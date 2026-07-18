عون في واشنطن... لقاء قمّة مع ترامب الثلثاء واجتماع مع روبيو اليوم

أعلن الجيش الأميركي، فجر اليوم الأحد شن ضربات جوية جديدة لـ«معاقبة» إيران على هجماتها ضد قواته في الأردن التي أسفرت عن مقتل جنديين أميركيين، لأول مرة منذ تجدد الأعمال العدائية مع طهران.

وأفاد بيان للقيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» أن الغارات تهدف لـ«تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز، ومعاقبة قوات الحرس الثوري بشكل فوري على الهجمات التي شنها ضد أفراد الخدمة في الأردن الليلة الماضية».



وكانت القيادة المركزية الأميركية قد أعلنت، السبت، مقتل عنصرين من القوات الأميركية وفقدان آخر جراء ضربات إيرانية على الأردن، في خضم تبادل الهجمات بين واشنطن وطهران.

وشنت إيران، أمس، المزيد من الهجمات على دول خليجية والأردن، فيما توعّد المرشد مجتبى خامنئي في رسالة مكتوبة بتلقين «دروساً لا تنسى»، مؤكداً أن توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب «بلا قيمة ولاغ».



لبنانيا، مع وصول رئيس الجمهورية العماد جوزف عون أمس إلى واشنطن، ستتركّز الأنظار على الأجواء والمناخات الأميركية التي ستلقاها زيارته الرسمية الثلاثاء المقبل، حيث سيستقبله الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض وسط ترقب شديد لما يمكن أن يسفر عنه اللقاء وتأثيراته على مجريات التطوّرات في .



وقد وصل الرئيس عون إلى قاعدة أندروز الجوية العسكرية في واشنطن مساء السبت، مع الأولى السيدة نعمت عون.



وفور وصوله اجتمع مع سفيرة لبنان لدى واشنطن ندى معوض وأركان السفارة الدبلوماسيين والإداريين واطلع منهم على مسار العمل وأوضاع الجالية اللبنانية وغيرها من المواضيع المتصلة بالزيارة الرئاسية .

وسيجري الرئيس عون لقاءات ومشاورات مع عدد من المسؤولين الأميركيين، بينهم أعضاء من مجلس الشيوخ ومسؤولون في الإدارة الاميركية، أبرزهم ماركو روبيو، الذي سيستقبله اليوم الأحد.