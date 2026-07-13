في طرابلس.. إطلاق نار وتوقيف مروّج مخدرات

شهدت مناطق عدة في شمال لبنان، مساء اليوم، سلسلة حوادث أمنية متفرقة، تنوعت بين إطلاق نار وعمليات سطو وتوقيفات أمنية.
وفي طرابلس
، أصيب الشاب "ب.ج" بطلق ناري في بطنه إثر إطلاق مجهولين النار عليه من مسدس حربي في ساحة القبة
، ونُقل إلى المستشفى الحكومي
لتلقي العلاج، فيما لا تزال أسباب الحادثة مجهولة.
وفي حادثة منفصلة، أوقفت دورية من مديرية المخابرات
في الجيش المدعو "ب.ن" في منطقة القبة
- طرابلس، للاشتباه بقيامه سابقاً بإطلاق النار وافتعال إشكالات، وأُحيل إلى القضاء
المختص لاستكمال التحقيق.
وفي منطقة التبانة
- طرابلس، تمكن عدد من الشبان من توقيف أحد مروجي المخدرات، وقاموا بتقييده إلى المضبوطات قبل تسليمه إلى الأجهزة الأمنية
لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وفي عكار
، أطلق مجهول النار على الشاب "أ.خ"، الملقب بـ"باجو"، أمام منزله عند أطراف بلدة أكروم، ما أدى إلى إصابته بأربع رصاصات. ونُقل إلى المستشفى، فيما وصفت حالته بالحرجة، وباشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لكشف هوية مطلق النار وظروف الحادث.
وفي مخيم نهر البارد، تعرض الفلسطيني "م.ح"، وهو من سكان مدينة صور ويعمل في توزيع القهوة على المحال داخل المخيم، لعملية سطو مسلح على الكورنيش البحري، حيث سلبه شخص مقنع يستقل دراجة نارية مبلغاً يقدر بنحو 20 ألف دولار أميركي قبل أن يفر إلى جهة مجهولة.
وبعد عمليات رصد ومتابعة، تمكنت دورية من مديرية المخابرات في الجيش داخل المخيم من تحديد هوية المشتبه به، وهو "ط.أ"، وأوقفته، كما أعادت المبلغ المسلوب إلى صاحبه.