تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عنّايا تجمعهم".. اللبنانيون عند مار شربل بلا طوائف

جاد حكيم - Jad Hakim

|
Lebanon 24
19-07-2026 | 02:30
A-
A+
عنّايا تجمعهم.. اللبنانيون عند مار شربل بلا طوائف
عنّايا تجمعهم.. اللبنانيون عند مار شربل بلا طوائف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

في عيد مار شربل، لا يتوجّه اللبنانيون إلى عنايا بوصفها مكاناً لطائفة واحدة.

هناك، تختلط الصلوات وتلتقي الوجوه الآتية من مختلف المناطق والانتماءات، لأن هذا القديس لم يعد اسماً في الروزنامة المسيحية فحسب، بل صار مساحة مشتركة لكل من يبحث عن رجاء أو شفاء أو بعض الطمأنينة.

في حضرة مار شربل، لا يسأل أحد الآخر عن دينه أو طائفته.

Advertisement

يقف الجميع أمامه متساوين، يحملون وجعهم بصمت، ويطلبون ما عجزوا عن إيجاده في واقعهم.

وربما تكمن مكانته الاستثنائية في أنه جمع اللبنانيين حوله من دون خطابات ولا شعارات، فيما عجزت السياسة طويلاً عن جمعهم.

يأتي عيده هذا العام ولبنان مثقل بالخوف والقلق والخسائر.

عائلات تنتظر الأمان، وأمهات يصلّين لأبنائهن، وشباب يبحثون عن مستقبل، وبلد أنهكته الأزمات والانقسامات والحروب. في مثل هذه الأيام، تبدو الحاجة إلى مار شربل أبعد من طلب معجزة فردية.

نحن بحاجة إلى معجزة تطاول الوطن نفسه: أن يهدأ، وأن يتوقف نزيفه، وأن يستعيد اللبنانيون قدرتهم على العيش معاً.

مار شربل هو القديس العابر للطوائف، لأن الألم أيضاً لا طائفة له، والخوف لا يميّز بين منطقة وأخرى. وحين يرفع اللبنانيون صلاتهم إليه اليوم، فإنهم لا يطلبون الكثير: وطناً آمناً، وبيوتاً لا تهجرها عائلاتها، وأياماً لا تبدأ بأخبار الموت وتنتهي بانتظار الأسوأ.

في عيده، تبقى عنايا شاهدة على لبنان الذي نريده.. لبنان المختلف بأطيافه وشعبه وشبابه، لكنه مجتمع حول الرجاء. وكل ما نحتاج إليه اليوم هو أن يحمل مار شربل هذا البلد في صلاته، لعلّ السلام الذي يبحث عنه اللبنانيون منذ سنوات يجد أخيراً طريقه إليهم.

المصدر: خاص
مواضيع ذات صلة
عيد مار شربل يجمع المؤمنين في بقاعكفرا
lebanon 24
Lebanon24
19/07/2026 13:05:42 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي خلال قداس عيد القديس شربل في دير مار مارون عنايا: عاش القديس شربل حياته بعيدا عن الاضواء ناسكا متوحدا مكتفيا بالله وحده
lebanon 24
Lebanon24
19/07/2026 13:05:42 Lebanon 24 Lebanon 24
عون رحب باختيار البابا مزار ضريح القديس شربل في عنايا لمشاركته في صلاة المسبحة الوردية
lebanon 24
Lebanon24
19/07/2026 13:05:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: مسيرة مار شربل انطلقت من بقاعكفرا حيث وصل إلى قمم القداسة
lebanon 24
Lebanon24
19/07/2026 13:05:42 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

هذا البلد

المسيحية

مار شربل

مسيحية

المسيح

مسيحي

أخبار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

جاد حكيم - Jad Hakim

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:03 | 2026-07-19
Lebanon24
05:25 | 2026-07-19
Lebanon24
05:15 | 2026-07-19
Lebanon24
05:00 | 2026-07-19
Lebanon24
04:56 | 2026-07-19
Lebanon24
04:28 | 2026-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24