وسط استمرار الاعتداءات الاسرائيلية.. الجيش ينتشر في مناطق جنوبية (فيديو)

وسط استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على عدد من المناطق الجنوبية، سيّر الجيش دوريات وأقام حواجز ونقاط مراقبة في فرون والغندورية وقلاوية وبرج قلاوية وكفردونين في ، وقاقعية في ، وصريفا في صور.

🇱🇧 ينتشر في بلدتي فرون وبرج قلاويه في جنوب #لبنان. وقد اتفق واسرائيل خلال جولة محادثات جديدة في اختتمت الأربعاء على استكمال هيكلية مناطق تجريبية والبدء بتنفيذها خلال أيام، تطبيقاً لاتفاق إطاري بين الطرفين، وفق بيان للسفارة الأميركية في . #فرانس_برس pic.twitter.com/lSUqOPYQFk — فرانس برس بالعربية (@AFPar) July 17, 2026 Advertisement

وتزامن الانتشار مع اعتداءات إسرائيلية شملت غارات وعمليات تمشيط وتفجير وإلقاء قنابل صوتية. وحاصرت عملية تمشيط عدداً من أهالي حاريص، الذين ناشدوا الجيش إجلاءهم، فيما أصيب عامل سوري بغارة على طريق .



وطالت مشاع المنصوري والناقورة، وسُجل تفجير في حداثا، فيما شملت عمليات التمشيط زوطر والناقورة وبيوت السياد والقنطرة ووادي الحجير، وأُلقيت قنبلتان صوتيتان على المنصوري. وتزامن الانتشار مع اعتداءات إسرائيلية شملت غارات وعمليات تمشيط وتفجير وإلقاء قنابل صوتية. وحاصرت عملية تمشيط عدداً من أهالي حاريص، الذين ناشدوا الجيش إجلاءهم، فيما أصيب عامل سوري بغارة على طريق .وطالت مشاع المنصوري والناقورة، وسُجل تفجير في حداثا، فيما شملت عمليات التمشيط زوطر والناقورة وبيوت السياد والقنطرة ووادي الحجير، وأُلقيت قنبلتان صوتيتان على المنصوري.

كما واستهدفت غارة اسرائيلية من مسيّرة مئذنة في بلدة شوكين ــ قضاء النبطية.