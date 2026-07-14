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مقدمة نشرة أخبار الـ"أن بي أن"غيوم سود عادت لتغزو أجواء المنطقة بأكملها ورسائل نارية خلطت الكثير من الأوراق واستنهضت المزيد من بؤر وعناصر التوتر.وما تكاد تنهي موجة من الضربات على الجمهورية الإسلامية حتى تعلن بدء أخرى مستهدفة بشكل خاص جنوب البلاد ومناطق قريبة من مضيق هرمز وهو بيت القصيد في القاموس الأميركي.أما الرد الإيراني فلا يقتصر على أهداف أميركية في دول عربية بل يطال السفن المخالفة في المضيق على غرار ما حصل في إصابة ناقلتين إماراتيتين بشكل مباشر.بعد هذا الحادث باتت حركة الملاحة في مضيق هرمز متوقفة بشكل شبه كامل على ما أكدت بيانات تتبع السفن.والمضيق الإستراتيجي كان محور المواقف الأخيرة للرئيس دونالد ترامب الذي قال فيها إن الولايات المتحدة لن تستمر في حماية هرمز مجانا.وما حرمه على طهران حلله لواشنطن التي قال إنها ستتقاضى رسوما بنسبة عشرين بالمئة من قيمة شحنة كل ناقلة تعبر المضيق قبل أن يغير رأيه كالعادة ويستبدل الرسوم بصفقات تجارية واستثمارية تبرمها دول الخليج مع واشنطن على حد قوله.وفي مواقفه النارية لوح ترامب بضربات قوية قد تستمر أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع وبالقضاء على المنشآت النووية تحت الجبال بما فيها جبل الفأس.وأعطى ترامب الأوامر لجيشه من إجل إعادة فرض الحصار على الجمهورية الإسلامية اعتبارا من مساء اليوم.أما مساء غد فيتوجه الرئيس الأميركي بخطاب إلى الأمة ستكون إيران في صلبه.وعلى الرغم من هذه اللغة الحربية ترك ترامب فسحة للدبلوماسية إذ قال إن احتمال التوصل إلى اتفاق مع الجمهورية الإسلامية لا يزال قائما.من الجبهة الأميركية - الإيرانية إلى الجبهة - ... جولة جديدة من التفاوض المباشر تحمل الرقم ستة انطلقت في روما من دون توقع تحقيق اختراقات لمصلحة .وعلى ما أوضح رئيس مجلس النواب نبيه بري في تصريحات صحفية فإن التفاوض المباشر الذي أفضى إلى صيغة الإطار لم يؤد إلى أية إيجابيات حقيقية لمصلحة لبنان وحقوقه.وقال: سأكون مسرورا إذا استطاعوا تحقيق الإنسحاب وعودة النازحين وإطلاق الأسرى وإعادة الإعمار لأن ما يهمني في نهاية المطاف هو أكل العنب وليس قتل الناطور.وإذ ذكر برفضه المناطق التجريبية المقترحة حذر الرئيس بري من أن المقصود منها تورييط الجيش في مواجهات داخلية وافتعال فتنة لا تخدم سوى العدو .في الشأن الداخلي استكملت الإستعدادات لجلسة مجلس النواب التشريعية التي تعقد غدا وبعد غد بجدول أعمال دسم من اربعة وأربعين بندا تتضمن اقتراحات يتعلق بعضها بقانون الإعلام والعفو العام وإلغاء عقوبة الإعدام.وإذا كان بعض هذه البنود مرشحا للإقرار بسهولة فإن بعضا آخر كالعفو العام يزنره الكثير من المواقف المتباعدة بين القوى النيابية.مقدمة الـ"أم تي في"أميركا تواصل تنفيذ ضربات اضافية في ايران، وذلك للقضاء على تهديدات ناشئة فيها، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول اميركي.