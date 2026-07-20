تحذير لحزب الله: إياك وحرب اسناد جديدة

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كتبت" نداء الوطن": فيما تزداد الخشية من تهور " " وتوريط في حرب إسناد جديدة، في ظل توسع العمليات العسكرية بين وطهران، كشف مصدر دبلوماسي في أن رسائل وصفها بالحاسمة والمباشرة وصلت إلى المسؤولين اللبنانيين، وتضمنت تحذيرات من أي انخراط لـ"حزب الله" في المواجهة المتجددة بين وإيران عبر فتح الجبهة ، مؤكدًا أن مثل هذا السيناريو ستكون له تداعيات بالغة الخطورة على لبنان. وأضاف المصدر أن أي خطوة من هذا النوع، أو أي خطأ قد يرتكبه "حزب الله"، سيؤدي إلى توسيع نطاق الاستهداف ليشمل لبنان بأكمله، مشيرًا إلى أن التحذيرات تفيد بعدم تحييد مؤسسات الدولة اللبنانية وبناها الأساسية من أي عمليات عسكرية محتملة. ولفت إلى أن الغارات التي سبقت إعلان الهدنة الأخيرة حملت مؤشرات واضحة، إذ إن استهداف وتدمير مبنى فرع في مدينة النبطية عكس طبيعة الرسائل التي أرادت توجيهها.وحذّر المصدر من أن أي مغامرة عسكرية جديدة ستعرّض الضاحية الجنوبية ومنطقتي بعلبك والهرمل، إلى جانب ما تبقى من مناطق الجنوب، لمزيد من الدمار والنزوح، معتبرًا أن المصلحة اللبنانية تقتضي التمسك بسياسة الفصل بين الساحة اللبنانية ومسار المواجهة الأميركية - ، ولا سيما في ظل مرحلة هي الأخطر، لأن تطورات الحرب باتت تؤدي دورًا مؤثرًا في المشهد السياسي والانتخابي داخل إسرائيل.