تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

برعاية وزير الطاقة... تدشين "الدرع البيئي والمسار الألبي الرياضي لبحيرة شبروح"

Lebanon 24
19-07-2026 | 08:57
A-
A+
برعاية وزير الطاقة... تدشين الدرع البيئي والمسار الألبي الرياضي لبحيرة شبروح
برعاية وزير الطاقة... تدشين الدرع البيئي والمسار الألبي الرياضي لبحيرة شبروح photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أقامت بلدية فاريا، حفلاً لتدشين مشروع "الدرع البيئي والمسار الألبي الرياضي المستدام لبحيرة شبروح- فاريا"، برعاية وزير الطاقة والمياه جو الصدّي، وحضور وزيرة السياحة لورا الخازن لحود ونواب.
Advertisement

وأكد الصدي ان "اللقاء هو تتويج لجهود بلدية فاريا بالتعاون مع إتحاد بلديات كسروان الفتوح، إذ وبناء على دراسات أعدتها وبنتيجة الاجتماعات التنسيقية مع مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان والمديرة العامة للموارد المائية في وزارة الطاقة والمياه، تطلق الدرع البيئي والمسار الألبي الرياضي المستدام" .

كما ذكّر بأنه خلال زيارته في شهر أيلول الماضي للموقع، تمنى على البلدية إعداد مشروع للاستفادة من السد لنشاطات بيئية بشرط الحفاظ على سلامة المياه التي يرتوي منها اهل كسروان وسكانها وعلى السلامة العامة والبيئية.

وأسف الصدي لشن "التيار الوطني الحر" منذ أيام "حملة تضليلية مبرمجة لتشويه هذا الحدث"، توّجها ببيان للنائبة ندى البستاني، مضيفاً: "لست بوارد الدخول بسجالات مع أحد، لكنني حريص على عدم تضليل المواطنين، خصوصاً ان فكرة اليوم ليست بجديدة والعمل تراكمي ولكنهم سابقا كانوا أخذوا فكرة جيدة وكالعادة تنفيذهم كان عاطلاً".

لذا يهمني أن أشير الى "النشاط اليوم هو بيئي مرتبط بالمشي Hiking لا برياضات التزلج على الماء jet-ski أو التزلج على الماء بواسطة قارب ski nautique à moteur التي كانت تلوث الماء وتتسبب بخلل بالتوازن البيئي".

وأضاف: "قراري بوقف نشاطهم بالسد جاء على أساس علمي وقانوني بعكس ما يدعون. لقد إستندت على تقرير مصلحة الأبحاث والمنشآت الفنية بالوزارة وعلى دراسة علمية فرنسية حول المخاطر في سد شبروح صدرت في 6 آب 2025. لست مستعداً أن أخاطر بصحة الكسروانيين وأن أعطي كبعض الوزراء السابقين أذونات لإستخدام المنشآت والسد خلافاً للتقارير الفنية الصادرة عن الإدارة والتي أكدت ان نشاطات جمعية "ل كسروان" تؤدي لتلوث مياه البحيرة والضرر بالمنشآت".
مواضيع ذات صلة
تدشين صالون الشرف بحلته الجديدة... الحوت :"الميدل ايست " مستعدة للمشاركة في مشروع توسعة المطار
lebanon 24
Lebanon24
19/07/2026 19:09:10 Lebanon 24 Lebanon 24
جولة للمطارنة الموارنة في وادي قنوبين وتدشين بيت مار شربل
lebanon 24
Lebanon24
19/07/2026 19:09:10 Lebanon 24 Lebanon 24
"عصائب أهل الحق" تطلق حملة "الدرع والسند" لدعم صمود الشعب اللبناني
lebanon 24
Lebanon24
19/07/2026 19:09:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السويسري: نوفر إطارا للنقاش والحوار في قمة بحيرة لوسيرن
lebanon 24
Lebanon24
19/07/2026 19:09:10 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

التيار الوطني الحر

التيار الوطني

وزارة الطاقة

وزير الطاقة

الفتوح

التيار

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-07-19
Lebanon24
11:51 | 2026-07-19
Lebanon24
11:37 | 2026-07-19
Lebanon24
10:55 | 2026-07-19
Lebanon24
10:43 | 2026-07-19
Lebanon24
10:43 | 2026-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24