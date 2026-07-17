جعجع استقبل سفير بلجيكا

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حضر اللقاء عضو الهيئة التنفيذية النائب السابق إدي أبي اللمع، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان، والمسؤول في الجهاز طوني درويش.تناول اللقاء، بحسب بيان، "الأوضاع السياسية الراهنة في والمنطقة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، كما تم البحث في تعزيز التعاون بين لبنان وبلجيكا في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك".كما استقبل وفدًا من شراكة النهضة الأميركية (LARP) ضمّ: رئيس المنظمة في ويليام فاضل، والمؤسس والرئيس الفخري في الولايات المتحدة وليد معلوف، والأمين العام في لبنان زياد شماس، وعضو مجلس المستشارين وليد ، ونائب الرئيس في الولايات المتحدة باسم شماس، وعضو مجلس المستشارين وائل صالحة، والمستشارة الإعلامية في لبنان جوزيان الحاج موسى، في حضور عضوي الهيئة التنفيذية في الحزب النائب السابق إدي أبي اللمع وجوزف الجبيلي، والأمين المساعد لشؤون الانتشار النائب السابق عماد واكيم، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان، ورئيس جهاز التنمية في الحزب جان خشان.تناول البحث آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، بالإضافة إلى "أوضاع اللبنانيين المنتشرين والتحديات التي يواجهونها، والدور المحوري الذي يضطلع به الانتشار اللبناني في دعم وطنه على المستويات الوطنية والاقتصادية والإنمائية".كما تم البحث في "سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين حزب "القوات اللبنانية" وشراكة النهضة اللبنانية الأميركية (LARP)، بما يسهم في خدمة اللبنانيين المنتشرين وتعزيز ارتباطهم بوطنهم الأم، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والإنمائية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب مناقشة عدد من الأفكار والمبادرات الكفيلة بفتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين".وفي ختام اللقاء، اتفق المجتمعون على مواصلة التنسيق والعمل المشترك لترجمة الأفكار المطروحة إلى خطوات ومشاريع عملية، بما يعزّز دور الانتشار اللبناني كشريك أساسي في مسيرة نهوض لبنان، ويكرّس جسور التواصل والتعاون بين اللبنانيين المقيمين والمنتشرين.