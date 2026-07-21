تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بشرى إلى اللبنانيين... ماذا ستشهد أسعار اللحوم؟

Lebanon 24
21-07-2026 | 08:04
A-
A+
بشرى إلى اللبنانيين... ماذا ستشهد أسعار اللحوم؟
بشرى إلى اللبنانيين... ماذا ستشهد أسعار اللحوم؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن أمين سر نقابة مستوردي وتجار المواشي في لبنان ماجد عيد، في بيان اليوم أن سوق اللحوم في لبنان تمر في مرحلة دقيقة، أدت الى إنخفاض حجم الاستيراد، في وقت بدأت فيه الأسعار العالمية بالتراجع، ما انعكس إيجاباً على الأسعار في السوق اللبنانية.
Advertisement
وكشف عيد عن إنخفاض استيراد المواشي الحية خلال النصف الأول من العام الجاري، تراوح بين 30 و40% مقارنة بالسنوات السابقة، في مقابل ارتفاع استيراد اللحوم المبردة والمجلدة بنسبة تراوح بين 10 و15%.
وعزا عيد هذا التراجع، الى تأثر قطاع اللحوم بشكل مباشر بالحرب، ولا سيما بعد تضرر مناطق رئيسية تُعد من الأسواق الأساسية للحوم، مثل الجنوب والبقاع، حيث تعرضت مزارع ومسالخ للتدمير، إضافة الى نزوح أكثر من مليون ومئتي ألف شخص من قراهم ومناطقهم، ما ادى الى حصول إنخفاض كبير في الطلب.
وقال "على الرغم من أن اللحوم، تشكل مصدراً أساسياً للبروتين، إلا لم تعد من أولويات العديد من العائلات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة".
وفي ما اعتبره خبر سار للمواطنين، كشف عيد عن تسجيل الأسواق العالمية تراجعاً مستمراً في أسعار اللحوم، موضحاً أن الأسعار اللحوم الأوروبية كانت قد وصلت سابقاً إلى نحو 20 دولاراً انخفضت اليوم إلى ما بين 15 و17 دولاراً، وهي تواصل انخفاضها أسبوعاً بعد آخر.
وأشار عيد أن هذا التراجع ينعكس مباشرة على السوق اللبنانية، إذ يعمل المستوردون على خفض الأسعار بما يتناسب مع انخفاض الأسعار في بلد المنشأ، معرباً عن أمله في استمرار هذا المسار بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويؤمن لحوماً ذات جودة بأسعار أكثر ملاءمة.
مواضيع ذات صلة
بعد الرسوم الجديدة... تحذير من إرتفاع أسعار اللحوم
lebanon 24
Lebanon24
21/07/2026 17:50:37 Lebanon 24 Lebanon 24
قريباً.. ماذا ستشهد مفاوضات لبنان وإسرائيل؟
lebanon 24
Lebanon24
21/07/2026 17:50:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يشهد جنود إسرائيليون في لبنان؟ "صحافة تل أبيب" تكشف واقعهم الصعب
lebanon 24
Lebanon24
21/07/2026 17:50:37 Lebanon 24 Lebanon 24
في فرنسا.. ماذا يشهد "يوتيوب"؟
lebanon 24
Lebanon24
21/07/2026 17:50:37 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الأسواق العالمية

اللبنانية

ماجد عيد

الأوروبي

الاستير

البقاع

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:01 | 2026-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:25 | 2026-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:47 | 2026-07-21
Lebanon24
10:25 | 2026-07-21
Lebanon24
10:12 | 2026-07-21
Lebanon24
10:05 | 2026-07-21
Lebanon24
10:00 | 2026-07-21
Lebanon24
09:53 | 2026-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24