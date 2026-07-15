عون الأحد في واشنطن ومحطَّتان على جدول الزيارة

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وفي إطار التحضيرات، أوضح مصدر رسمي لبناني ل" نداء الوطن" أنّ جدول الأعمال لا يزال قيد الترتيب، مع تأكيد عقد لقاء مع الرئيس الأميركي دونالد في الحادية عشرة من صباح الثلاثاء الحادي والعشرين من الشهر الجاري.ولفت المصدر إلى أنّ الزيارة ستكون سريعة ومكثّفة، نظرًا إلى ضيق الوقت وكثرة الالتزامات الرسمية في ، خاصة مع اقتراب مناسبة تطويب البطريرك الياس الحويك، بحضور ممثّل عن البابا لاوون الرابع عشر، في الخامس والعشرين من الشهر.وأكّد المصدر أنّ اللقاء مع الإدارة الأميركية سيركّز بشكل أساسي على متابعة تنفيذ "صيغة الإطار" وآلية العمل المشترك مع الجانب لضمان الأمن والاستقرار، مع التشديد على ضرورة بدء الانسحاب الإسرائيلي من أول متر مربع من الأراضي اللبنانية ضمن المنطقة النموذجية المتفق عليها. كما أشار إلى أنّ هناك التزامًا أميركيًا واضحًا بدعم لبنان في هذه المرحلة، في حين ستُعقد جولة مفاوضات تقنية في روما بهدف تحديد اللجان الاقتصادية والأمنية والسياسية المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاق.من جهة أخرى، شدّد مصدر في لمراسلة "نداء الوطن" على أهمية هذه الزيارة من الناحية التاريخية للبنان، لافتًا إلى أنّها تبرز مكانة لبنان وترفع مستوى حضوره على الساحة الدولية في هذه المرحلة المفصلية. وفي سياق غير معلن، أفادت مصادر أميركية بأنّ هناك تحضيرات حثيثة لإجراء لقاءات مع بعض أعضاء الكونغرس الأميركي بعيدًا من الإعلام، حيث يجري التداول في إمكان عقد هذه الاجتماعات والإعلان عنها لاحقًا، بحسب تطوّر الظروف.وفيما يصل الرئيس عون إلى مساء الأحد المقبل، علم أنّه سيلتقي، قبل ظهر الاثنين، في السفارة اللبنانية في واشنطن، مجموعةً من الباحثين، وممثّلي مراكز الدراسات الأميركية التي تشكل إحدى أبرز الجهات الاستشارية المؤثرة في رسم سياسات الإدارات الأميركية. وتقيم السفارة اللبنانية على شرفه حفل عشاء مساء الاثنين في مقرّها، يحضره عدد من المسؤولين ، من وزراء وأعضاء في الكونغرس، وربما بعض سفراء الدول العربية.وعن تزامن زيارة الرئيس عون إلى واشنطن مع وجود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نفى مصدر سياسي رفيع صحة كلّ ما يُتداول عن "وجود مخاوف"، مؤكّدًا أنّ الحديث عن "كمين سياسي" أو ترتيبات خفية لا يستند إلى أيّ معطيات واقعية. وأوضح أنّ "الرئيس عون يتوجّه إلى العاصمة الأميركية في زيارة سريعة ومحدّدة الهدف للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فيما يشارك نتنياهو في مراسم جنازة السيناتور ليندسي غراهام، وبالتالي لا رابط بين الزيارتين، ولا أيّ تقاطع في جدول الأعمال". وأشار المصدر إلى أن "اللقاء بين الرئيسين عون وترامب سيُعقد بحضور عدد من كبار مسؤولي الإدارة الأميركية، على أن يعقبه برنامج لقاءات جانبية للرئيس اللبناني مع مسؤولين أميركيين معنيين بالملفات اللبنانية والإقليمية.