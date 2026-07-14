تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هذه معركة بري الجديدة

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

|
Lebanon 24
14-07-2026 | 07:00
A-
A+
هذه معركة بري الجديدة
هذه معركة بري الجديدة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صحيحٌ أن رئيس مجلس النواب نبيه بري رفض اتفاق "الإطار" بمضمونه التام، لكنه في الوقت نفسهِ يحاول توسيع الجبهة النيابية التي تضمنُ إسقاط الاتفاق في الوقت المناسب.
Advertisement

اليوم، يسعى بري لتكرار المشهدية المرتبطة باتفاق 17 أيار 1983. حينها، كان بري أول المتصدين له وأكد أن ذاك الاتفاق "وُلد ميتاً"، بينما ساهم مع حليفه التاريخي الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط في الإنقضاض على الاتفاق بدعمٍ من سوريا آنذاك، برئاسة حافظ الأسد.

ما يساعد بري اليوم هو أن جبهته السياسية أوسع بكثير من الجبهة التي قادها لمواجهة 17 أيار، فالكتل النيابية الرافضة للاتفاق واسعة وعديدة، بينما لا حاجة للعبة الشارع طالما أنه لا مواجهة فعلية مطروحة من قبل أحد.

وفي ظلّ التصعيد الأميركي - الإيراني ومع تجدّد ضربات الجيش الأميركي وعودة البلبلة إلى مضيق هرمز، تتجهُ الأنظار إلى مصير الاحتكاك بين أميركا وإيران، علماً أن لبنان مرتبط أشد الإرتباط بالوضع المتوتر، بينما السعي اليوم هو لتجنيبه خطر انفجار الجبهة على أرضه مُجدداً، لاسيما مع استمرار إسرائيل في اعتداءاتها وعملياتها البرية.

وانطلاقاً من ذلك، فإن ربط جبهتي إيران ولبنان لا يمكن تجاهله أبداً، في حين أن اتفاق "الإطار" جاء ليأتي بصيغة تكون منفصلة عن أي حدثٍ يجري في المنطقة، لكن السؤال يرتبط بـ"حزب الله" والظروف التي ستحكم طبيعة تحركاته في حال شهدت الجبهة الإيرانية - الأميركية تصعيداً كبيراً خلال الأيام المقبلة.

هنا، فإن بري يحاول قدر الإمكان إبقاء لبنان في دائرة الهدوء، فيما تكشف المعلومات أن "حزب الله" ليس بعيداً عن فتح الجبهة مُجدداً انطلاقاً من قاعدة واحدة وهي أن العدوان الإسرائيلي لم يتوقف وبالتالي الردود مباحة ومشروعة ضد الاحتلال. في الوقت نفسه، فإن اتخاذ "حزب الله" أي مبادرة ضد إسرائيل وإعادة فتح الحرب مُجدداً سيجري ربطها بالوضع الإيراني، عندها ستبرز مجدداً سردية أن "الحزب" لم يتحرك إلا بعد استهداف إيران.

 لهذا السبب، يبدو التحرك الفعلي والجدي مرتبطاً بتحييد لبنان قدر الإمكان عن تداعيات النيران المندلعة بين إيران وأميركا، فهو يرتبط بوضعهما من ناحية الحل، بينما يجبُ أن يكون بعيداً عن الاندماج بأي توتر.

وفي هذا السياق، يأتي دور بري مع "حزب الله" لتطويق جبهة لبنان وعدم انفلاتها خصوصاً أن الجنوبيين عادوا إلى قراهم غير المحتلة. وعملياً، فإن "حزب الله" لم يتحدث اليوم عن نزوح جديد، في حين أن الرسائل في أوساط بيئة "الحزب" تستدعي الحذر من اندلاع الجبهة مجدداً، وبالتالي إمكانية حصول موجة نزوح جديدة.

إذاً، تبرز في الخلاصة ملامح معركة بري الجديدة والتي تتراوح بين إسقاط الاتفاق وتحييد لبنان عن الحرب. في الوقت نفسه، فإن لبنان لا يمتلك ترف الخيارات، والأهم هو أن عليه إدارة مرحلة المخاطر في الوقت الحرِج إقليمياً بدلاً من صناعة القرارات، والاكتفاء بالموجود حالياً ريثما تنكشف آفاق المرحلة.

وبين محاولات بري إنهاء مفاعيل "اتفاق الإطار" ومساعيه لجعل لبنان بمنأى عن خطر نيران التصعيد الأميركي - الإيراني، فإن مصير لبنان يبقى معلقاً، فيما الانتظار سيظلّ سيد الموقف.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
معركة جديدة في إيران... هل بدأ الصراع بين خامنئي ورجل الدين آية الله أعرافي؟
lebanon 24
Lebanon24
14/07/2026 18:43:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بري أوصل عتبه ومواقف جديدة مرتقبة له
lebanon 24
Lebanon24
14/07/2026 18:43:13 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه برّي يلتقي في هذه الأثناء في عين التينة السفير الأميركي ميشال عيسى
lebanon 24
Lebanon24
14/07/2026 18:43:13 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش العماد رودولف هيكل يلتقي في هذه الأثناء الرئيس بري في عين التينة
lebanon 24
Lebanon24
14/07/2026 18:43:13 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

الإسرائيلي

الإيرانية

نبيه بري

حزب الله

الإيراني

إسرائيل

فإن بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:21 | 2026-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:56 | 2026-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:50 | 2026-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:49 | 2026-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

@MhdJannoun
صحافي وكاتب ومُحرّر
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:21 | 2026-07-14
Lebanon24
11:00 | 2026-07-14
Lebanon24
10:56 | 2026-07-14
Lebanon24
10:50 | 2026-07-14
Lebanon24
10:49 | 2026-07-14
Lebanon24
10:40 | 2026-07-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24