وسط استمرار الاعتداءات الاسرائيلية.. الجيش ينتشر في مناطق جنوبية (فيديو)

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🇱🇧 ينتشر الجيش اللبناني في بلدتي فرون وبرج قلاويه في جنوب #لبنان. وقد اتفق لبنان واسرائيل خلال جولة محادثات جديدة في روما اختتمت الأربعاء على استكمال هيكلية مناطق تجريبية والبدء بتنفيذها خلال أيام، تطبيقاً لاتفاق إطاري بين الطرفين، وفق بيان للسفارة الأميركية في بيروت. #فرانس_برس pic.twitter.com/lSUqOPYQFk
— فرانس برس بالعربية (@AFPar) July 17, 2026
🇱🇧 ينتشر الجيش اللبناني في بلدتي فرون وبرج قلاويه في جنوب #لبنان. وقد اتفق لبنان واسرائيل خلال جولة محادثات جديدة في روما اختتمت الأربعاء على استكمال هيكلية مناطق تجريبية والبدء بتنفيذها خلال أيام، تطبيقاً لاتفاق إطاري بين الطرفين، وفق بيان للسفارة الأميركية في بيروت. #فرانس_برس pic.twitter.com/lSUqOPYQFk