تقريرٌ جديد عن فضل شاكر.. هل حسم وجهته المُقبلة؟

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وأوضح التقرير أن شاكر لم يصدر حتى الآن أي تأكيد أو نفي لما يتم تداوله بشأن وجهته المقبلة، فيما اقتصر آخر موقف معلن له على رسالة نشرها عبر حسابه في "إنستغرام" عقب إخلاء سبيله، دعا فيها جمهوره إلى تفهم وضعه الصحي والعائلي ومنحه فترة قصيرة لاستعادة عافيته.وبحسب التقرير، فقد ترددت معلومات تفيد بأن شاكر يعتزم مغادرة بعد رفع قيود السفر عنه، مع حديث عن انتقال محتمل إلى العاصمة القطرية الدوحة، في حين أشارت تقارير أخرى إلى احتمال توجهه إلى ، من دون أي تعليق رسمي منه أو من عائلته.وفي أحدث التطورات، نقل التقرير عن مصادر مقربة من الفنان أن وجهته النهائية لم تُحسم بعد، رغم تلقيه عروضاً وصفت بأنها قوية، تشمل تأمين مسكن دائم ورعاية صحية، إضافة إلى عروض بمنح الجنسية، إلا أن جميع الخيارات لا تزال قيد الدراسة.وذكرت المصادر أن شاكر يمرُّ حالياً بمرحلة من الهدوء، يركز خلالها على سلامة عائلته وأمنها، إلى جانب الاهتمام بوضعه الشخصي، قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بمستقبله.وأشار التقرير إلى أن الفنان تلقى أيضاً عدداً كبيراً من الدعوات لإحياء حفلات في دول عربية عدة، أبرزها مصر والمغرب والكويت وتونس وسلطنة عُمان، ضمن خطة تهدف إلى عودته التدريجية إلى النشاط الفني، إضافة إلى عروض لإقامة حفلات في كندا وأستراليا وعدد من .وفي المُقابل، لفت التقرير إلى أن عائلة فضل شاكر التزمت الصمت حيال التطورات الأخيرة، فيما اكتفى نجله الفنان محمد فضل شاكر بالتعبير عن سعادته بإطلاق سراح والده، كما نفى صحة الصور ومقاطع الفيديو المفبركة التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، والتي زُعم أنها توثق اللحظات الأولى لوالده بعد خروجه من السجن.