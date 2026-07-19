فضل الله: نحن أمام تسويات غير مكتملة هدفها التبريد لا الحل

عقد العلامة السيد لقاءً حوارياً في المركز الإسلامي الثقافي في حارة حريك بعنوان: "الحِلم في سيرة الإمام الحسن"، أجاب خلاله عن عدد من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بآخر المستجدات في والمنطقة.

وفي مستهل اللقاء، استعاد ذكرى وفاة الإمام الحسن ، وسيّد شباب أهل الجنة، والذي جعله الله صمام أمان للأمة من الضلال والانحراف والوقوع في الفتن، مشيراً إلى أن الإمام الحسن حظي منذ نعومة أظفاره برعاية الله وتربيته، فانطبعت شخصيته بشخصية النبي، فكان أشبه الناس به خَلقاً وخُلقاً وهديًا وسؤددًا.

وأوضح أن سيرة الإمام الحسن زاخرة بالعِلم والعبادة والشجاعة والكرم والإنفاق، وهي صفات شهد له بها حتى خصومه، إلا أن أبرز ما ميّزه هو صفة الحِلم، حتى عُرف بـ"حليم أهل البيت"، لأن المرحلة التي عاشها كانت تستدعي هذا النهج في مواجهة التحديات.

وأكد أننا أحوج ما نكون اليوم إلى الاقتداء بالإمام الحسن، ولا سيما في خُلق الحِلم، داعياً إلى عدم الاستسلام للانفعال والغضب أمام إساءات الآخرين، والتروي قبل إصدار المواقف والأحكام، لما يتركه الانفعال من تداعيات خطيرة على الأفراد والمجتمعات.

وفي الشأن السياسي، أعرب عن أسفه للطريقة التي يتصرف بها بعض ممثلي الشعب، معتبراً أن استخدام المفردات الحادة والخطاب المتشنج يترك آثاراً سلبية على القواعد الشعبية، وقال: "كنا نأمل ألا تُبث هذه الجلسات مباشرة".

وعن المفاوضات، قال: "أمام تعنت العدو ومماطلته، كنا نأمل من الدولة أن تعلّق هذه المفاوضات، لأن العدو يستغلها لاستكمال مخططه الهادف إلى إفراغ الأرض من أهلها وتدمير مقومات الحياة فيها"، داعياً إلى توحيد الجهود بدل استمرار الانقسام.

كذلك، أعرب فضل الله عن أمله في أن تتجه المنطقة نحو وقف الحرب وإطلاق مفاوضات تفضي إلى اتفاقات تجنبها انفجاراً واسعاً، معتبراً أن التسويات الحالية هي غير متكملة وتهدف إلى تبريد الأجواء أكثر من إيجاد حلول شاملة.

ومن جهة أخرى، أمّ فضل الله الصلاة على جثمان عفيف ، أحد أركان جمعية المبرّات الخيرية وعضو هيئتها الإدارية، في الإمامين الحسنين في حارة حريك، بحضور شخصيات علمائية ونيابية وحزبية ونقابية واجتماعية وثقافية.