مكي من صور: الدولة إلى جانب المواطنين في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار

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قام لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي بجولة جنوبية، برفقة وفد ديبلوماسي، ضم سفراء الدانمارك كريستوفر فيفيك وبلجيكا آرنوت باولز وكندا غريغوري غاليغان، النائبة حليمة قعقور، رئيس كمال حايك وفريق تقني.واستهل مكي جولته في مدينة صور في ثكنة بنوا بركات، حيث اجتمع مع قائد منطقة جنوب الليطاني في الجيش العميد نقولا تابت، ثم كانت جولة ميدانية إطلع في خلالها على حجم الأضرار وقيم الحاجات والأولويات على الارض.ثم زار بلدية صور، وعقد لقاء في حضور رئيس البلدية حسن دبوق ونائبه علوان شرف الدين، مدير معمل الزهراني أحمد عباس، رئيس مصلحة التوزيع في الجنوب في مؤسسة سامر ومدير معمل صور للكهرباء حسن فاضل.وقد تم البحث في واقع المدينة والتحديات التي تواجهها في مرحلة ما بعد العدوان، إضافة إلى الحاجات الإنمائية والإدارية المطلوبة لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.وقال مكي إن جولته في الجنوب "تأتي تأكيدا لحضور الدولة إلى جانب المواطنين، ليس من خلال الزيارات الرمزية، بل عبر الاستماع إلى حاجاتهم ميدانيا والعمل على إيجاد حلول عملية لها"، مشيرا إلى أن "مشاركة فريق تقني من لشؤون التنمية الإدارية (OMSAR) ومؤسسة كهرباء ، تهدف إلى تقويم الأضرار والتدخل حيثما أمكن لمعالجة الحاجات الأساسية، لا سيما في مجالي الكهرباء والخدمات الرقمية".وأوضح أن الجولة التي شملت ثكنة بنوا بركات بحضور العميد نيكولاس تابت، "تعكس دعم الدولة الكامل للجيش، باعتباره المؤسسة الوطنية الضامنة للأمن والاستقرار، كما تشكل مناسبة لإطلاع الشركاء الدوليين، وفي مقدمهم سفيرا كندا وبلجيكا وممثلون عن السفارة الدنماركية، إلى جانب النائبة حليمة قعقور ورئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك، على حجم الأضرار والتحديات التي يواجهها الجنوب، بما يسهم في تعزيز الشراكات واستقطاب الدعم الدولي".وشدد مكي على أن " مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع الدولي والاغتراب اللبناني"، لافتا إلى "العمل على إطلاق منصة للربط بين حاجات المناطق المتضررة والكفايات والموارد، بما يضمن توجيه الدعم بصورة منظمة وشفافة، بالتوازي مع تطوير منصة "دولتي" لتكون بوابة موحدة تتيح للمواطنين الوصول إلى الخدمات وتقديم طلبات المساعدة والتعويض ومتابعتها بسهولة".وختم مؤكدا أن "الأولوية تتمثل في إعادة الأهالي إلى منازلهم، وإعادة تشغيل واستعادة الحياة الطبيعية في المناطق المتضررة"، معربا عن ثقته بأن "إرادة أبناء الجنوب، إلى جانب دعم الدولة وشركائها، ستسهم في إنجاز عملية التعافي وإعادة الإعمار وبناء مستقبل أكثر صمودا".