني، عبر ضمان حصول الأسر الأكثر ضعفاً والمتضررة من التصعيد الأخير للنزاع على المساعدة التي تحتاج إليها بصورة عاجلة، وسنواصل العمل مع شركائنا لدعم جهود الإغاثة والتعافي".وبذلك، تكون اليابان قد قدمت منذ بداية العام 2026 مساهمات بقيمة إجمالية بلغت ثلاثة ملايين دولار أميركي لدعم عمليات برنامج الأغذية العالمي في لبنان، وتُمكّن هذه المساهمات البرنامج من الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتغيرة من خلال تقديم أشكال مختلفة من المساعدات، بما يضمن وصول الدعم الأنسب إلى الأشخاص الأكثر احتياجاً.