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لبنان

إجتماع استثنائي في سرايا طرابلس بحث في تشديد الإجراءات و وإقامة حواجز ودوريات مكثفة

Lebanon 24
20-07-2026 | 08:51
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إجتماع استثنائي في سرايا طرابلس بحث في تشديد الإجراءات و وإقامة حواجز ودوريات مكثفة
إجتماع استثنائي في سرايا طرابلس بحث في تشديد الإجراءات و وإقامة حواجز ودوريات مكثفة photos 0
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ترأست محافظ الشمال في الإنابة إيمان الرافعي، اجتماعا أمنيا استثنائيا في مكتبها في سرايا طرابلس، خصص لبحث الأوضاع الأمنية في مدينة طرابلس ومحيطها، وسبل تعزيز الاستقرار من خلال تكثيف الإجراءات الأمنية وتشديد الحواجز والدوريات المكثفة وضبط المخالفات المتعلقة باطلاق النار وملاحقة المرتكبين بخاصة فيما يتعلق بالحوادث الفردية والسلاح المتفلت على ان يتم تحويل المخالفين الى القضاء المختص من احل اتخاذ اجراءات مشددة بحقهم .
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وعرض المجتمعون تقارير حول الواقع الأمني في مدينة طرابلس ومختلف مناطق الشمال، حيث تم التشديد على ضرورة تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، وتكثيف إقامة الحواجز الثابتة والظرفية، وزيادة الدوريات الراجلة والمؤللة في مختلف الأحياء والشوارع، بما يساهم في حفظ الأمن، والحد من المخالفات، وملاحقة المطلوبين، وتعزيز الشعور بالأمان لدى المواطنين.

وتطرق المجتمعون الى ملف التعديات والمخالفات ضمن مدينة طرابلس وجوارها والتنسيق بين شرطة البلدية والاجهزة الامنية، وخاصة المواقف العمومية والتعدي على الارصفة من قبل بعض المحال التجارية والتشدد في ملاحقة مخالفات قانون السير لاسيما الدراجات النارية التوك توك ومصادرة المخالفة منها وحجزها الى جانب موضوع تفشي المخدرات وتوقف المروجين لها وتحويلهم الى القضاء.

كما تناول المشاركون ملف الابنية المتصدعة والتنسيق بين البلدية والاجهزة الامنية لاخلاء المباني التي تقرر هدمها او ترميمها لفترة معينة حفاظا على سلامة قاطنيها والسلامة العامة.

كما انضمت إلى الاجتماع لفترة من الوقت رئيسة مصلحة الاقتصاد في الشمال، لمى علم الدين، حيث جرى التطرق إلى ملف المولدات الكهربائية الخاصة، ولا سيما مدى التزام أصحابها بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، وآليات تكثيف الرقابة على المخالفين واتخاذ الإجراءات الصارمة والقانونية وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.

وأكد المجتمعون أهمية الاستمرار في التنسيق الميداني بين مختلف الأجهزة الأمنية، واتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة للحفاظ على الاستقرار، خاصة في ظل الظروف الراهنة، مع التشديد على تطبيق القوانين بحزم ومتابعة الشكاوى التي ترد من المواطنين، سواء في الشأن الأمني أو في ما يتعلق بالمولدات الكهربائية الخاصة والتزام أصحابها بالتسعيرة الرسمية

وأكدت المحافظ بالإنابة إيمان الرافعي أن "التنسيق القائم بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية يشكل الركيزة الأساسية في الحفاظ على الأمن والاستقرار في طرابلس والشمال"، مثنية على "الجهود الكبيرة التي يبذلها الضباط والعناصر في متابعة الأوضاع الميدانية، وتنفيذ الخطط الأمنية بكل مهنية ومسؤولية، بما يعزز ثقة المواطنين ويحفظ السلم الأهلي".
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إيمان الرافعي

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