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مقدمة نشرة أخبار الـ"أن بي أن"بين استحقاقات الداخل اللبناني المتشابكة والتطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة توزعت اهتمامات هذا اليوم على ملفات تشريعية وسياسية وإقليمية.في الداخل جلسة تشريعية منتجة رغم محاولات التشويش شهدها مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري حيث طرحت ملفات تمس بصورة مباشرة حياة الناس وشؤون المواطنين وحقوق فئات واسعة منهم.الجلسة بنسختها النهارية أقرت مجموعة من اقتراحات القوانين المتعلقة بالمتقاعدين والضابطة الجمركية وحماية المستهلك والإعفاءات الخاصة بالمتضررين وتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية إضافة إلى الأحكام الاستثنائية المتعلقة بالشهادات الرسمية للعام 2026.جلسة النهار تستكمل في هذه الأثناء وهي لم تخل من محاولات البعض افتعال سجالات ومشادات استدعت تدخلا من الرئيس بري لتبريد الاجواء واستكمال الانتاج التشريعي.على صعيد المفاوضات المباشرة بين والعدو في روما برعاية أميركية فإن الجولة السادسة في روما خلصت إلى الاتفاق على آلية تنفيذ اتفاق الإطار والانتقال إلى المحادثات الفنية الموسعة.إقليميا يتواصل التصعيد العسكري بين وإيران مع اتساع رقعة الاستهدافات المتبادلة وتزايد المؤشرات على دخول المواجهة مرحلة أكثر تعقيدا.غارات أميركية استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت حيوية إيرانية وأسفرت وفق السلطات الإيرانية عن سقوط مئات الشهداء والجرحى خلال الأيام الأخيرة فيما أعلنت طهران تنفيذ هجمات استهدفت قواعد ومواقع عسكرية أميركية في المنطقة مؤكدة استمرار الرد على ما تصفه بالاعتداءات الأميركية.وفي موازاة التصعيد العسكري تتزايد المخاوف من انعكاسات هذه التطورات على أمن الملاحة الدولية في مضيق هرمز وأسواق الطاقة العالمية لاسيما مع تجديد الولايات المتحدة إعلانها تشديد الحصار البحري على الموانئ الإيرانية ورد طهران بالتأكيد أن أمن صادرات النفط والغاز في المنطقة بات مرتبطا بأمن الجميع.مقدمة الـ"أم تي في"الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل حققت النتائج الإيجابية المطلوبة.فالمجتمعون وضعوا النقاط على حروف صيغة الإطار التي تم التوصل إليها في واشنطن، أي أنهم أقروا تفاهمات وتوصلوا إلى آليات للمتابعة.وعليه، ينعقد يوم الجمعة المقبل إجتماع تقني عسكري إسرائيلي - لبناني من بعد، وذلك لتحديد المنطقتين النموذجيتن نهائيا. كما أن موعد التنفيذ لم يعد بعيدا، إذ يرجح أن يتم في أيام قليلة، وتحديدا قبل الزيارة التي يقوم بها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى واشنطن.والمهم أن الجيش اللبناني جدد استعداده لتولي المسؤولية الأمنية والعسكرية في المنطقتين النموذجيتين بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منهما، مؤكدا أنه قادر على ذلك، وجهوزيته تامة.وفي الإطار أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حديث ل "فوكس نيوز" أن الإنسحاب الإسرائيلي من أجزاء من لبنان سيكون أمرا جيدا.في الأثناء، التحول الاستراتيجي في العراق يتثبت يوما بعد يوم. فالسلطات العراقية أدرجت على قائمة العقوبات المصرفية، كما افيد عن قيود مصرفية عراقية على رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وعلى نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي.وأما إقليميا، فالضربات الأميركية مستمرة ضد إيران، والهدف: مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة لمهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. البداية من آخر أجواء المفاوضات - الاسرائيلية في رسالة مباشرة من روما لنخلة عضيمي.إذا نخلة تحدثت في رسائلك السابقة عن تقدم وايجابية خاصة بالنسبة الى موضوع المناطق التجريبية، هل بلورت وتأكدت هذه المعلومات.مقدمة "المنار"لم تكن مفاوضات السلطة اللبنانية مع العدو الصهيوني في روما غيرها في واشنطن، فالمشكلة ما كانت يوما في المكان، بل بمن مكن عدوه من بلده وشعبه ودماء أهله، وحتى قرار سلطته وماء وجهها.