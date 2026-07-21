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لبنان

لقاء عون- ترامب اليوم ورئيس الجمهورية الى السعودية وتركيا.."المناطق التجريبية" تدخل حيّز التنفيذ

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
21-07-2026 | 01:00
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لقاء عون- ترامب اليوم ورئيس الجمهورية الى السعودية وتركيا..المناطق التجريبية تدخل حيّز التنفيذ
لقاء عون- ترامب اليوم ورئيس الجمهورية الى السعودية وتركيا..المناطق التجريبية تدخل حيّز التنفيذ photos 0
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قبيل ساعات على لقاء القمة المرتقب بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والرئيس الاميركي دونالد ترامب في الساعة السادسة مساء بتوقيت بيروت، أعلنت مصادر سياسية مطلعة ان اللقاء سيكتسب أهمية من حيث الشكل والمضمون وسيخرج بتوضيحات من الرئيس ترامب الذي سيتحدث عن لبنان المزدهر والدولة بعيدا عن موضوع السلاح غير الشرعي، فيما سيطلب الرئيس عون منه الضغط كي تنسحب اسرائيل.
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وقالت ان الملفات متعددة بدءًا بالعلاقات بين البلدين مرورا بإتفاق الإطار وصولا الى تقديم مساعدات الى الجيش ، وليس مستبعدا ان يعلن الرئيس الأميركي عن بعض الأمور التي تتطلب متابعة أميركية، مشيرة الى ان الرئيس عون سيشكر الرئيس ترامب والولايات المتحدة الأميركية على دعم لبنان.
وعشية القمة مع الرئيس ترامب، عقد الرئيس عون اجتماعًا مع ممثلين عن مراكز الأبحاث الاميركية الكبرى في السفارة اللبنانية في واشنطن.
وافيد انه من المفترض ان يلتقي الرئيس عون في الكونغرس رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون.
وحسب مصادر دبلوماسية، فإن ملفات الرئيس عون ستركز على: المطالبة بالانسحاب الاسرائيلي، ودعم الجيش اللبناني، واعادة اعمار المناطق المتضررة.
وأعلنت  وزارة الخارجية الأميركية في بيان، أنه "بدأت عمليات المنطقة التجريبية في قرى فرون وصريفا وزوطر الغربية، وفقاً للإطار الثلاثي وتحت رعاية مجموعة التنسيق العسكري للبنان".
وقالت الخارجية الأميركية: "يُعدّ هذا الإنجاز ثمرة مباشرة لمحادثات الأسبوع الماضي بين إسرائيل ولبنان في روما، وستواصل الولايات المتحدة العمل عن كثب مع الطرفين لتنفيذ الإطار بنجاح".
ولاحقاً، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن "انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التجريبية في جنوب لبنان سيتم اليوم".
يُذكر أن الجيش باشر انتشاره قبل أيام في مناطق عدة قبيل بدء تنفيذ الاتفاق، في خطوة وقائية واستباقية لعدم اعتبار تلك المناطق محررة من الاحتلال وتأكيد أنها أصلاً محرّرة، ويمكن للجيش أن يتحرك من ضمنها. 
وأفاد الجيش في بيان بأن وحداته تواصل "تنفيذ مهماتها في المناطق الجنوبية بما فيها بلدتا فرون وصريفا. وقال إنه "تجري المتابعة مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان، ليصار إلى بدء الانتشار في بلدة زوطرالغربية، بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي منها". ودعا المواطنين إلى عدم التوجه للبلدة والتقيّد بتوجيهات وحداتها "حفاظاً على سلامتهم".
ويُتوقّع أن يصل إلى لبنان غداً الأربعاء قائد القوّات البحريّة المركزيّة الأميركيّة، اللواء جوزف كليرفيلد، لمواكبة الانسحاب الإسرائيليّ من المناطق التجريبيّة، ووضع الترتيبات اللازمة لتنفيذه.
ومن المقرّر بحث هذه الترتيبات خلال اجتماع ثلاثيّ يُعقد عبر تقنيّة الاتصال المرئيّ بين لبنان وإسرائيل، بمشاركة أميركيّة، في إطار الجهود الرامية إلى تفعيل الاتفاق الإطاري وخفض مستوى التصعيد الميدانيّ.
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي التقى الرئيس عون الأحد، وصف الاجتماع بالـ"إيجابي للغاية"، مؤكداً أن اجتماع الرئيس دونالد ترامب مع الرئيس اللبناني سيكون مثمرا". واعتبر أن "الرئيس عون سيعقد اجتماعًا إيجابيًا جدًا مع ترامب، وأعتقد أن الرئيس عون سيتمكن من العودة إلى لبنان ليقول للشعب اللبناني إنه هو من يحقق نتائج إيجابية لجميع اللبنانيين".
واعلنت الرئاسة اللبنانية انه جرى "اتصال بين الرئيس عون وولي عهد المملكة العربية السعودية الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، جرى خلاله البحث في التطورات الجارية لبنانياً واقليمياً."
ووجه الامير محمد بن سلمان دعوة للرئيس عون لزيارة المملكة، مجدداً عزم المملكة على المساعدة في كل المجالات التي يحتاجها لبنان ضمن اولويات الحكومة اللبنانية وشكر الرئيس عون الامير محمد، واعداً بتلبية دعوته لزيارة المملكة.
وافادت المعلومات ان الزيارة الى المملكة ستحصل الاسبوع المقبل وتليها زيارة الرئيس عون الى تركيا.
المصدر: لبنان 24
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