تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

اتحاد نقابات المزارعين: قرار إعادة التصدير إلى بعض الدول لم يُترجم إلى إجراءات

Lebanon 24
15-07-2026 | 02:43
A-
A+
اتحاد نقابات المزارعين: قرار إعادة التصدير إلى بعض الدول لم يُترجم إلى إجراءات
اتحاد نقابات المزارعين: قرار إعادة التصدير إلى بعض الدول لم يُترجم إلى إجراءات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن اتحاد نقابات المزارعين أنه يتابع باهتمام ملف إعادة تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية إلى السعودية "الذي أُعلن عنه منذ أكثر من عشرين يومًا، وأثار ارتياحًا وأملًا لدى المزارعين بإمكان تصريف إنتاجهم والتخفيف من حجم الخسائر التي يتكبدها القطاع الزراعي إلا أن الواقع حتى اليوم لا يعكس تقدمًا ملموسًا، إذ لم تبدأ عمليات التصدير البري بالشاحنات، ولا تزال المعلومات المتداولة متضاربة، ما أدى إلى حال من القلق والضياع لدى المزارعين الذين ينتظرون بفارغ الصبر انطلاق التصدير في ذروة الموسم الزراعي".
Advertisement

أضاف: " انطلاقًا من حرص الاتحاد على نقل هواجس المزارعين، فإننا نتوجه إلى الوزارات والإدارات المعنية بمجموعة من الأسئلة التي نأمل الحصول على إجابات واضحة عنها، لما لذلك من أهمية في طمأنة المنتجين وتنظيم عملهم:

- ما الأسباب التي حالت دون بدء تنفيذ قرار إعادة التصدير حتى اليوم؟

- هل أصبحت آلية التنفيذ جاهزة، أم لا تزال هناك إجراءات لم تُستكمل؟

- هل تم إصلاح جهاز السكانر المطلوب لإنجاز عمليات الكشف، أم أن أعمال الصيانة ما زالت قائمة؟

- هل فُتحت المنصة الإلكترونية الخاصة بالحصول على أذونات الاستيراد، أم أنها لم تدخل الخدمة بعد؟

- وهل باشرت الجهات المختصة بإصدار التأشيرات اللازمة لسائقي الشاحنات، بما يسمح بانطلاق حركة التصدير؟".

وقال: "إن اتحاد نقابات المزارعين في لبنان يدرك أهمية أي خطوة من شأنها إعادة فتح الأسواق أمام الإنتاج اللبناني، لكنه في الوقت نفسه يرى أن قيمة أي إعلان تكمن في سرعة ترجمته إلى إجراءات عملية، لأن المزارع لا يستطيع الانتظار طويلاً، والمواسم الزراعية لا تحتمل التأجيل، وكل يوم تأخير ينعكس خسائر إضافية على المنتجين".

وأكد الاتحاد أن "المطلوب اليوم ليس المزيد من التصريحات، بل توضيح الوقائع أمام الرأي العام الزراعي والإسراع في استكمال كل المتطلبات التقنية والإدارية، حتى يتمكن المزارعون من تصدير إنتاجهم والاستفادة من الموسم، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان".


ختم البيان: " إن المزارعين يعلقون آمالاً كبيرة على هذا الملف، ويتطلعون إلى أن تبادر الجهات المعنية إلى تقديم أجوبة واضحة وخطوات تنفيذية سريعة، لأن حماية الإنتاج الوطني تبدأ بحماية المزارع وتأمين حقه في الوصول إلى الأسواق دون تأخير أو غموض".
مواضيع ذات صلة
رئيس اتحاد نقابات الافران والمخابز: رغيف الخبز يتأثّر مباشرة بأسعار الطاقة
lebanon 24
Lebanon24
15/07/2026 15:29:11 Lebanon 24 Lebanon 24
اتحاد نقابات التجارة يستنكر "دور المراقب" للسلطة بعد قصف الغبيري
lebanon 24
Lebanon24
15/07/2026 15:29:11 Lebanon 24 Lebanon 24
اتحاد نقابات العمال "Fenasol" انتقد أداء الحكومة ويطالب بوقف فوري للعدوان
lebanon 24
Lebanon24
15/07/2026 15:29:11 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة القيادة: الدولة تبتزّنا.. والقرار 825 مرفوض
lebanon 24
Lebanon24
15/07/2026 15:29:11 Lebanon 24 Lebanon 24

المنتجات الزراعية

الاتحاد على

اللبنانية

السعودية

السعود

لبنان

سعودي

المعن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:05 | 2026-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:54 | 2026-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:18 | 2026-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:51 | 2026-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:46 | 2026-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:32 | 2026-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:45 | 2026-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:05 | 2026-07-15
Lebanon24
06:54 | 2026-07-15
Lebanon24
08:18 | 2026-07-15
Lebanon24
07:51 | 2026-07-15
Lebanon24
07:46 | 2026-07-15
Lebanon24
07:31 | 2026-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24