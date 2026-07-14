فرنسا بين إرادة الحضور... والدور المستهدف!

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كتب قصيفي في" الجمهورية": في المعلومات أن السفير الفرنسي المعيّن حديثاً في باتريك دوريل سيصل إلى في نهاية آب المقبل، وسيباشر فور وصوله سلسلة واسعة من الاتصالات تشمل إلى الرسميين، القيادات السياسية والحزبية والنقابات ومجموعة من مؤسسات ، والمرجعيات الروحية، بالإضافة إلى شخصيات فكرية، ثقافية، تربوية، اجتماعية، وهيئات اقتصادية. وهذا التحرّك سيكون رسالة موجهة إلى من يعنيهم الأمر، بأن لا تزال تعتبر لبنان طليعة الدول التي توليها اهتماماً خاصاً، وهي لن تتركه لقدره بسعيها الدائم إلى مساعدته في النهوض من الأزمات القاسية التي تعصف به. لكنّها في الوقت نفسه تعلم أنها لم تعد طليقة اليد في كما كانت حتى الأمس القريب، بسبب الهجمة الأميركية في المنطقة وقدرة على استقطاب دولها ترغيباً وترهيباً، ومحاولة تفرّدها بالقرارات المتعلقة بها. وهكذا تضاءلت قدرة على المبادرة والتأثير، لئلا نقول أنها انتفت. لكنّها لم تيأس من المحاولة، فعمدت إلى الالتفاف على «البلدوزر» الأميركي، من خلال تقديم صيغ لمساعدة لبنان، بصورة منفردة أو بالتنسيق مع دول أخرى ومنها على سبيل المثال الاتحادية.ومهما يكن من أمر، فإن الجذور في المشهد اللبناني، لا تزال راسخة، ولا يمكن القول إن التأثير الفرنسي لم يعد موجوداً.