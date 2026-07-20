صحيفة إسرائيلية تتحدث عن الجيش اللبناني.. ماذا كشفت؟

نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية تقريراً جديداً تحدثت فيه عن وضع برنامج تجريبي في جنوب لبنان يقضي بدخول وحدات من الجيش اللبناني إلى مناطق محددة للتأكد من خلوها من عناصر "حزب الله" والأسلحة، وذلك في إطار تنفيذ التفاهمات التي جرى التوصل إليها بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية.
وأوضح التقرير أن هذه الخطوة تأتي بعد الاجتماع الذي عُقد الأسبوع الماضي في روما بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، بحضور مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية، حيث تم الاتفاق على منطقتين تجريبيتين لبدء تنفيذ الخطة.
ونقل التقرير عن مسؤول إسرائيلي قوله إن المحادثات كانت بناءة، وأسفرت عن تفاهم بشأن إطلاق المرحلة التجريبية، معتبراً أن هذه المناطق ستشكل اختباراً لقدرة الدولة اللبنانية
على فرض سيادتها عبر الجيش اللبناني، وتحت إشراف الولايات المتحدة
، إلى جانب تنفيذ هدف نزع سلاح "حزب الله".
وفي السياق، أشار التقرير إلى أن وزير الخارجية
الأميركي ماركو روبيو بحث مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، خلال زيارته إلى واشنطن
، آلية تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل.
وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، شدد عون على ضرورة استمرار التنسيق بين بيروت
وواشنطن لتنفيذ الاتفاق، ولا سيما في ما يتعلق بانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التجريبية في جنوب لبنان، مؤكداً أهمية الدعم الأميركي لتعزيز قدرات الجيش اللبناني، والاستثمار في قطاعات الطاقة والاتصالات والبنية التحتية للنقل.
من جهته
، أكد روبيو، وفق البيان، أن استعادة لبنان سيادته الكاملة لا يمكن أن تتحقق إلا بقرار يصدر عن المؤسسات الدستورية اللبنانية.