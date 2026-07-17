بعد تدمير ثلاث مدارس في الجنوب...بيان من وزيرة التربية

اعتبرت وزيرة التربية، ريما كرامي في بيان، "أننا في أسبوع الحزن والاسى على المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة على السواء . بعد أن تفوّق العدو الاسرائيلي على نفسه ودمّر ثلاث مدارس دمارا كاملا حين لغم مدرسة وثانوية رسمية في في مبنى واحد استأجره وقد كان مدرسة خاصة ليحتضن تلامذة المدرسة والثانوية الرسميتين اللتين استهدفتهما اسرائيل في وقت سابق ، وأضاف اليهما في ، حيث أقدم الجيش على سلب محتويات هذه المؤسسات ثم زنرها بالمتفجرات فأصبحت كومة من رماد ، وأضيفت إلى لائحة المدارس المدمرة والشهداء" .

وقالت إن "كل هذا يتم تحت أنظار العالم أجمع وفي ضوء الشرعة الدولية للأمم المتحدة التي تعتبر المدارس من المؤسسات الأكثر أمانا وحماية والتي يلجأ اليها السكان في الأزمات والحروب والفيضانات والويلات".

واشارت الى انه "لم تعد عبارات الشجب والاستنكار تكفي للتعبير عن الألم والحزن تجاه ما يحدث من عدوان" .

وختمت:"إننا نستصرخ ضمائر العالم وندعو الدول الكبرى إلى الضغط لوقف الهدم والتدمير، وتحييد الصروح التربوية عن الصراعات والحروب" .