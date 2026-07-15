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لبنان

ارتفاع في نسبة الرطوبة.. كيف سيكون طقس اليومين المقبلين؟

Lebanon 24
15-07-2026 | 02:45
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ارتفاع في نسبة الرطوبة.. كيف سيكون طقس اليومين المقبلين؟
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يسيطر طقس صيفي معتاد على لبنان مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية فوق الجبال وفي الداخل وضمنها في المناطق الساحلية، مترافقة  بنسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحرّ.
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معدل درجات الحرارة لشهر تموز في بيروت بين 24 و 32 درجة، طرابلس بين 31 و 23 درجة، زحلة بين 34 و 18 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:



الأربعاء:



قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ضباب محلي كثيف على المرتفعات خاصة الشمالية، ترتفع درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية بينما تبقى على الساحل دون تعديل يذكر مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحرّ.



الخميس:



قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات بخاصة الشمالية منها، تبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر ويرافقها نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحرّ ، كما تنشط الرياح أحياناً جنوب البلاد .



الجمعة:



قليل الغيوم مع  ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف  بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض فوق الجبال وفي الداخل، لكنها تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية .



السبت:



قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات، تنخفض درجات الحرارة فوق  الجبال وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل يذكر في المناطق الساحلية مع رطوبة مرتفعة ، مما يزيد من الشعور بالحرّ.



-الحرارة على الساحل من 23 الى 31 درجة، فوق الجبال من 18 الى 30 درجة، في الداخل من 16 الى 37 درجة.



-الرياح السطحية: جنوبية غربية.



-الانقشاع: متوسط.



-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80%



-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.



-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.
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