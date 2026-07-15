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لبنان

عيون أوروبية على مرافئ لبنان وقطاع الطاقة

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
15-07-2026 | 01:15
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عيون أوروبية على مرافئ لبنان وقطاع الطاقة
عيون أوروبية على مرافئ لبنان وقطاع الطاقة photos 0
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تتحدث أوساط اقتصادية ودبلوماسية عن اتصالات تجري بعيدًا من الأضواء للتحضير لزيارة وفد اقتصادي أوروبي إلى بيروت فور اتضاح نتائج المفاوضات السياسية والأمنية الجارية. 
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وبحسب هذه الأوساط، فإن الزيارة، إذا تمت، لن تكون بروتوكولية، بل ستستهدف استطلاع فرص الاستثمار في قطاعات تعتبرها الدول الأوروبية أساسية في مرحلة إعادة النهوض الاقتصادي، وفي مقدمها الطاقة، والمرافئ، والبنى التحتية.
وتشير المعلومات إلى أن الاهتمام الأوروبي لا يزال قائمًا، لكنه مشروط بتوافر حد أدنى من الاستقرار الأمني، وبإظهار الدولة اللبنانية جدية في تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية، ولا سيما تلك المرتبطة بالحوكمة والشفافية. 
وتؤكد الأوساط نفسها أن المستثمرين الأوروبيين لا يمانعون العودة إلى السوق اللبنانية، إلا أنهم ينتظرون إشارات واضحة بأن البلاد دخلت مرحلة مختلفة سياسيًا وأمنيًا، وأن الاستثمارات لن تبقى رهينة الأزمات المتكررة.
ويُفهم من هذه الحركة، إذا صحت التوقعات، أن بعض العواصم الأوروبية بدأت تستعد لمرحلة قد تلي أي تسوية إقليمية، انطلاقًا من قناعة بأن إعادة الاستقرار إلى لبنان ستفتح الباب أمام مشاريع اقتصادية كبيرة، خصوصًا في مجالات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية، وهي قطاعات تتمتع فيها الشركات الأوروبية بخبرة واسعة.

المصدر: لبنان 24
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