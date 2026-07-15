عيون أوروبية على مرافئ لبنان وقطاع الطاقة

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تتحدث أوساط اقتصادية ودبلوماسية عن اتصالات تجري بعيدًا من الأضواء للتحضير لزيارة وفد اقتصادي إلى فور اتضاح نتائج المفاوضات السياسية والأمنية الجارية.وبحسب هذه الأوساط، فإن الزيارة، إذا تمت، لن تكون بروتوكولية، بل ستستهدف استطلاع فرص الاستثمار في قطاعات تعتبرها أساسية في مرحلة إعادة النهوض الاقتصادي، وفي مقدمها الطاقة، والمرافئ، والبنى التحتية.وتشير المعلومات إلى أن الاهتمام لا يزال قائمًا، لكنه مشروط بتوافر حد أدنى من الاستقرار الأمني، وبإظهار جدية في تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية، ولا سيما تلك المرتبطة بالحوكمة والشفافية.وتؤكد الأوساط نفسها أن المستثمرين لا يمانعون العودة إلى السوق ، إلا أنهم ينتظرون إشارات واضحة بأن البلاد دخلت مرحلة مختلفة سياسيًا وأمنيًا، وأن الاستثمارات لن تبقى رهينة الأزمات المتكررة.ويُفهم من هذه الحركة، إذا صحت التوقعات، أن بعض العواصم الأوروبية بدأت تستعد لمرحلة قد تلي أي تسوية إقليمية، انطلاقًا من قناعة بأن إعادة الاستقرار إلى ستفتح الباب أمام مشاريع اقتصادية كبيرة، خصوصًا في مجالات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية، وهي قطاعات تتمتع فيها الشركات الأوروبية بخبرة واسعة.