تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بعد تدمير ثلاث مدارس في الجنوب...بيان من وزيرة التربية

Lebanon 24
17-07-2026 | 15:15
A-
A+
بعد تدمير ثلاث مدارس في الجنوب...بيان من وزيرة التربية
بعد تدمير ثلاث مدارس في الجنوب...بيان من وزيرة التربية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

اعتبرت وزيرة التربية، ريما كرامي في بيان، "أننا في أسبوع الحزن والاسى على المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة على السواء . بعد أن تفوّق العدو الاسرائيلي على نفسه ودمّر ثلاث مدارس دمارا كاملا حين لغم مدرسة وثانوية رسمية في الخيام في مبنى واحد استأجره مجلس الجنوب وقد كان مدرسة خاصة ليحتضن تلامذة المدرسة والثانوية الرسميتين اللتين استهدفتهما اسرائيل في وقت سابق ، وأضاف اليهما ثانوية المهدي في بنت حبيل ، حيث أقدم الجيش الإسرائيلي على سلب محتويات هذه المؤسسات ثم زنرها بالمتفجرات فأصبحت كومة من رماد ، وأضيفت إلى لائحة المدارس المدمرة والشهداء" .

وقالت إن "كل هذا يتم تحت أنظار العالم أجمع وفي ضوء الشرعة الدولية للأمم المتحدة التي تعتبر المدارس من المؤسسات الأكثر أمانا وحماية والتي يلجأ اليها السكان في الأزمات والحروب والفيضانات والويلات".

واشارت الى انه "لم تعد عبارات الشجب والاستنكار تكفي للتعبير عن الألم والحزن تجاه ما يحدث من عدوان" .

وختمت:"إننا نستصرخ ضمائر العالم وندعو الدول الكبرى إلى الضغط لوقف الهدم والتدمير، وتحييد الصروح التربوية عن الصراعات والحروب" .

Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد تدمير مركز صحي في المعشوق...بيان شجب من وزارة الصحة!
lebanon 24
Lebanon24
18/07/2026 02:59:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة التربية تبحث مع جمعية المشاريع تطوير التعليم والمدارس
lebanon 24
Lebanon24
18/07/2026 02:59:50 Lebanon 24 Lebanon 24
رداً على وزيرة التربية.. بيانٌ من "متعاقدي الأساسي"
lebanon 24
Lebanon24
18/07/2026 02:59:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الغارات... حملة جديدة على وزيرة التربيّة
lebanon 24
Lebanon24
18/07/2026 02:59:50 Lebanon 24 Lebanon 24

ثانوية المهدي

مجلس الجنوب

الإسرائيلي

بنت حبيل

إسرائيل

الشهداء

التربوي

الخيام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:13 | 2026-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:50 | 2026-07-17
Lebanon24
15:00 | 2026-07-17
Lebanon24
14:36 | 2026-07-17
Lebanon24
14:28 | 2026-07-17
Lebanon24
14:00 | 2026-07-17
Lebanon24
13:29 | 2026-07-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24