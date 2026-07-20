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لبنان

تحرّكات في جنوب لبنان... هل يستعدّ "حزب الله" لتصعيدٍ جديدٍ مع إسرائيل؟

Lebanon 24
20-07-2026 | 09:30
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تحرّكات في جنوب لبنان... هل يستعدّ حزب الله لتصعيدٍ جديدٍ مع إسرائيل؟
تحرّكات في جنوب لبنان... هل يستعدّ حزب الله لتصعيدٍ جديدٍ مع إسرائيل؟ photos 0
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ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ مصادر عسكرية لبنانية قالت إنّ "حزب الله" أعاد تموضع عناصره وإمداداته في مواقع متفرقة في جنوب لبنان، وسط تقديرات باستعداده لسيناريو تصعيد محتمل مع إسرائيل
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وأضافت المصادر أنّ "المخاوف تتزايد مع ورود معلومات عن نقل "حزب الله" إمدادات عسكرية إلى مواقع متقدمة في جنوب لبنان، بالتزامن مع محاولات لمنع وحدات الجيش من دخول بعض القرى"، في وقت يستعدّ فيه العسكريون لتنفيذ نموذج "المنطقتين التجريبيتين" الهادف إلى إخلاء مناطق من عناصر "الحزب" ومنع إعادة انتشارهم في مواقع متقدمة".

وأوضحت المصادر أن تكثيف انتشار الجيش اللبناني في مناطق متفرقة من الجنوب جاء بتوجيهات مباشرة من الرئيس جوزيف عون، في إطار مساع لإثبات جاهزية المؤسسة العسكرية لتولي مسؤولية الأمن في المنطقة، ودعم الجهود الرامية إلى استكمال الانسحاب الإسرائيلي، وذلك قبيل لقاء مرتقب لعون مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.
  
وقال مصدر عسكري لبناني كبير، إنّ "تحركات الجيش، التي تشمل نشر دوريات وإقامة حواجز ونقاط تفتيش في مناطق عدة بالجنوب، تتزامن مع مخاوف من احتمال إقدام "حزب الله" على خطوات تصعيدية قد تُهدّد الاتفاق الإطاري وتعيد فتح جبهة المواجهة مع إسرائيل، في ظل التطورات المتسارعة بين واشنطن وطهران".

وأشار المصدر إلى أنّ "ما يجري يمثل محاولة لإعادة ربط الساحات الإقليمية"، وتبع أنّ "حزب الله" يستعدّ ميدانيًا لاحتمال فتح الجبهة الجنوبية في حال صدور قرار بذلك من طهران".
  
وأفاد عن "وجود تقارير ميدانية لدى جهات عسكرية  لبنانية تُشير إلى إعادة تموضع "خفي" لعناصر "حزب الله" في خطوط أمامية جنوب لبنان باتجاه الحدود مع إسرائيل".
 
ولفت إلى أنّ "هذه التحركات تأتي استعدادًا لسيناريو مواجهة محتمل في حال توسع التصعيد بين واشنطن وطهران ودخول إسرائيل على خط المواجهة".

وأكد أنّ "دوريات الجيش المنتشرة تدريجيًا على الطرق الرئيسة والفرعية في القرى الجنوبية تلقت تعليمات بالتعامل مع أي جهة ترفع السلاح في وجهها"، وشدّد على أنّ "المؤسسة العسكرية ستتخذ الإجراءات اللازمة لفرض الأمن وفق القوانين المعمول بها". (ارم نيوز)

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