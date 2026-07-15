توقيف مروّج مخدرات وضبط كمية من المواد المخدّرة والأسلحة في صحراء الشويفات

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"في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها لمكافحة جرائم ترويج المخدّرات وتوقيف المطلوبين على مختلف الأراضي ، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء في وحدة حول قيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدّرة على متن دراجة آلية من نوع “GR” في محلة .على الفور، باشرت المفرزة إجراءات الرصد والمتابعة، ونفّذت قوة منها كمينًا محكمًا في المحلة المذكورة، أسفر عن توقيف المشتبه به، ويدعى:ع. أ. (مواليد عام 2001، لبناني) بحسب أقوالهوقد ضُبط بحوزته:-/28/ مظروفًا صغيرًا تحتوي مادة مخدّرة تحمل شعار "قهوة".– /31/ مظروفًا صغيرًا تحتوي مادة "الباز" تحمل شعار "دب".– مظروف صغير يحتوي مادة مخدّرة يحمل شعار "تاج".– مسدسان خلّبيان مع ممشطيهما، من دون طلقات.– مبلغ مالي بالعملتين اللبنانية والأميركية.– هاتف خلوي.– دراجة آلية من نوع “GR” من دون لوحة تسجيل.أُودِع الموقوف، مع المضبوطات والدراجة الآلية، لدى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة المختص".