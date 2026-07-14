أساتذة الجامعة اللبنانية يلوّحون بالمقاطعة.. وهذه هي المطالب

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أعلنت "لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في " في بيان، أن "1690 استاذا متعاقدا سيقاطعون انطلاق العام الجامعي في حال عدم اقرار ملف التفرغ".وأشارت الى أنها "تتابع باهتمام إدراج مشروع قانون فتح اعتماد إضافي في موازنة العام 2026 على جدول أعمال ، والهادف إلى تأمين الاعتمادات اللازمة لتغطية الزيادات والتقديمات للعاملين في القطاع العام".وأكدت "حق جميع العاملين في القطاع العام بتحسين أوضاعهم المعيشية"، وذكرت "الحكومة والسلطة التشريعية بأن رقم 17 تاريخ 16/2/2026 قد نص بصورة صريحة على تأمين تغطية الكلفة المتوجبة لتنفيذ ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية، بموجب مشروع قانون فتح اعتماد إضافي في موازنة العام 2026".وطالبت "الحكومة ومجلس النواب بإدراج الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ هذا القرار كاملاً، بما يتيح استكمال مرحلته الأخيرة المتمثلة بإصدار أسماء الأساتذة الذين استوفوا الشروط والمعايير التي سبق أن أقرها ، وعدم تجزئة تنفيذ القرار أو تأجيله تحت أي ذريعة".واعتبرت ان "أي قانون لفتح الاعتماد الإضافي لا يتضمن الاعتماد المالي الخاص بالتفرغ، خلافاً لما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 17، يشكل تراجعاً عن حكومي رسمي وإخلالاً بمبدأ استمرارية الدولة واحترام قراراتها".وحمّلت "الكتل النيابية والحكومة المسؤولية الكاملة عن أي إخلال بهذا الالتزام، وأعلنت انه "في حال إقرار قانون فتح الاعتماد الإضافي من دون تضمين الاعتماد اللازم لتنفيذ قرار التفرغ، فإن الأساتذة المتعاقدين سيقاطعون انطلاق العام الدراسي الجامعي المقبل، ولن يلتحقوا بالتدريس حتى صدور أسماء المتفرغين وتنفيذ القرار كاملاً".وجددت "تمسكها بالحوار"، مؤكدة أن "حقوق الأساتذة لم تعد تحتمل المزيد من الوعود أو التأجيل، وأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء كاملاً أصبح استحقاقاً وطنياً وأخلاقياً وقانونياً لا يقبل المماطلة".