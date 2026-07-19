قبل الضغوط الدوليّة المُحتملة... هذا ما تقوم به إسرائيل في جنوب لبنان

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وكشفت مصادر لبنانية عن عمليات هدم واسعة ينفذها الجيش الإسرائيلي في المنطقة التي أطلق عليها اسم "الخط الأصفر"، والتي تشمل 55 بلدة وقرية جنوبية محاذية للحدود. ذكر موقع "إرم نيوز" أنه في ظل تسارع التطورات الميدانية وتصاعد الضغوط الدولية، يسابق الجيش الزمن لإتمام خطة تدمير منهجية للبنية التحتية في عشرات البلدات الجنوبية، مستغلًا هامشًا زمنيًا ضيقًا قبل تبلور ضغوط أميركية محتملة قد تفرض عليه الانسحاب من الأراضي اللبنانية التي احتلها منذ مطلع آذار الماضي.وكشفت مصادر لبنانية عن عمليات هدم واسعة ينفذها الجيش الإسرائيلي في المنطقة التي أطلق عليها اسم "الخط الأصفر"، والتي تشمل 55 بلدة وقرية جنوبية محاذية للحدود.





وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في 18 نيسان 2026 عن إقامة ما سماه "الخط الأصفر" في ، على غرار ما فعله في ، حيث حوّل مساحات واسعة من الأراضي إلى منطقة عسكرية مغلقة.



ووفقًا لخريطة نشرها الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، يمتد هذا الخط لمسافة تصل إلى 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، ويشمل بلدات في قضائي وبنت ، إضافة إلى مناطق شمال نهر الليطاني.



ولم يقتصر التدمير على المنازل والمباني السكنية، بل امتد ليشمل البنية التحتية الحيوية التي تربط جنوب ببقية البلاد.



ويرى المحلل السياسي ميشيل نجم أن الهدف من هذه العمليات التدميرية يتجاوز الاعتبارات العسكرية المعلنة.



وأوضح، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "وتيرة العمليات التدميرية المتسارعة تأتي في ظل توقعات بضغوط أمريكية متزايدة على للانسحاب من الأراضي اللبنانية".



وأشار، في هذا السياق، إلى تصريحات الرئيس الأميركي في 16 حزيران 2026، التي أكد فيها أنه "لم يكن سعيدًا" بكيفية تعامل إسرائيل مع الحرب في لبنان. وأكدت المصادر لـ"إرم نيوز"، أن "المنازل المدنية والمباني العامة والمدارس تُهدم ضمن سياسة أوسع لتطهير المنطقة"، مضيفة أن هذه السياسة "تستند إلى نموذج العمليات في غزة، حيث يُستخدم مقاولون وآليات ثقيلة لهدم البنية التحتية المدنية جنوب نهر الليطاني".وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في 18 نيسان 2026 عن إقامة ما سماه "الخط الأصفر" في ، على غرار ما فعله في ، حيث حوّل مساحات واسعة من الأراضي إلى منطقة عسكرية مغلقة.ووفقًا لخريطة نشرها الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، يمتد هذا الخط لمسافة تصل إلى 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، ويشمل بلدات في قضائي وبنت ، إضافة إلى مناطق شمال نهر الليطاني.ولم يقتصر التدمير على المنازل والمباني السكنية، بل امتد ليشمل البنية التحتية الحيوية التي تربط جنوب ببقية البلاد.ويرى المحلل السياسي ميشيل نجم أن الهدف من هذه العمليات التدميرية يتجاوز الاعتبارات العسكرية المعلنة.وأوضح، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "وتيرة العمليات التدميرية المتسارعة تأتي في ظل توقعات بضغوط أمريكية متزايدة على للانسحاب من الأراضي اللبنانية".وأشار، في هذا السياق، إلى تصريحات الرئيس الأميركي في 16 حزيران 2026، التي أكد فيها أنه "لم يكن سعيدًا" بكيفية تعامل إسرائيل مع الحرب في لبنان.

وأدت هذه التصريحات، وفق تقديره، إلى تسريع وتيرة العمليات الميدانية، إذ يسعى الجيش الإسرائيلي إلى إنجاز أكبر قدر ممكن من التدمير قبل أن تتبلور الضغوط الأميركية في قرارات ملزمة.



من جانبه، يرى المحلل السياسي طانيوس صبري الحاج أن "إسرائيل تسعى إلى إنشاء أمر واقع ميداني يصعب عكسه لاحقًا، من خلال تدمير البنية التحتية بشكل منهجي لمنع عودة السكان وترسيخ وجود عسكري دائم جنوب نهر الليطاني".



وقال الحاج لـ"إرم نيوز"، إن استهداف البنية التحتية المدنية بشكل منهجي يمثل خرقًا صريحًا للقوانين الدولية، مشيرا إلى أن العمليات التدميرية تترك تداعيات إنسانية واقتصادية كارثية على لبنان، الذي يعاني أصلًا من أزمة اقتصادية خانقة منذ عام 2019.