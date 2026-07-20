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لبنان

اختتام احتفالات عيد القديس شربل في بقاعكفرا

Lebanon 24
20-07-2026 | 04:47
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اختتام احتفالات عيد القديس شربل في بقاعكفرا
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اختتمت رعية بقاعكفرا، مسقط رأس القديس شربل مخلوف، احتفالاتها بعيد شفيعها بالقداس الإلهي الذي أُقيم في كنيسة السيدة الرعائية يوم العيد، ترأسه الخوري ميلاد مخلوف،  راعي الرعية، يعاونه كهنة الرعية، بمشاركة جمع من أبناء البلدة والمؤمنين الوافدين من مناطق مختلفة.

 تناول الخوري مخلوف في عظته دعوة القديس شربل إلى الحياة الرهبانية، مشيراً إلى أنه "عندما لبّى نداء الله لم يلتفت إلى الوراء، ولم يصغِ إلا إلى صوت الرب".
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وقال: "اليوم أيضاً نحن مدعوون لنكون قديسين على مثال ابن بقاعكفرا، طالبين منه أن يعلّمنا كيف نربح السماء. فالرب دعانا جميعاً إلى القداسة، وشربل مخلوف شقّ الطريق أمامنا ليكون مثالاً ونبراساً لكل مؤمن".

وعقب القداس، تبادل المؤمنون التهاني بالعيد، وأقامت أخوية مار شربل ضيافة في باحة الكنيسة، فيما استقبل "بيت القديس شربل" و"مغارة القديس شربل" الزوار والحجاج الذين توافدوا إلى البلدة طوال النهار. وأعرب العديد من المؤمنين عن فرحتهم بالمشاركة في هذه المناسبة الروحية، مؤكدين أنهم يحرصون على زيارة بقاعكفرا سنوياً للصلاة وطلب شفاعة القديس شربل، حاملين معهم نوايا خاصة وصلوات من أجل الشفاء والسلام.

اختُتمت الاحتفالات بعد الظهر بالنشاط الاجتماعي التقليدي، حيث اجتمع أبناء البلدة والحجاج في ساحة الكنيسة حول ضيافة "الهريسة"، في لقاء عائلي عكس روح المحبة والشركة التي تميّز عيد القديس شربل.

وكانت الاحتفالات السنة  قد امتدت على مدى عشرة أيام، استُهلت باستقبال ذخيرة القديسة رفقا لمناسبة مرور خمسة وعشرين عاماً على إعلان قداستها، وتضمّنت برنامجاً روحياً حافلاً شمل القداديس اليومية، والريستالات الدينية، والمسيرات التأملية، واللقاءات الروحية بمشاركة جماعات مصلية ومؤمنين من مختلف المناطق اللبنانية.

كما شهدت الاحتفالات القداس الاحتفالي الكبير الذي ترأسه البطريرك الماروني  الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ليلة العيد في دير مار حوشب الاثري - مدرسة القديس ، الذي تخلله تكريم رئيس بلدية بقاعكفرا ورئيس اتحاد بلديات قضاء بشري السيد إيلي مخلوف، تقديراً لمسيرته الطويلة في خدمة بلدته. وارتفعت خلال جميع الاحتفالات الصلوات على نية إحلال السلام في لبنان، انطلاقاً من حاجة اللبنانيين إلى الأمن والاستقرار والعيش بسلام.

ورُفعت احتفالات هذه السنة تحت شعار "من بقاعكفرا إلى العالم... راهب قديس"، تزامناً مع مرور 175 عاماً على دخول القديس شربل الرهبانية اللبنانية المارونية.
 
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