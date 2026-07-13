جلسة روما قد تكون الأخيرة والمسيّرات فوق بيروت ترسم قواعد المرحلة الجديدة

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كتب عمر البردان في" اللواء": لم تأت الموافقة على المشاركة في جلسة المفاوضات السادسة مع ، المقررة هذا الأسبوع في إيطاليا، إلا بعد التأكد من أن ستشارك في هذه الجلسة بصفتها راعياً للمفاوضات. وعشية جولة المفاوضات المنتظرة، فإن مصادر وزارية لا تخفي قلقها من سعي إسرائيل إلى عدم الالتزام بالانسحاب من المناطق التجريبية التي تم التوافق عليها، لأسباب واهية، يعتقد أنها تشكل مزيداً من التسويف ، للبقاء في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي. واستناداً إلى هذه المعلومات، فإن المسؤولين اللبنانيين تواصلوا في الأيام القليلة الماضية مع الإدارة الاميركية عبر القنوات الدبلوماسية، للوقوف على أسباب التلكؤ الإسرائيلي في تنفيذ ما تم التوافق عليه بشأن المناطق التجريبية. وإذ تحرص رئاسة الجمهورية اللبنانية على أن لبنان وحده الذي يفاوض عن نفسه، وليس هناك أي طرف داخلي أو خارجي مخول القيام بهذه المهمة، رداً على ما يقال بأن عادت لتمسك بالملف اللبناني، فإن مصادر معارضة ل" " حذرت من سعي إيران لإعادة الإمساك بالقرار اللبناني، بعد كلام وزير خارجيتها عباس عراقجيالأخير، في ظل إصرار "حزب الله" على ربط لبنان بالملف . وهو أمر يرفضه لبنان مطلقاً، على ما يؤكد عليه الرئيس عون في الكثير من المناسبات، في ظل الدعم الخليجي والعربي والدولي للدولة اللبنانية، باعتبار أنها وحدها المخولة أن تفاوض عن نفسها، ولا يمكن لإيران أو غيرها أن تتولى هذا الأمر.وكتب ميشال نصر في" الديار": عاد المشهد الأمني في لبنان إلى واجهة الاهتمام خلال الايام القليلة الماضية، مع ارتفاع وتيرة التحليق الاستعراضي للمسيّرات على علو منخفض فوق ، واتساع مروحته، حاملا في مضمونه رسائل سياسية واستراتيجية تتجاوز البعد العسكري، وتفتح الباب أمام تساؤلات حول طبيعة المرحلة المقبلة، وأهداف ذلك.ولفتت المصادر الى انه يمكن الحديث عن مجموعة رسائل تحاول اسرائيل ايصالها الى اكثر من جهة، ابرزها:- الدولة اللبنانية، ومضمونها اعادة التأكيد أن الوقت المتاح أمام السلطة لإنجاز الاستحقاقات الأمنية والسياسية ليس مفتوحاً، وأن "تل ابيب" ستواصل استخدام أدوات الضغط الميداني، كلما شعرت بأن مسار التفاهمات يتباطأ أو يواجه عراقيل داخلية.- حزب الله، للتأكيد على أن بنك أهدافها الاستخباراتي لا يزال فاعلاً، وأنها تحتفظ بحرية حركة كاملة في الأجواء اللبنانية، بما يسمح لها بجمع المعلومات أو تنفيذ عمليات، في ظل التهديد المتواصل باستهداف الضاحية.- رسالة غير مباشرة إلى الوسطاء الدوليين، مفادها أن استمرار المراوحة السياسية، سيقابله تصعيد تدريجي ومدروس، بما يبقي لبنان تحت ضغط أمني دائم، من دون الوصول إلى حرب واسعة لا ترغب بها أي من القوى الدولية في الوقت الراهن.