في المقابل، أكد الجيش الايراني انه لن يتراجع على الاطلاق بشأن مضيق هرمز، مشددا على انه لن تتم اعادة فتح المضيق بالحرب والاعتداءات الاميركية والتحركات الشريرة، وفق ما ذكر الجيش الايراني.الموقفان يؤكدان ان الحرب بين ايران واميركا مستمرة طالما ان اي طرف لن يتراجع عن اهدافه ومطالبه، وطالما ان الوضع لم يحسم عسكريا.لبنانيا، الأمور تسير في اتجاه مغاير. فالجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية- الاسرائيلية بدأت في روما وتمتد مبدئيا ليومين.ورغم التكتم الذي يحوط المفاوضات، فان معلومات ال "ام تي في" تشير الى ان الضغط على تل ابيب حمل اسرائيل على الموافقة على الانسحاب من منطقتين تجريبيتين، وان كانت اشترطت ان تكون هناك ضمانات من الجيش اللبناني قبل الانسحاب.ووفق مراسلنا في البيت الابيض فإن السؤال المطروح في واشنطن لم يعد: هل ينسحب الاسرائيليون؟ بل اصبح: هل تتحمل الدولة اللبنانية مسؤولية المنطقة التي ستنسحب منها اسرائيل؟بالتوازي، فان لجانا متخصصة ستشكل لتأمين نجاح تجربة المناطق التجريبية في الجنوب، ما يؤشر الى جدية في تنفيذ صيغة الاطار بكل مندرجاتها، وان خطوة خطوة.مقدمة "المنار"موجات صوتية أميركية تفوق تلك الصاروخية، لكنها بلا شك تشعل مياه الخليج والدول المشاطئة له، وتأخذ المنطقة، ومعها أسعار الطاقة العالمية، إلى الغليان، وإن استمر الوضع على ما هو عليه، فإن إمكانية التبريد ستزداد صعوبة، بل ستلامس حد الاستحالة.وواقع الحال يؤكد المتحدث باسم الجيش الإيراني أن الحرب والتحركات الشريرة والاعتداءات الأميركية لن تتمكن من إعادة فتح مضيق هرمز، وأن القوات المسلحة الإيرانية لن تتراجع على الإطلاق بشأن المضيق، ويعرف الأميركيون أن السبيل الوحيد لإعادة فتحه هو احترام حقوق الشعب الإيراني.أما دونالد ترامب، الذي يهين الشعب الأميركي قبل غيره، بأدائه الجنوني وكذبه اليومي، ويضع العالم أمام تحديات وجودية، فيواصل مكابرته واللعب بالنار التي ليس بمقدوره أن يتحكم بمداها، خاصة وأن المنطقة تتقلب فوق بارودها المتقد.وفوق محاولات التلفيق والتضليل التي يمارسها الصهيوني والأميركي وأدواتهما في المنطقة، كان كلام العماني "بدر بن حمد البوسعيدي"، الذي دعا إلى إعادة النظر في البنية الأمنية لمنطقة الخليج، بإدماج جميع دول المنطقة لتتحمل مسؤولية أمنها المشترك.مضيفا أن الفرضية التي اعتبرت لعقود ان إيران تشكل تهديدا وجوديا للمنطقة وللمصالح الغربية، أظهرت خطأها، فمصادر الخطر الأكبر على أمن الخليج تأتي، في كثير من الأحيان، من قرارات تتخذ خارج المنطقة، وخصوصا من تل أبيب، كما قال.وفي تل أبيب، من لا يزال يراهن على اللعب بدول المنطقة، والنموذج اللبناني خير دليل.فعلى وقع تفجيرات المنازل الجنوبية وإحراقها، والغارات من الطيران المسير والحربي، سارت سلطة التفاوض بخياراتها الكارثية، ذليلة إلى روما للقاء شريكها التفاوضي، دون القيام بأي خطوة توحي بموقف رافض لما يقوم به الصهيوني من قتل وتدمير وانتهاك للسيادة الوطنية اللبنانية.