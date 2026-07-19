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لبنان

قبل الضغوط الدوليّة المُحتملة... هذا ما تقوم به إسرائيل في جنوب لبنان

Lebanon 24
19-07-2026 | 07:00
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قبل الضغوط الدوليّة المُحتملة... هذا ما تقوم به إسرائيل في جنوب لبنان
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ذكر موقع "إرم نيوز" أنه في ظل تسارع التطورات الميدانية وتصاعد الضغوط الدولية، يسابق الجيش الإسرائيلي الزمن لإتمام خطة تدمير منهجية للبنية التحتية في عشرات البلدات اللبنانية الجنوبية، مستغلًا هامشًا زمنيًا ضيقًا قبل تبلور ضغوط أميركية محتملة قد تفرض عليه الانسحاب من الأراضي اللبنانية التي احتلها منذ مطلع آذار الماضي.
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وكشفت مصادر لبنانية عن عمليات هدم واسعة ينفذها الجيش الإسرائيلي في المنطقة التي أطلق عليها اسم "الخط الأصفر"، والتي تشمل 55 بلدة وقرية جنوبية محاذية للحدود.
 
 
وأكدت المصادر لـ"إرم نيوز"، أن "المنازل المدنية والمباني العامة والمدارس تُهدم ضمن سياسة أوسع لتطهير المنطقة"، مضيفة أن هذه السياسة "تستند إلى نموذج العمليات في غزة، حيث يُستخدم مقاولون وآليات ثقيلة لهدم البنية التحتية المدنية جنوب نهر الليطاني".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في 18 نيسان 2026 عن إقامة ما سماه "الخط الأصفر" في جنوب لبنان، على غرار ما فعله في قطاع غزة، حيث حوّل مساحات واسعة من الأراضي إلى منطقة عسكرية مغلقة.

ووفقًا لخريطة نشرها الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، يمتد هذا الخط لمسافة تصل إلى 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، ويشمل بلدات في قضائي مرجعيون وبنت جبيل، إضافة إلى مناطق شمال نهر الليطاني.

ولم يقتصر التدمير على المنازل والمباني السكنية، بل امتد ليشمل البنية التحتية الحيوية التي تربط جنوب لبنان ببقية البلاد.

ويرى المحلل السياسي ميشيل نجم أن الهدف من هذه العمليات التدميرية يتجاوز الاعتبارات العسكرية المعلنة.

وأوضح، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "وتيرة العمليات التدميرية المتسارعة تأتي في ظل توقعات بضغوط أمريكية متزايدة على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية".

وأشار، في هذا السياق، إلى تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 16 حزيران 2026، التي أكد فيها أنه "لم يكن سعيدًا" بكيفية تعامل إسرائيل مع الحرب في لبنان.
 
وأدت هذه التصريحات، وفق تقديره، إلى تسريع وتيرة العمليات الإسرائيلية الميدانية، إذ يسعى الجيش الإسرائيلي إلى إنجاز أكبر قدر ممكن من التدمير قبل أن تتبلور الضغوط الأميركية في قرارات ملزمة.

من جانبه، يرى المحلل السياسي طانيوس صبري الحاج أن "إسرائيل تسعى إلى إنشاء أمر واقع ميداني يصعب عكسه لاحقًا، من خلال تدمير البنية التحتية بشكل منهجي لمنع عودة السكان وترسيخ وجود عسكري دائم جنوب نهر الليطاني".

وقال الحاج لـ"إرم نيوز"، إن استهداف البنية التحتية المدنية بشكل منهجي يمثل خرقًا صريحًا للقوانين الدولية، مشيرا إلى أن العمليات التدميرية تترك تداعيات إنسانية واقتصادية كارثية على لبنان، الذي يعاني أصلًا من أزمة اقتصادية خانقة منذ عام 2019.
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