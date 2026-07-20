سلام ترأس الاجتماع الوزاري الاسبوعي.. هذا ما تم بحثه

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عقد رئيس الحكومة نواف سلام الاجتماع الوزاري الاسبوعي.بعد الاجتماع قال وزير الاعلام بول مرقص:عقدنا اجتماعنا الصباحي، كما في كل يوم اثنين، بحضور عدد من السيدات والسادة الوزراء وبرئاسة دولة رئيس ، لبحث ثلاثة موضوعات رئيسية.الموضوع الأول يتعلق بدرس سبل تعزيز التغذية الكهربائية خلال فصل الصيف.أما الموضوع الثاني، فيتعلق بزيارة دولة رئيس مجلس الوزراء إلى تركيا، حيث أكد خلالها استقلالية القرار اللبناني في التفاوض، وضرورة الإسراع في الانسحاب . كما أثار مع الرئيس رجب طيب أردوغان موضوع الربط الكهربائي الثلاثي بين تركيا وسوريا ولبنان.كذلك، أبدى اهتمامًا بمذكرة التفاهم بين تركيا والمملكة العربية بشأن خط الحجاز، من حيث تفعيل خطي طرابلس–حمص وبيروت–دمشق.وجرى أيضًا البحث خلال الزيارة في الاستثمارات التركية، ولا سيما في مجال البنى التحتية في ، إضافة إلى إحياء اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، على أن يتابع الوزراء اللبنانيون هذه الملفات مع نظرائهم الأتراك، بناءً على ما طلبه دولة رئيس مجلس الوزراء.أما الموضوع الثالث والأخير، فتعلق بزيارة معالي وزير الاقتصاد والتجارة إلى الجمهورية العربية ، والتي اعتبر دولة رئيس مجلس الوزراء أنها بدأت تُحقق نتائج ملموسة، بعد زيارته السابقة إلى وإطلاق اللجنة اللبنانية–السورية المشتركة.وأشار وزير الاقتصاد والتجارة إلى وجود اثنتين وأربعين اتفاقية بين لبنان وسوريا، ستخضع للمراجعة من قبل الوزراء المختصين كلٌّ ضمن قطاعه.كما أوضح وزير الاقتصاد أن زيارته إلى سوريا تناولت أيضاً ملف المعابر الحدودية، ولا سيما معبر المصنع، من حيث إعادة النظر في الإجراءات والمعاملات المرفئية والمرورية، بما يسهم في تسهيل الحركة.