ومع انتهاء جولتهم الأولى اليوم، والاستعداد لجولة ثانية غدا، جدد الرئيس نبيه بري، للمرة المئة، موقفه الرافض لأداء السلطة وصيغة إطارها، التي لم تؤد إلى أي إيجابية حقيقية لمصلحة الحق اللبناني، داعيا هذه السلطة لأن تضع على عينه، ولو إنجازا فعليا واحدا، وليس وهما، كما قال، محذرا من أن يكون المقصود من الصيغ المطروحة للمناطق التجريبية في اتفاق الإطار هو توريط الجيش اللبناني بمواجهات داخلية، وافتعال فتنة لا تخدم سوى العدو الإسرائيلي.مقدمة الـ"أو تي في"في العاصمة الاميركية تصعيد ضد ايران، وفي العاصمة الايطالية مفاوضات لبنانية مع اسرائيل وفي العاصمة اللبنانية قلق من التطورات الاقليمية وتخبط في الملفات الداخلية.ففي واشنطن، وفي مقابل الضربات الايرانية المتكررة، قرار واضح بالمواجهة لفرض شروط تفاوضية جديدة، حيث شدد الرئيس دونالد ترامب على فرض حصار كامل في مضيق هرمز، لكن فقط على السفن القادمة من الموانئ الإيرانية والمغادرة منها. اما رئيس الوزراء الاسرائيلي، فاستغنم الفرصة لتحذير قادة إيران بأنهم أن قاموا بشن هجوم على اسرائيل، فسيلقون ردا أكبر بكثير من المرات السابقة.وفي روما، وفد لبناني جاهز، واسرائيلي يصل متأخرا، وكلام لا عن انسحاب وحصر سلاح، بل عن منطقتين تجريبيتين غير محتلتين اصلا. وفي هذا الاطار، اكد وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر استعداد اسرائيل للمضي قدما في المنطقتين المذكورتين.وفي المقابل، كرر على لسان النائب حسين الحاج حسن ان السلطة اللبنانية تخفي على شعبها مضمون إتفاق الإطار، واصفا اياه بالثلاثي في الشكل وأحادي الجانب بالفعل، وبأنه إسرائيلي بإمتياز، كما قال.اما في ، فسلطة عاجزة على مختلف المستويات: من قضية الجنوب الى الاصلاح المالي وقضية اموال المودعين، فيما خرجت لجنة المال والموازنة اليوم بسلسلة مواعظ، توحي للمواطن غير المتابع لتفاصيل التسويات ودقائق الزواريب، ان الازمة ولدت امس، لا قبل سبع سنوات، وان المعنيين بالشأن المالي في لبنان، من وزراء ونواب ورؤساء لجان، اكثر علما وفهما وادراكا للواقع المالي اللبناني من المؤسسات الدولية.مقدمة الـ"أل بي سي"اليوم وغدا طاولة روما، لكن الأنظار إلى لقاء ترامب عون الأسبوع المقبل، وإذا كانت هناك من نتائج فسترجأ لواشنطن ولن تكون في روما.مصدر ديبلوماسي مطلع على مضمون مفاوضات واشنطن، كان كشف لوكالة فرانس برس أن "الجيش جهوزية لتسلم البلدات تباعا بعد انسحاب الجيش الاسرائيلي منها"، مؤكدا أن لبنان سيتمسك خلال المفاوضات ببدء تنفيذ الاتفاق عبر المناطق التجريبية.وذكر المصدر أن "اسرائيل تريد من خلال التفاوض التوصل إلى اتفاق سلام بينما يريد لبنان معاهدة أمنية".وأوضح المصدر أن اسرائيل "تمسك بأوراق قوة وتفاوض من موقع المنتصر في حربين كاملتي الأوصاف"، في اشارة الى الحربين اللتين خاضهما حزب الله ضدها في 2024 و2026.وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قال لصحافيين في تل أبيب اليوم إن تنفيذ الاتفاق الإطاري هو "السبيل الوحيد للمضي قدما"، وإن إسرائيل "ستظهر نية حسنة في روما"، مضيفا أن إسرائيل مستعدة للمضي قدما في تنفيذ "منطقتين تجريبيتين".