وبتلك المياه العكرة كتبت السفارة الأميركية في عوكر بيان اختتام الجولة السادسة من المفاوضات المسماة – اللبنانية – فقالت إنها كانت مثمرة وإيجابية، وتم الاتفاق على هيكلية وإرشادات آلية المنطقة التجريبية، على أن تنفذ خلال الأيام المقبلة. وأعلنت السفارة الأميركية الانتقال إلى محادثات تقنية موسعة، ستركز على تنفيذ جميع بنود الإطار الثلاثي، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان.لكن ما يكتبه الاحتلال الصهيوني بالنار وبدماء اللبنانيين هو غير الذي يبشرنا به الأميركي وأدواته المحلية، فتدمير المنازل وإحراق القرى الجنوبية على حاله، والحديث عن التخطيط للانسحاب من مناطق تجريبية لم يحتلها الإسرائيلي أصلا – كفرون، والغندورية، وصريفا، وقلواي – قابله على أرض الواقع توغل لآليات الاحتلال على أطراف حداثا وحاريص.فيما لا تزال السلطة اللبنانية حريصة بكل مواقفها على الاستخفاف بعقول ودماء شعبها، فقد أصرت من جديد على أن اتفاق الإطار هو أفضل الممكن.ومن الممكن أن يكون قياسها هذا على أساس قدراتها السياسية المعروفة الحجم، ومستوى فهمها الوطني، أما بحسب الخبير في القانون الإسرائيلي "أفيخاي حجبي"، فإن اتفاق الإطار هو أفضل تحقيق للمصالح الإسرائيلية – بل له أهمية كبيرة جدا، كونه خلق انقساما حادا داخل لبنان، كما قال مسؤول الموساد السابق "سيجف أسولين".فيما رئيس الجمهورية اللبنانية يقول أن الحقد لا يبني دولة أو مؤسسات، بل يدمر. والرئيس عون يعرف أن اهل الجنوب هم أكثر من يفتقد الدولة، ويعانون من غياب عدالتها وتغييب مؤسساتها.وأما تدمير صورة المؤسسات فهو ديدن أهل المزايدات من النواب الذين يريدون استغلال كل فسحة تشريعية لركوب موجة الاستعراض، قبل أن يتقن الرئيس نبيه بري، كعادته، منع الأمور من الانفلات، وينجح بحكمته في ضبط الجلسة التشريعية الممتدة إلى الغد.في المنطقة الممددة أزماتها بفعل العدوانية الأميركية الصهيونية، فلا مؤشرات إلى أي اتزان قد يطرأ على سلوك الأميركي وأدواته، ومع ثبات الموقف الإيراني والردود المتوازية على مصادر العدوان، والحضور اليمني في المشهد الملتهب بكثير من الجدية والاستعداد لمواجهة أهل العدوان، كان أفضل توصيف للمشهد ما ذكرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية من أن ترامب يتصرف كملك قراصنة مثير للشفقة في مضيق هرمز.مقدمة الـ"أو تي في"صارت كل القضية مناطق تجريبية.ولم تعد لا تحريرا للأرض من الاحتلال ولا حصرا للسلاح في يد الدولة والجيش.انها النتيجة العملية الوحيدة حتى الآن لجلسات التفاوض اللبنانية-الاسرائيلية التي انتجت اطارا صار المسؤولون اللبنانيون يتجنبون تسميته بالاتفاق، وتتعاطى معه اسرائيل من الاساس بخفة واضحة، وطفيما يرفضه حزب الله بالمطلق ويصفه بالآحادي لا الثلاثي، وبالاسرائيلي لا اللبناني، ولا حتى .واليوم، أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون أن صيغة الإطار افضل الممكن وبدأت تعطي مفاعيلها، معتبرا أن الطريق ليست معبدة بل فيها صعوبات، لكن الأمل كبير بتحقيق نتائج تنهي حمام الدم.هذا في ملف الجنوب. اما في مجلس النواب، فتشريع واسئلة، من التربية والامتحانات الى العفو العام، في وقت رفعت المحكمة العسكرية قرار منع السفر عن فضل شاكر بعد ايام قليلة على اخلاء السبيل.مقدمة الـ"أل بي سي"وضعت مفاوضات روما اللبنانية الإسرائيلية خريطة طريق لما يسمى "المناطق التجريبية".لبنان يريد أن يختبر جدية إسرائيل والراعي الأميركي في تنفيذ انسحابات من مناطق لبنانية محتلة. في المقابل، تريد تل أبيب أن تختبر جدية الجيش اللبناني في نزع السلاح في مناطق لا تحتلها فعليا، سواء في جنوبي النهر أم شماله، ومنها مثلا زوطر الغربية التي ينتشر الاسرائيلي على تخومها لا في داخلها.عمليا، رميت الكرة الاختبارية في مرمى الجيش اللبناني، ولسان حال قائده، أنه عندما تتوافر الإرادة الوطنية الجامعة، يصبح الجيش محصنا في أي خطوة يخطوها.باكورة ترجمات الجولة السادسة من المفاوضات، اجتماع افتراضي عسكري لبناني – إسرائيلي، يعقد الجمعة لتحديد المنطقتين التجريبيتين، بشكل نهائي، وتاريخ بدء تنفيذ الانسحاب منهما.وفي انتظار ما ستحمله الأيام المقبلة، حطت "المفارز السباقة" في واشنطن ثم عادت الى ، بعدما أنجزت لوجستياتها استعدادا لوصول رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الاحد المقبل الى واشنطن.