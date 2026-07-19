برعاية وزير الطاقة... تدشين "الدرع البيئي والمسار الألبي الرياضي لبحيرة شبروح"

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أقامت بلدية فاريا، حفلاً لتدشين مشروع "الدرع البيئي والمسار الألبي الرياضي المستدام لبحيرة شبروح- فاريا"، برعاية والمياه جو الصدّي، وحضور وزيرة السياحة لورا الخازن ونواب.وأكد الصدي ان "اللقاء هو تتويج لجهود بلدية فاريا بالتعاون مع إتحاد بلديات كسروان ، إذ وبناء على دراسات أعدتها وبنتيجة الاجتماعات التنسيقية مع مؤسسة مياه وجبل والمديرة العامة للموارد المائية في والمياه، تطلق الدرع البيئي والمسار الألبي الرياضي المستدام" .كما ذكّر بأنه خلال زيارته في شهر أيلول الماضي للموقع، تمنى على البلدية إعداد مشروع للاستفادة من السد لنشاطات بيئية بشرط الحفاظ على سلامة المياه التي يرتوي منها اهل كسروان وسكانها وعلى السلامة العامة والبيئية.وأسف الصدي لشن " " منذ أيام "حملة تضليلية مبرمجة لتشويه هذا الحدث"، توّجها ببيان للنائبة ندى البستاني، مضيفاً: "لست بوارد الدخول بسجالات مع أحد، لكنني حريص على عدم تضليل المواطنين، خصوصاً ان فكرة اليوم ليست بجديدة والعمل تراكمي ولكنهم سابقا كانوا أخذوا فكرة جيدة وكالعادة تنفيذهم كان عاطلاً".لذا يهمني أن أشير الى "النشاط اليوم هو بيئي مرتبط بالمشي Hiking لا برياضات التزلج على الماء jet-ski أو التزلج على الماء بواسطة قارب ski nautique à moteur التي كانت تلوث الماء وتتسبب بخلل بالتوازن البيئي".وأضاف: "قراري بوقف نشاطهم بالسد جاء على أساس علمي وقانوني بعكس ما يدعون. لقد إستندت على تقرير مصلحة الأبحاث والمنشآت الفنية بالوزارة وعلى دراسة علمية فرنسية حول المخاطر في سد شبروح صدرت في 6 آب 2025. لست مستعداً أن أخاطر بصحة الكسروانيين وأن أعطي كبعض الوزراء السابقين أذونات لإستخدام المنشآت والسد خلافاً للتقارير الفنية الصادرة عن الإدارة والتي أكدت ان نشاطات جمعية "ل كسروان" تؤدي لتلوث مياه البحيرة والضرر بالمنشآت".