اليوم الأول انتهى، في انتظار اجتماع اليوم الثاني غدا لحمل النتائج إلى واشنطن.محادثات روما تمت على لهيب الحرب المتجددة بين واشنطن وطهران.اليوم شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران، قبل ساعات من الموعد الذي حددته لإعادة فرض حصار بحري على موانئها، رغم أن الرئيس دونالد ترامب لم يستبعد إمكان التواصل لاتفاق معها.وفي الكويت، أورد الجيش في بيان على منصة إكس ما يلي: "تصدت القوات المسلحة لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي"، ودعا السكان إلى "التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة".واليوم، أعلن الرئيس ترامب، تراجعه عن نيته فرض رسم على السفن العابرة لمضيق هرمز، بعدما كان قرر ذلك الاثنين، على أن يستعيض عنه باتفاقات تجارية مع دول الخليج الحليفة.وقال ترامب عبر منصته للتواصل تروث سوشال "قررت استبدال رسوم استرداد الولايات المتحدة البالغة 20% باتفاقات تجارية واستثمارية ستبرمها دول الخليج المختلفة مع الولايات المتحدة".وفي تطور ذات دلالات، قالت السفارة الإيرانية في الإمارات عبر حسابها على تطبيق تيليغرام إن الإمارات أطلقت سراح 55 صيادا إيرانيا كانوا محتجزين لديها.مقدمة "الجديد""الحق مش على الطليان" فقد أخرت تل أبيب الساعة ساعة على توقيت روما وتركت الفريق اللبناني في قاعة الانتظار لستين دقيقة قبيل انضمام وفدها المفاوض إلى الجلسة وانطلاق الجولة السادسة من المفاوضات.المبتدأ اللبناني كان واضحا على خطوة أولى بانسحاب إسرائيل من أول شبر من الأراضي اللبنانية المحتلة كإطار تجريبي للمنطقة النموذجية على أن يحدد الراعي الأميركي كيفية تحقيق ذلك.أما الخبر الإسرائيلي فطالب بكيفية التطبيق في حال الانسحاب مضافا إليها كيفية التحقق من انتشار الجيش اللبناني مع تسجيل تحفظات على بعض البنود وإن بقيت هذه التحفظات قيد السرية.فإن وزير الخارجية جدعون ساعر أعرب عن الاستعداد للمضي قدما بشأن الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان, وأكد أن جولة مناقشات روما ستدفع نحو إنجاز ذلك.انتهى يوم روما الأول في المكان الذي أرادته إسرائيل مقرا للإفلات من الضغط الأميركي المباشر عليها في واشنطن.بحسب مصادر سياسية أضافت للجديد أن لبنان وافق على "نقل ملكية أرض التفاوض" والانضمام إليها بعد الاستحصال على تعهد أميركي بالضغط على إسرائيل لتطبيق مبدأ الانسحاب على الأرض التجريبية.غرفة القيادة والسيطرة في بعبدا بشقيها السياسي والعسكري وصفت الجولة الأولى بالإيجابية ويبنى عليها على أن يستكمل النقاش غدا وتتم الإجابة على توضيحات طلبها الوفد الإسرائيلي.أما "برج المراقبة" في عين التينة وإن لم يلمس أي إنجاز فعلي منذ توقيع "صيغة الإطار" فقد أصدر إشارات "بعدم الزعل" في حال حقق مسار واشنطن نتيجة إيجابية تصب في خانة وقف العدوان وإنهاء الاحتلال والمطلوب في نهاية المطاف أكل العنب وليس قتل الناطور.