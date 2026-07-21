حملة من "الجمهور"!

Advertisement

واستغرب "جمهور" الحزب هذا الاستثناء، خصوصًا أن رجّي كان قد شارك في الأشهر الأولى للحكومة ضمن وفود رسمية رفيعة إلى قطر والإمارات وسوريا، كما عُرفت مواقفه وتصريحاته السياسية الواضحة.ولفت المتابعون إلى أن مسألة مشاركته في الزيارات الرسمية استبعدت حتى الآن ثلاث مرات، بدءًا من زيارة رئيس الحكومة إلى ، مرورًا بزيارة ، وصولًا إلى زيارة ، ما أثار تساؤلات وامتعاضًا عبّر عنه مناصرون عبر منشورات على ، في مقابل صمت من مسؤولي "الحزب" ونوابه وقياداته.