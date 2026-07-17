تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"العفو العام" إلى نقطة الصفر وبرّي حيّد السياسة

Lebanon 24
17-07-2026 | 22:50
A-
A+
العفو العام إلى نقطة الصفر وبرّي حيّد السياسة
العفو العام إلى نقطة الصفر وبرّي حيّد السياسة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب اسكندر خشاشو في" النهار": نجح رئيس مجلس النواب نبيه بري في تحقيق الهدف الأساسي الذي رسمه للجلسة التشريعية، وهو منعها من التحوّل إلى مواجهة سياسية حول السلاح، واتفاق الإطار، والضغوط الدولية، والتطوّرات الأمنية. فعلى الرغم من محاولات بعض النواب إثارة هذه الملفات، بقيت الجلسة محصورة بجدول الأعمال، ولم تتحوّل إلى ساحة اشتباك سياسي كالذي كان يخشاه الجميع. لكن في المقابل، كشفت الجلسة مفارقة لافتة. فإن كان المجلس نجح في تحييد السياسة، فإنه وقع في ما يمكن وصفه بـ"الشعبوية التشريعية"، إذ أقرّ سلسلة قوانين ذات انعكاسات مالية مباشرة، من تثبيت أعداد كبيرة من المتعاقدين، وإدخال فئات جديدة إلى شرعة التقاعد، مروراً بإقرار زيادات مالية، من دون أن تقدّم الحكومة أيّ ضمانة واضحة بأنها تملك الموارد الكافية لتمويل هذه الالتزامات. وفي ظلّ الأزمة المالية التي لا يزال لبنان يعيشها، يثير هذا المسار مخاوف من العودة إلى النهج الذي سبق الانهيار المالي، عندما كانت الدولة ترتب نفقات دائمة من دون تأمين مصادر تمويلها.. أما غالبية القوانين التي أُقرت، فبقيت ضمن الإطار الإداري والإجرائي، فيما بقيت الملفات الأكثر حساسية حتى نهاية الجلسة، وفي مقدمها قانون الإعلام، وقانون تعديل أحكام الإعدام، وقانون العفو العام. ولم يكن ذلك تفصيلاً، إذ يدرك بري مسبقاً أن هذه المشاريع تحمل أكبر قدر من الانقسام السياسي والنيابي، لذلك وضعها في ذيل جدول الأعمال، وحرص قبل الوصول إليها على تلاوة محضر الجلسة، بحيث تصبح القوانين التي أُقرت نافذة حتى لو تعذر استكمال البحث في البنود الباقية. وعندما وصل المجلس إلى قانون العفو، انفجر الخلاف. لكن تصوير ما جرى على أنه مواجهة بين "القوات" و"النواب السنة"، أو أن "القوات" أسقطت النصاب لأنها لا تريد قانون العفو، لا يعكس حقيقة المشهد داخل البرلمان. صحيح أن عدداً من النواب السنة الخمسة الذين كانوا يقودون الاتصالات، وهم وليد البعريني، وجهاد الصمد، ونبيل بدر، وعماد الحوت، وبلال الحشيمي، حاولوا الإيحاء بأن انسحاب "القوات اللبنانية" هو الذي أطاح بإقرار القانون، إلا أن جوهر الأزمة كان في مكان آخر.فالانقسام الحقيقي كان داخل التمثيل السني نفسه، لا بين "القوات" وجميع ممثلي الطائفة السنية. فالفريق الأول، الذي شارك في الاتصالات مع نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب، كان يميل إلى السير بصيغة القانون كما أصبحت بعد المفاوضات الأخيرة، مع التركيز على حذف كلمة "المشدّدة" من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، بما يسمح للمحكومين بالاستفادة من خفض سنوات العقوبة، ولا سيما بعد التفاهم على مشروع تعديل قانون الإعدام.
Advertisement
في المقابل، تمسّك فريق آخر من النواب السنة بإدخال تعديلات أوسع على مشروع العفو نفسه، معتبرين أن الصيغة المطروحة لا تزال تستثني أعداداً كبيرة من الموقوفين والمحكومين، وطالبوا بتوسيع الفئات المستفيدة، بما يشمل ملفات يعتبرون أنها لا تزال خارج إطار العفو، وفي مقدمتها ملف الشيخ أحمد الأسير وبعض الموقوفين الإسلاميين.
ومن هنا، فإن الخلاف لم يكن على مبدأ العفو، بل على من يشمله العفو، وهي العقدة التي بقيت من دون حلّ، وأعادت القانون إلى نقطة الصفر. وبذلك، يمكن القول إن جلسة أمس لم تُسقط قانون العفو، بل أعادت فتح النقاش حوله بالكامل. فكل الملاحظات والاعتراضات التي ظهرت ستعود إلى طاولة البحث قبل أي جلسة مقبلة، لأن أياً من الأطراف لم يعد يعتبر أن الصيغة الحالية قابلة للمرور.
أما البنود التي لم تُناقش، فلا تسقط حكماً، بل يمكن للرئيس بري إعادة إدراجها على جدول أعمال أي جلسة تشريعية لاحقة. إلا أن ما جرى يعني عملياً أن قانون العفو، وقانون الإعلام، وسائر المشاريع الخلافية، ستحتاج إلى جولة جديدة من المفاوضات والتسويات قبل أن تعود إلى الهيئة العامة، وهو ما يؤكد مرة جديدة أن المجلس النيابي لا يحسم الملفات الخلافية بالتصويت، بل بالتوافق السياسي الذي يسبق انعقاد الجلسات..
 
مواضيع ذات صلة
اسقاط العفو العام والإعدام في مجلس النواب"بتطيير النصاب"وانسحاب نواب القوات
lebanon 24
Lebanon24
18/07/2026 14:26:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تجدد الحديث عن اقرار العفو العام "بمَخرج عادل"
lebanon 24
Lebanon24
18/07/2026 14:26:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"العفو العام" رهن التوافق وجلسة تشريعية بعد عاشوراء
lebanon 24
Lebanon24
18/07/2026 14:26:58 Lebanon 24 Lebanon 24
العفو العام "إلى النسيان" مجدداً: التّسوية غير ناضجة بعد
lebanon 24
Lebanon24
18/07/2026 14:26:58 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

القوات اللبنانية

نائب رئيس

اللبنانية

نبيه بري

التزام

التركي

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:30 | 2026-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:35 | 2026-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:39 | 2026-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:42 | 2026-07-18
Lebanon24
06:37 | 2026-07-18
Lebanon24
06:35 | 2026-07-18
Lebanon24
06:23 | 2026-07-18
Lebanon24
06:08 | 2026-07-18
Lebanon24
06:00 | 2026-07-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24