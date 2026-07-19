تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

فضل الله: نحن أمام تسويات غير مكتملة هدفها التبريد لا الحل

Lebanon 24
19-07-2026 | 02:49
A-
A+
فضل الله: نحن أمام تسويات غير مكتملة هدفها التبريد لا الحل
فضل الله: نحن أمام تسويات غير مكتملة هدفها التبريد لا الحل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

عقد العلامة السيد علي فضل الله لقاءً حوارياً في المركز الإسلامي الثقافي في حارة حريك بعنوان: "الحِلم في سيرة الإمام الحسن"، أجاب خلاله عن عدد من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بآخر المستجدات في لبنان والمنطقة.

وفي مستهل اللقاء، استعاد ذكرى وفاة الإمام الحسن بن علي، وسيّد شباب أهل الجنة، والذي جعله الله صمام أمان للأمة من الضلال والانحراف والوقوع في الفتن، مشيراً إلى أن الإمام الحسن حظي منذ نعومة أظفاره برعاية رسول الله وتربيته، فانطبعت شخصيته بشخصية النبي، فكان أشبه الناس به خَلقاً وخُلقاً وهديًا وسؤددًا.

وأوضح أن سيرة الإمام الحسن زاخرة بالعِلم والعبادة والشجاعة والكرم والإنفاق، وهي صفات شهد له بها حتى خصومه، إلا أن أبرز ما ميّزه هو صفة الحِلم، حتى عُرف بـ"حليم أهل البيت"، لأن المرحلة التي عاشها كانت تستدعي هذا النهج في مواجهة التحديات.

وأكد أننا أحوج ما نكون اليوم إلى الاقتداء بالإمام الحسن، ولا سيما في خُلق الحِلم، داعياً إلى عدم الاستسلام للانفعال والغضب أمام إساءات الآخرين، والتروي قبل إصدار المواقف والأحكام، لما يتركه الانفعال من تداعيات خطيرة على الأفراد والمجتمعات.

وفي الشأن السياسي، أعرب فضل الله عن أسفه للطريقة التي يتصرف بها بعض ممثلي الشعب، معتبراً أن استخدام المفردات الحادة والخطاب المتشنج يترك آثاراً سلبية على القواعد الشعبية، وقال: "كنا نأمل ألا تُبث هذه الجلسات مباشرة".

وعن المفاوضات، قال: "أمام تعنت العدو ومماطلته، كنا نأمل من الدولة أن تعلّق هذه المفاوضات، لأن العدو يستغلها لاستكمال مخططه الهادف إلى إفراغ الأرض من أهلها وتدمير مقومات الحياة فيها"، داعياً إلى توحيد الجهود بدل استمرار الانقسام.

كذلك، أعرب فضل الله عن أمله في أن تتجه المنطقة نحو وقف الحرب وإطلاق مفاوضات تفضي إلى اتفاقات تجنبها انفجاراً واسعاً، معتبراً أن التسويات الحالية هي غير متكملة وتهدف إلى تبريد الأجواء أكثر من إيجاد حلول شاملة.

ومن جهة أخرى، أمّ فضل الله الصلاة على جثمان عفيف الزيات، أحد أركان جمعية المبرّات الخيرية وعضو هيئتها الإدارية، في مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، بحضور شخصيات علمائية ونيابية وحزبية ونقابية واجتماعية وثقافية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
عودة غير مكتملة
lebanon 24
Lebanon24
19/07/2026 19:07:00 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يتضمن الاتفاق النووي الإيراني الجديد؟ أسئلة معلّقة وإجابات غير مكتملة
lebanon 24
Lebanon24
19/07/2026 19:07:00 Lebanon 24 Lebanon 24
المنتخب السعودي يعتمد تقنية التبريد الحديثة استعدادًا لمونديال 2026
lebanon 24
Lebanon24
19/07/2026 19:07:00 Lebanon 24 Lebanon 24
لافروف: ندرك أن الحلّ النهائيّ في أوكرانيا سيكون نتيجة تسوية
lebanon 24
Lebanon24
19/07/2026 19:07:00 Lebanon 24 Lebanon 24

علي فضل الله

فضل الله

الإسلام

سيد علي

إسلامي

بن علي

الزيات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-07-19
Lebanon24
11:51 | 2026-07-19
Lebanon24
11:37 | 2026-07-19
Lebanon24
10:55 | 2026-07-19
Lebanon24
10:43 | 2026-07-19
Lebanon24
10:43 | 2026-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24