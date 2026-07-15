تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لاغتيال 3 عناصر من "حزب الله" في جنوب لبنان (فيديو)

Lebanon 24
15-07-2026 | 14:41
A-
A+
الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لاغتيال 3 عناصر من حزب الله في جنوب لبنان (فيديو)
الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لاغتيال 3 عناصر من حزب الله في جنوب لبنان (فيديو) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت المتحدثة بإسم الجيش الاسرائيلي إيلا واوية عبر حسابها على منصة "إكس": "في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان: الجيش الاسرائيلي قضى على ثلاثة عناصر مسلحين من حزب الله في بيت ياحون". 

تابع: "رصدت وحدة الاستطلاع (869) التابعة للفرقة 91، في وقت سابق من اليوم (الأربعاء)، ثلاثة عناصر مسلحين من منظمة "حزب الله" في منطقة بيت ياحون، داخل المنطقة الأمنية في جنوب لبنان".

أضافت: "وفور رصدهم، قضت قوات اللواء 401 على العناصر الثلاثة الذين كانوا يحملون وسائل قتالية، بهدف إزالة التهديد عن قواتنا العاملة في المنطقة المجاورة. لن يسمح الجيش الاسرائيلي لمنظمة حزب الله بالمساس بمواطني دولة إسرائيل أو بقواته، وسيواصل العمل على إزالة أي تهديد". 


Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لاغتيال عناصر من "حزب الله" (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
16/07/2026 01:29:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد للحظة استهداف عنصر من "حزب الله" بعد إطلاقه مسيّرة!
lebanon 24
Lebanon24
16/07/2026 01:29:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا 3 عناصر من "حزب الله" في بيت ياحون جنوبي لبنان
lebanon 24
Lebanon24
16/07/2026 01:29:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مجموعة من عناصر حزب الله قرب "المنطقة الأمنية" في جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
16/07/2026 01:29:49 Lebanon 24 Lebanon 24

دولة إسرائيل

جنوب لبنان

الاستطلاع

حزب الله

من اليوم

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:53 | 2026-07-15
Lebanon24
16:50 | 2026-07-15
Lebanon24
16:38 | 2026-07-15
Lebanon24
16:19 | 2026-07-15
Lebanon24
16:03 | 2026-07-15
Lebanon24
16:00 | 2026-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24