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لبنان

جابر ترأس اجتماعاً خُصص لموضوع البلديات.. واستقبل أرنو وماغرو والشرجي

Lebanon 24
20-07-2026 | 10:23
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جابر ترأس اجتماعاً خُصص لموضوع البلديات.. واستقبل أرنو وماغرو والشرجي
جابر ترأس اجتماعاً خُصص لموضوع البلديات.. واستقبل أرنو وماغرو والشرجي photos 0
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استقبل وزير المالية ياسين جابر في مكتبه في الوزارة كلاً من سفير دولة الكويت لدى لبنان الأستاذ محمد سلطان الشرجي، والمنسق المقيم للأمم المتحدة الأستاذ Jean Arnault، إضافة إلى السفير الفرنسي Herve Magro الذي زاره في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في لبنان.
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وخلال استقباله السفير الكويتي محمد سلطان الشرجي، جرى عرض للعلاقات اللبنانيةالكويتية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والمالية.

كما التقى الوزير جابر المنسق المقيم للأمم المتحدة Jean Arnault، حيث تناول البحث مجالات التعاون القائم بين وزارة المالية ووكالات الأمم المتحدة، وبرامج الدعم التقني والمؤسسي الهادفة إلى تعزيز الإصلاحات وتطوير الإدارة المالية العامة.

واختتم الوزير جابر لقاءاته باستقبال السفير الفرنسي Herve Magro في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه، حيث شكره على الجهود التي بذلها خلال فترة عمله في لبنان، مثمناً الدور الذي اضطلعت به فرنسا في دعم لبنان على مختلف المستويات، ومتمنياً له التوفيق في مهامه المقبلة.

كذلك ترّأس الوزير جابر اجتماعاً خُصص لموضوع البلديات شاركت فيه عن وزارة الداخلية والبلديات المدير العام للإدارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية والبلديات فاتن أبو الحسن وعن وزارة المالية مدير المالية العام جورج المعرواي ومديرة الخزينة رنا كرم، حيث جرى البحث في عدد من الملفات المالية والإدارية المتعلقة بالبلديات واتحادات البلديات، وآليات متابعتها والتنسيق بشأنها بين الوزارتين، بما يضمن حسن سير العمل وتلبية متطلبات وتحديات الدور الذي تقوم به البلديات في الظرف الراهن.
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