في معلومات الـ LBCI أن جدول مباحثات رئيس الجمهورية يقتصر حتى الآن على محطتين: الأولى، لقاء ينظم الاثنين في السفارة اللبنانية مع مجموعات من مراكز الأبحاث، والثانية، لقاء القمة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلثاء.اجتماع يبدو أن الكيمياء بين الرجلين قد سبقته، في الاتصالات الهاتفية التي تمت بينهما، وبالتالي يفترض أن يؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات الأميركية اللبنانية، بعدما بات ملف لبنان على طاولة المكتب البيضاوي، حسبما قال الرئيس عون اليوم أمام وفد اللقاء الأرثوذكسي، معتبرا أن صيغة اتفاق الاطار "أفضل الممكن، وبدأت تعطي مفاعيلها، وواشنطن باتت تصغي إلينا".إسرائيليا، بنيامين نتنياهو ينوي التوجه الى واشنطن الاحد، والعنوان: المشاركة في جنازة السيناتور ليندسي غراهام الثلاثاء .رحلة نتنياهو هذه تتضمن لقاء ترامب الاثنين، بحسب تسريبات إعلامية اسرائيلية، لكن الواضح أن الأخير حثه في آخر إتصال بينهما على سحب قواته خارج لبنان وسوريا. فهل من مصادفات، لا يريدها لبنان ولا يحتملها، قد تشهدها العاصمة الاميركية، في الايام الحافلة هذه؟...في هذا الوقت اللبناني الضائع، لا بد من تسال نيابية. الهيئة العامة التأمت بعد طول غياب في جدول أعمالها ومناقشاتها نموذجا للثقافة السياسية اللبنانية.ثقافة إشغال الناس بالتفاصيل والمماحكات، فيما العالم من حولنا يعيش هزات ارتدادية لزلزال مستمر منذ ثلاث سنوات.مقدمة "الجديد"في المقولة التاريخية: كل الطرق تؤدي الى روما وفي الترجمة اللبنانية طريق روما أدت اليوم الى المناطق التجريبية.فالمحادثات التي استمرت على مدى يومين شهدت مناقشات تركزت على آلية اتفاق الاطار وصياغة اوراقه التنفيذية والتسلسل الزمني لعملية التنفيذ والتي سيتم بموجبها الانتقال تدريجيا من منطقة الى اخرى.وقد دخلت النقاشات في تفاصيل اجراءات الانسحاب ومندرجات التنفيذ الميداني حيث تم الاتفاق على هيكلية وارشادات عملية المنطقة التجريبية ولاستكمال مسار التطبيق الميداني وضع موعد لاجتماع مقبل عن بعد يوم الجمعة للوفود العسكرية الثلاثة عبر تطبيق زوم لمناقشة التفاصيل التقنية وتحديد موعد التنفيذ.وهذه الخطوة ستكون مقرونة ببيان نهائي من المفترض ان يحدد الجدول التسلسلي للخطوات التالية في سياق المناطق المذكورة.وبحسب معلومات الجديد فإن المنطقة التجريبية التي تم الاتفاق عليها بشكل مبدئي هي زوطر الغربية والشرقية والغندورية وبرج قلاويه وصريفا وفرون، وهي مناطق مختلطة بين محتلة واخرى على تخومها يقع الاحتلال.وأما موعد التنفيذ فسيكون خلال الايام القليلة المقبلة.وربما تزامنا مع زيارة رئيس الجمهورية الى واشنطن.وتحضيرا للزيارة الاميركية، وبحسب مصدر رسمي للجديد، فإنه يجري وضع اللمسات النهائية على جدول الزيارة وملفاتها.واللقاء المرتقب مع الرئيس الاميركي في البيت الابيض سيشارك فيه عدد كبير من مسؤولي الادارة الاميركية، وسينتج عنه دعم للبنان في كل المجالات.ومستبقا اللقاء مع عون اعطى الرئيس الاميركي دونالد ترامب علامة ايجابية لما سماه اعادة الانتشار الاسرائيلي في لبنان.ولكنه اعاد استحضار الدور السوري، معتبرا ان الرئيس احمد الشرع سيكون اكثر دقة من اسرائيل في التعامل مع حزب الله.وعلى الخط السوري اللبناني كان العبور الاقتصادي سالكا بكثير من الدقة والايجابية، من خلال زيارة وزير الاقتصاد عامر البساط على رأس وفد اقتصادي، ولقائه الرئيس الشرع، حيث تصدر موضوع الاستثمارات ببن البلدين واجهة الاهتمامات.ومن طاولات روما وواشنطن ولقاءات دمشق الى ساحة النجمة التي انطلق فيها اليوم ماراتون التشريع ببنوده الحافلة اليوم التشريعي الاول، والذي يستكمل اعماله المسائية، سيسلم اوراقه الى اليوم التالي.وهناك تقع البنود المثيرة للتوتر والانقسامات من قانون العفو العام الى الغاء عقوبة الاعدام، وصولا صوب قانون الاعلام، والذي اخذ خمسة عشر عاما من الاعداد، وخرج بصيغة مثيرة للجدل.والسؤال ما سلك هادئا اليوم داخل قاعة المجلس قد لا ينطبق على سائر مواد البحث فالليلة هدوء ما قبل العاصفة...وغدا لناظره قريب.