الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لاغتيال 3 عناصر من "حزب الله" في جنوب لبنان (فيديو)

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان: جيش الدفاع قضى على ثلاثة مخربين مسلحين من حزب الله في #بيت_ياحون
🔸رصدت وحدة الاستطلاع (869) التابعة للفرقة 91، في وقت سابق من اليوم (الأربعاء)، ثلاثة مخربين مسلحين من منظمة حزب الله الإرهابية في منطقة بيت ياحون، داخل المنطقة الأمنية في جنوب… pic.twitter.com/nyUR3AlHxg
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) July 15, 2026
في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان: جيش الدفاع قضى على ثلاثة مخربين مسلحين من حزب الله في #بيت_ياحون
🔸رصدت وحدة الاستطلاع (869) التابعة للفرقة 91، في وقت سابق من اليوم (الأربعاء)، ثلاثة مخربين مسلحين من منظمة حزب الله الإرهابية في منطقة بيت ياحون، داخل المنطقة الأمنية في جنوب… pic.twitter.com/nyUR3AlHxg