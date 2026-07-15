وزير العمل بحث مع نظيره الأردني آليات تنفيذ مذكرة التفاهم

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التقى وزير العمل الدكتور محمد حيدر، في العاصمة ، وزير النقل ووزير العمل الدكتور نضال القطامين، في حضور في سفارة لدى الأردنية الهاشمية القنصل جويل أنطون، والأمين العام لوزارة العمل الأردنية الدكتور عبد الحليم دوجان. وكان بحث في سبل تفعيل التعاون بين وزارتي العمل في لبنان والأردن، ووضع الآليات التنفيذية لمذكرة التفاهم بين البلدين، بما يعزز تبادل الخبرات والتنسيق في مختلف مجالات العمل، ويواكب احتياجات سوق العمل في البلدين.كما تناول البحث التعاون في مجالات التدريب المهني والتقني، والسلامة والصحة المهنية، وبرامج التشغيل الذاتي، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.وأكد الوزير حيدر أهمية مواصلة التنسيق بين وزارتي العمل في لبنان والأردن، بما يضمن حسن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ويعزز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.بدوره، أكد الوزير القطامين حرص على تطوير التعاون مع لبنان في مختلف ملفات العمل، والبناء على ما تحقق من تفاهمات بما يخدم مصلحة البلدين.واتفق الجانبان على استكمال الإجراءات اللازمة لتأليف اللجنة المشتركة وعقد اجتماعها الاول في بحضور الوزيرين، تلبيةً للدعوة الرسمية التي وجهها الوزير حيدر إلى نظيره الأردني لزيارة لبنان خلال الفترة المقبلة.