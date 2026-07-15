توقيف مروّج مخدرات وضبط كمية من المواد المخدّرة والأسلحة في صحراء الشويفات

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:
"في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي
لمكافحة جرائم ترويج المخدّرات وتوقيف المطلوبين على مختلف الأراضي اللبنانية
، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان
في وحدة الدرك الإقليمي
حول قيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدّرة على متن دراجة آلية من نوع “GR” في محلة صحراء الشويفات
.
على الفور، باشرت المفرزة إجراءات الرصد والمتابعة، ونفّذت قوة منها كمينًا محكمًا في المحلة المذكورة، أسفر عن توقيف المشتبه به، ويدعى:
ع. أ. (مواليد عام 2001، لبناني) بحسب أقواله
وقد ضُبط بحوزته:
-/28/ مظروفًا صغيرًا تحتوي مادة مخدّرة تحمل شعار "قهوة".
– /31/ مظروفًا صغيرًا تحتوي مادة "الباز" تحمل شعار "دب".
– مظروف صغير يحتوي مادة مخدّرة يحمل شعار "تاج".
– مسدسان خلّبيان مع ممشطيهما، من دون طلقات.
– مبلغ مالي بالعملتين اللبنانية والأميركية.
– هاتف خلوي.
– دراجة آلية من نوع “GR” من دون لوحة تسجيل.
أُودِع الموقوف، مع المضبوطات والدراجة الآلية، لدى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء
المختص".