تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

صحيفة إسرائيلية تتحدث عن الجيش اللبناني.. ماذا كشفت؟

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
20-07-2026 | 07:59
A-
A+
صحيفة إسرائيلية تتحدث عن الجيش اللبناني.. ماذا كشفت؟
صحيفة إسرائيلية تتحدث عن الجيش اللبناني.. ماذا كشفت؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية تقريراً جديداً تحدثت فيه عن وضع برنامج تجريبي في جنوب لبنان يقضي بدخول وحدات من الجيش اللبناني إلى مناطق محددة للتأكد من خلوها من عناصر "حزب الله" والأسلحة، وذلك في إطار تنفيذ التفاهمات التي جرى التوصل إليها بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية.
Advertisement

وأوضح التقرير أن هذه الخطوة تأتي بعد الاجتماع الذي عُقد الأسبوع الماضي في روما بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، بحضور مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية، حيث تم الاتفاق على منطقتين تجريبيتين لبدء تنفيذ الخطة.

ونقل التقرير عن مسؤول إسرائيلي قوله إن المحادثات كانت بناءة، وأسفرت عن تفاهم بشأن إطلاق المرحلة التجريبية، معتبراً أن هذه المناطق ستشكل اختباراً لقدرة الدولة اللبنانية على فرض سيادتها عبر الجيش اللبناني، وتحت إشراف الولايات المتحدة، إلى جانب تنفيذ هدف نزع سلاح "حزب الله".

وفي السياق، أشار التقرير إلى أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بحث مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، خلال زيارته إلى واشنطن، آلية تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، شدد عون على ضرورة استمرار التنسيق بين بيروت وواشنطن لتنفيذ الاتفاق، ولا سيما في ما يتعلق بانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التجريبية في جنوب لبنان، مؤكداً أهمية الدعم الأميركي لتعزيز قدرات الجيش اللبناني، والاستثمار في قطاعات الطاقة والاتصالات والبنية التحتية للنقل.

من جهته، أكد روبيو، وفق البيان، أن استعادة لبنان سيادته الكاملة لا يمكن أن تتحقق إلا بقرار يصدر عن المؤسسات الدستورية اللبنانية.
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
صحيفة إسرائيلية تتحدث عن الشرع ولبنان.. ماذا قالت؟
lebanon 24
Lebanon24
20/07/2026 19:32:35 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تهاجم ترامب.. ماذا كشفت عن إيران؟
lebanon 24
Lebanon24
20/07/2026 19:32:35 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر المعلومات عن مصير مجتبى خامنئي... ماذا كشفت صحيفة إسرائيليّة؟
lebanon 24
Lebanon24
20/07/2026 19:32:35 Lebanon 24 Lebanon 24
احتمالان لا ثالث لهما.. صحيفة "The Telegraph" تتحدث عن مصير مجتبى خامنئي وهذا ما كشفته
lebanon 24
Lebanon24
20/07/2026 19:32:35 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:24 | 2026-07-20
Lebanon24
12:13 | 2026-07-20
Lebanon24
12:07 | 2026-07-20
Lebanon24
12:00 | 2026-07-20
Lebanon24
11:52 | 2026-07-20
Lebanon24
11:47 | 2026-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24