الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لاغتيال 3 عناصر من "حزب الله" في جنوب لبنان (فيديو)

في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان: جيش الدفاع قضى على ثلاثة مخربين مسلحين من حزب الله في #بيت_ياحون



🔸رصدت وحدة الاستطلاع (869) التابعة للفرقة 91، في وقت سابق من اليوم (الأربعاء)، ثلاثة مخربين مسلحين من منظمة حزب الله الإرهابية في منطقة بيت ياحون، داخل المنطقة الأمنية في جنوب… pic.twitter.com/nyUR3AlHxg — Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) July 15, 2026 Advertisement

تابع: "رصدت وحدة (869) التابعة للفرقة 91، في وقت سابق (الأربعاء)، ثلاثة عناصر مسلحين من منظمة "حزب الله" في منطقة بيت ياحون، داخل المنطقة الأمنية في ".أضافت: "وفور رصدهم، قضت قوات اللواء 401 على العناصر الثلاثة الذين كانوا يحملون وسائل قتالية، بهدف إزالة التهديد عن قواتنا العاملة في المنطقة المجاورة. لن يسمح الجيش الاسرائيلي لمنظمة حزب الله بالمساس بمواطني أو بقواته، وسيواصل العمل على إزالة أي تهديد".