في طرابلس.. إطلاق نار وتوقيف مروّج مخدرات

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وفي ، أصيب الشاب "ب.ج" بطلق ناري في بطنه إثر إطلاق مجهولين النار عليه من مسدس حربي في ساحة ، ونُقل إلى لتلقي العلاج، فيما لا تزال أسباب الحادثة مجهولة.وفي حادثة منفصلة، أوقفت دورية من في الجيش المدعو "ب.ن" في - طرابلس، للاشتباه بقيامه سابقاً بإطلاق النار وافتعال إشكالات، وأُحيل إلى المختص لاستكمال التحقيق.وفي منطقة - طرابلس، تمكن عدد من الشبان من توقيف أحد مروجي المخدرات، وقاموا بتقييده إلى المضبوطات قبل تسليمه إلى لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.وفي ، أطلق مجهول النار على الشاب "أ.خ"، الملقب بـ"باجو"، أمام منزله عند أطراف بلدة أكروم، ما أدى إلى إصابته بأربع رصاصات. ونُقل إلى المستشفى، فيما وصفت حالته بالحرجة، وباشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لكشف هوية مطلق النار وظروف الحادث.وفي مخيم نهر البارد، تعرض الفلسطيني "م.ح"، وهو من سكان مدينة صور ويعمل في توزيع القهوة على المحال داخل المخيم، لعملية سطو مسلح على الكورنيش البحري، حيث سلبه شخص مقنع يستقل دراجة نارية مبلغاً يقدر بنحو 20 ألف دولار أميركي قبل أن يفر إلى جهة مجهولة.وبعد عمليات رصد ومتابعة، تمكنت دورية من مديرية المخابرات في الجيش داخل المخيم من تحديد هوية المشتبه به، وهو "ط.أ"، وأوقفته، كما أعادت المبلغ المسلوب إلى صاحبه.