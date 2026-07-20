صحيفة إسرائيلية تتحدث عن الجيش اللبناني.. ماذا كشفت؟

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وأوضح التقرير أن هذه الخطوة تأتي بعد الاجتماع الذي عُقد الأسبوع الماضي في روما بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، بحضور مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية، حيث تم الاتفاق على منطقتين تجريبيتين لبدء تنفيذ الخطة.ونقل التقرير عن مسؤول إسرائيلي قوله إن المحادثات كانت بناءة، وأسفرت عن تفاهم بشأن إطلاق المرحلة التجريبية، معتبراً أن هذه المناطق ستشكل اختباراً لقدرة الدولة على فرض سيادتها عبر الجيش اللبناني، وتحت إشراف ، إلى جانب تنفيذ هدف نزع سلاح "حزب الله".وفي السياق، أشار التقرير إلى أن الأميركي ماركو روبيو بحث مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، خلال زيارته إلى ، آلية تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل.وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، شدد عون على ضرورة استمرار التنسيق بين وواشنطن لتنفيذ الاتفاق، ولا سيما في ما يتعلق بانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التجريبية في جنوب لبنان، مؤكداً أهمية الدعم الأميركي لتعزيز قدرات الجيش اللبناني، والاستثمار في قطاعات الطاقة والاتصالات والبنية التحتية للنقل.، أكد روبيو، وفق البيان، أن استعادة لبنان سيادته الكاملة لا يمكن أن تتحقق إلا بقرار يصدر عن المؤسسات الدستورية اللبنانية.