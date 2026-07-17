تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

جعجع استقبل سفير بلجيكا

Lebanon 24
17-07-2026 | 03:51
A-
A+
جعجع استقبل سفير بلجيكا
جعجع استقبل سفير بلجيكا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، سفير بلجيكا أرناوت باولس، يرافقه السكرتير الأول في السفارة بيار-لويس رينار.
Advertisement

حضر اللقاء عضو الهيئة التنفيذية النائب السابق إدي أبي اللمع، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان، والمسؤول في الجهاز طوني درويش.

تناول اللقاء، بحسب بيان، "الأوضاع السياسية الراهنة في لبنان والمنطقة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، كما تم البحث في آفاق تعزيز التعاون الثنائي بين لبنان وبلجيكا في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك".
 
كما استقبل وفدًا من شراكة النهضة اللبنانية الأميركية (LARP) ضمّ: رئيس المنظمة في الولايات المتحدة ويليام فاضل، والمؤسس والرئيس الفخري في الولايات المتحدة وليد معلوف، والأمين العام في لبنان زياد شماس، وعضو مجلس المستشارين وليد فرحات، ونائب الرئيس في الولايات المتحدة باسم شماس، وعضو مجلس المستشارين وائل صالحة، والمستشارة الإعلامية في لبنان جوزيان الحاج موسى، في حضور عضوي الهيئة التنفيذية في الحزب النائب السابق إدي أبي اللمع وجوزف الجبيلي، والأمين المساعد لشؤون الانتشار النائب السابق عماد واكيم، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان، ورئيس جهاز التنمية في الحزب جان خشان.

تناول البحث آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، بالإضافة إلى "أوضاع اللبنانيين المنتشرين والتحديات التي يواجهونها، والدور المحوري الذي يضطلع به الانتشار اللبناني في دعم وطنه على المستويات الوطنية والاقتصادية والإنمائية".

كما تم البحث في "سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين حزب "القوات اللبنانية" وشراكة النهضة اللبنانية الأميركية (LARP)، بما يسهم في خدمة اللبنانيين المنتشرين وتعزيز ارتباطهم بوطنهم الأم، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والإنمائية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب مناقشة عدد من الأفكار والمبادرات الكفيلة بفتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين".

وفي ختام اللقاء، اتفق المجتمعون على مواصلة التنسيق والعمل المشترك لترجمة الأفكار المطروحة إلى خطوات ومشاريع عملية، بما يعزّز دور الانتشار اللبناني كشريك أساسي في مسيرة نهوض لبنان، ويكرّس جسور التواصل والتعاون بين اللبنانيين المقيمين والمنتشرين.
مواضيع ذات صلة
جعجع استقبل نائب رئيس البرلمان الأوروبي
lebanon 24
Lebanon24
17/07/2026 12:33:50 Lebanon 24 Lebanon 24
في معراب.. جعجع استقبل القائم بالأعمال السوري
lebanon 24
Lebanon24
17/07/2026 12:33:50 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب ترامب ردّ على جعجع: لا نهدف إلى إعطاء طهران أي دور في تقرير مستقبل لبنان
lebanon 24
Lebanon24
17/07/2026 12:33:50 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع عرض مع وفد من سفراء ودبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي الأوضاع العامة ومسار الاصلاحات
lebanon 24
Lebanon24
17/07/2026 12:33:50 Lebanon 24 Lebanon 24

القوات اللبنانية

الولايات المتحدة

الأمين العام

نائب الرئيس

سمير جعجع

اللبنانية

رئيس حزب

الثنائي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:40 | 2026-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2026-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:40 | 2026-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:56 | 2026-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:06 | 2026-07-17
Lebanon24
05:00 | 2026-07-17
Lebanon24
04:58 | 2026-07-17
Lebanon24
04:55 | 2026-07-17
Lebanon24
04:54 | 2026-07-17
Lebanon24
04:44 | 2026-07-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24