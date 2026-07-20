تحرّكات في جنوب لبنان... هل يستعدّ "حزب الله" لتصعيدٍ جديدٍ مع إسرائيل؟

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وأضافت المصادر أنّ "المخاوف تتزايد مع ورود معلومات عن نقل "حزب الله" إمدادات عسكرية إلى مواقع متقدمة في جنوب ، بالتزامن مع محاولات لمنع وحدات الجيش من دخول بعض القرى"، في وقت يستعدّ فيه العسكريون لتنفيذ نموذج "المنطقتين التجريبيتين" الهادف إلى إخلاء مناطق من عناصر "الحزب" ومنع إعادة انتشارهم في مواقع متقدمة".



وأوضحت المصادر أن تكثيف انتشار في مناطق متفرقة من الجنوب جاء بتوجيهات مباشرة من الرئيس جوزيف عون، في إطار مساع لإثبات جاهزية المؤسسة العسكرية لتولي مسؤولية الأمن في المنطقة، ودعم الجهود الرامية إلى استكمال الانسحاب ، وذلك قبيل لقاء مرتقب لعون مع نظيره الأمريكي .



وقال مصدر عسكري لبناني كبير، إنّ "تحركات الجيش، التي تشمل نشر دوريات وإقامة حواجز ونقاط تفتيش في مناطق عدة بالجنوب، تتزامن مع مخاوف من احتمال إقدام "حزب الله" على خطوات تصعيدية قد تُهدّد الاتفاق الإطاري وتعيد فتح جبهة المواجهة مع إسرائيل، في ظل التطورات المتسارعة بين وطهران".



وأشار المصدر إلى أنّ "ما يجري يمثل محاولة لإعادة ربط الساحات الإقليمية"، وتبع أنّ "حزب الله" يستعدّ ميدانيًا لاحتمال فتح الجنوبية في حال صدور قرار بذلك من ". ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ مصادر عسكرية لبنانية قالت إنّ " " أعاد تموضع عناصره وإمداداته في مواقع متفرقة في ، وسط تقديرات باستعداده لسيناريو تصعيد محتمل مع .وأضافت المصادر أنّ "المخاوف تتزايد مع ورود معلومات عن نقل "حزب الله" إمدادات عسكرية إلى مواقع متقدمة في جنوب ، بالتزامن مع محاولات لمنع وحدات الجيش من دخول بعض القرى"، في وقت يستعدّ فيه العسكريون لتنفيذ نموذج "المنطقتين التجريبيتين" الهادف إلى إخلاء مناطق من عناصر "الحزب" ومنع إعادة انتشارهم في مواقع متقدمة".وأوضحت المصادر أن تكثيف انتشار في مناطق متفرقة من الجنوب جاء بتوجيهات مباشرة من الرئيس جوزيف عون، في إطار مساع لإثبات جاهزية المؤسسة العسكرية لتولي مسؤولية الأمن في المنطقة، ودعم الجهود الرامية إلى استكمال الانسحاب ، وذلك قبيل لقاء مرتقب لعون مع نظيره الأمريكي .وقال مصدر عسكري لبناني كبير، إنّ "تحركات الجيش، التي تشمل نشر دوريات وإقامة حواجز ونقاط تفتيش في مناطق عدة بالجنوب، تتزامن مع مخاوف من احتمال إقدام "حزب الله" على خطوات تصعيدية قد تُهدّد الاتفاق الإطاري وتعيد فتح جبهة المواجهة مع إسرائيل، في ظل التطورات المتسارعة بين وطهران".وأشار المصدر إلى أنّ "ما يجري يمثل محاولة لإعادة ربط الساحات الإقليمية"، وتبع أنّ "حزب الله" يستعدّ ميدانيًا لاحتمال فتح الجنوبية في حال صدور قرار بذلك من ".

وأفاد عن "وجود تقارير ميدانية لدى جهات عسكرية لبنانية تُشير إلى إعادة تموضع "خفي" لعناصر "حزب الله" في خطوط أمامية جنوب لبنان باتجاه الحدود مع إسرائيل".

ولفت إلى أنّ "هذه التحركات تأتي استعدادًا لسيناريو مواجهة محتمل في حال توسع التصعيد بين واشنطن وطهران ودخول إسرائيل على خط المواجهة".



وأكد أنّ "دوريات الجيش المنتشرة تدريجيًا على الطرق الرئيسة والفرعية في القرى الجنوبية تلقت تعليمات بالتعامل مع أي جهة ترفع السلاح في وجهها"، وشدّد على أنّ "المؤسسة العسكرية ستتخذ الإجراءات اللازمة لفرض الأمن وفق القوانين المعمول بها". (ارم نيوز)