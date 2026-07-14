هل يمر مشروع قانون الحاق المتعاقدين مع وزارة الاعلام بقانون شرعة التقاعد في الجلسة التشريعية غدا؟

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بحسب المعطيات المتوافرة، هناك فرصة حقيقية لإقرار مشروع القانون، لكن لا يمكن الجزم بتمريره مع التشريعية غدًا، مع أنه مدرج كبند أول على جدول أعمال الجلسة..فالمشروع ليس جديداً، إذ سبق أن أقرته اللجان النيابية المشتركة وأحالته على ، ما يعني أنه استوفى المرحلة الأساسية في اللجان ولم يعد يحتاج إلا إلى تصويت الهيئة العامة إذا لم يُرحَّل أو يُؤجَّل.كما أن المتعاقدين مع صعّدوا موقفهم في الأيام الأخيرة، مطالبين بإعطاء اقتراح القانون أولوية، محذرين من أن إقرار قبل إقرار إخضاعهم لشرعة التقاعد قد يضيع حقوقهم، ولوّحوا بالإضراب المفتوح إذا لم يُقر المشروع.سياسياً، هناك ثلاثة عوامل قد تساعد على إقراره:-وجود توافق واسع على أنه يمنح حقوقاً لفئة من العاملين أمضت سنوات طويلة في الخدمة.- سبق أن حظي بدعم من ، الذي تابع الملف مراراً مع رئيس المجلس النيابي.- لا يبدو أن المشروع يثير انقساماً سياسياً حاداً مقارنة بملفات أخرى مدرجة على جدول الأعمال.