تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

في طرابلس.. إطلاق نار وتوقيف مروّج مخدرات

Lebanon 24
13-07-2026 | 16:54
A-
A+
في طرابلس.. إطلاق نار وتوقيف مروّج مخدرات
في طرابلس.. إطلاق نار وتوقيف مروّج مخدرات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شهدت مناطق عدة في شمال لبنان، مساء اليوم، سلسلة حوادث أمنية متفرقة، تنوعت بين إطلاق نار وعمليات سطو وتوقيفات أمنية.
Advertisement

وفي طرابلس، أصيب الشاب "ب.ج" بطلق ناري في بطنه إثر إطلاق مجهولين النار عليه من مسدس حربي في ساحة القبة، ونُقل إلى المستشفى الحكومي لتلقي العلاج، فيما لا تزال أسباب الحادثة مجهولة.

وفي حادثة منفصلة، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في الجيش المدعو "ب.ن" في منطقة القبة - طرابلس، للاشتباه بقيامه سابقاً بإطلاق النار وافتعال إشكالات، وأُحيل إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيق.

وفي منطقة التبانة - طرابلس، تمكن عدد من الشبان من توقيف أحد مروجي المخدرات، وقاموا بتقييده إلى المضبوطات قبل تسليمه إلى الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وفي عكار، أطلق مجهول النار على الشاب "أ.خ"، الملقب بـ"باجو"، أمام منزله عند أطراف بلدة أكروم، ما أدى إلى إصابته بأربع رصاصات. ونُقل إلى المستشفى، فيما وصفت حالته بالحرجة، وباشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لكشف هوية مطلق النار وظروف الحادث.

وفي مخيم نهر البارد، تعرض الفلسطيني "م.ح"، وهو من سكان مدينة صور ويعمل في توزيع القهوة على المحال داخل المخيم، لعملية سطو مسلح على الكورنيش البحري، حيث سلبه شخص مقنع يستقل دراجة نارية مبلغاً يقدر بنحو 20 ألف دولار أميركي قبل أن يفر إلى جهة مجهولة.

وبعد عمليات رصد ومتابعة، تمكنت دورية من مديرية المخابرات في الجيش داخل المخيم من تحديد هوية المشتبه به، وهو "ط.أ"، وأوقفته، كما أعادت المبلغ المسلوب إلى صاحبه.
مواضيع ذات صلة
بالجرم المشهود.. توقيف مروج مخدرات في حي السلم
lebanon 24
Lebanon24
14/07/2026 05:37:18 Lebanon 24 Lebanon 24
بالجرم المشهود.. مروج مخدرات في قبضة شعبة المعلومات
lebanon 24
Lebanon24
14/07/2026 05:37:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"مروج مخدرات" في قبضة "قوى الأمن".. ماذا ضُبط معه؟
lebanon 24
Lebanon24
14/07/2026 05:37:18 Lebanon 24 Lebanon 24
بالجرم المشهود.. مروّج مخدّرات في الفنار في قبضة شعبة المعلومات
lebanon 24
Lebanon24
14/07/2026 05:37:18 Lebanon 24 Lebanon 24

مديرية المخابرات

المستشفى الحكومي

الأجهزة الأمنية

منطقة القبة

شمال لبنان

التبانة

فلسطين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:09 | 2026-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:11 | 2026-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:22 | 2026-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:16 | 2026-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:14 | 2026-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
22:09 | 2026-07-13
Lebanon24
22:11 | 2026-07-13
Lebanon24
22:31 | 2026-07-13
Lebanon24
22:22 | 2026-07-13
Lebanon24
22:16 | 2026-07-13
Lebanon24
22:14 | 2026-07-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24