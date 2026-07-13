عودة غير مكتملة

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وحسب مصدر أمني متابع قال لـ" :" اللافت أن ارتفاع أعداد العائدين لا يعني بالضرورة أن العودة باتت مستقرة. فجزء من العائلات يعود لتفقّد البيوت أو تقييم الأضرار أو تقليل كلفة النزوح، لا لأن شروط الحياة عادت كما كانت".أضاف:" وفي مناطق كثيرة، لا يزال السؤال عملياً: هل البيت صالح للسكن؟ هل الطريق آمن؟ هل توجد طبابة ومياه ومدرسة؟ وهذا ما يضع علامة استفهام حول اكتمال فكرة العودة من عدمها".