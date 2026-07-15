تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وزير العمل بحث مع نظيره الأردني آليات تنفيذ مذكرة التفاهم

Lebanon 24
15-07-2026 | 02:41
A-
A+
وزير العمل بحث مع نظيره الأردني آليات تنفيذ مذكرة التفاهم
وزير العمل بحث مع نظيره الأردني آليات تنفيذ مذكرة التفاهم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
التقى وزير العمل الدكتور محمد حيدر، في العاصمة الأردنية عمان، وزير النقل ووزير العمل الأردني الدكتور نضال القطامين، في حضور القائم بالأعمال في سفارة لبنان لدى المملكة الأردنية الهاشمية القنصل جويل أنطون، والأمين العام لوزارة العمل الأردنية الدكتور عبد الحليم دوجان. وكان بحث في سبل تفعيل التعاون الثنائي بين وزارتي العمل في لبنان والأردن، ووضع الآليات التنفيذية لمذكرة التفاهم بين البلدين، بما يعزز تبادل الخبرات والتنسيق في مختلف مجالات العمل، ويواكب احتياجات سوق العمل في البلدين.
Advertisement



كما تناول البحث آفاق التعاون في مجالات التدريب المهني والتقني، والسلامة والصحة المهنية، وبرامج التشغيل الذاتي، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.



وأكد الوزير حيدر أهمية مواصلة التنسيق بين وزارتي العمل في لبنان والأردن، بما يضمن حسن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ويعزز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.



بدوره، أكد الوزير القطامين حرص الأردن على تطوير التعاون مع لبنان في مختلف ملفات العمل، والبناء على ما تحقق من تفاهمات بما يخدم مصلحة البلدين.



واتفق الجانبان على استكمال الإجراءات اللازمة لتأليف  اللجنة المشتركة وعقد اجتماعها الاول في بيروت بحضور الوزيرين، تلبيةً للدعوة الرسمية التي وجهها الوزير حيدر إلى نظيره الأردني لزيارة لبنان خلال الفترة المقبلة.
مواضيع ذات صلة
وكالة إسنا: المحادثات الفنية ستتناول آليات تنفيذ مذكرة التفاهم مع أميركا وتشكيل المجموعات الفنية
lebanon 24
Lebanon24
15/07/2026 15:28:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: مفاوضات وضع آلية تنفيذ مذكرة التفاهم مع أميركا بدأت
lebanon 24
Lebanon24
15/07/2026 15:28:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية الإيراني: سيتم استئناف المفاوضات في سويسرا بهدف تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الإيرانية الأميركية
lebanon 24
Lebanon24
15/07/2026 15:28:57 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار رئيس وفد التفاوض الإيراني: توفير آليات لتعويض أضرار الحرب وإعادة الإعمار ضمن مذكرة التفاهم
lebanon 24
Lebanon24
15/07/2026 15:28:57 Lebanon 24 Lebanon 24

القائم بالأعمال

الأمين العام

وزارة العمل

الأردنية

المملكة

الثنائي

الأردن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:05 | 2026-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:54 | 2026-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:18 | 2026-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:51 | 2026-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:46 | 2026-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:32 | 2026-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:45 | 2026-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:05 | 2026-07-15
Lebanon24
06:54 | 2026-07-15
Lebanon24
08:18 | 2026-07-15
Lebanon24
07:51 | 2026-07-15
Lebanon24
07:46 | 2026-07-15
Lebanon24
07:31 | 2026-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24