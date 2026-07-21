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لبنان

حملة من "الجمهور"!

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
21-07-2026 | 09:45
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حملة من الجمهور!
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لوحظت حملة واسعة شنّها "جمهور" حزب "القوات اللبنانية" ضد استبعاد وزير الخارجية يوسف رجّي عن الوفد اللبناني  الرسمي الذي توجّه إلى الولايات المتحدة الاميركية.
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واستغرب "جمهور" الحزب هذا الاستثناء، خصوصًا أن رجّي كان قد شارك في الأشهر الأولى للحكومة ضمن وفود رسمية رفيعة إلى قطر والإمارات وسوريا، كما عُرفت مواقفه وتصريحاته السياسية الواضحة.


ولفت المتابعون إلى أن مسألة مشاركته في الزيارات الرسمية استبعدت حتى الآن ثلاث مرات، بدءًا من زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى سوريا، مرورًا بزيارة أنقرة، وصولًا إلى زيارة واشنطن، ما أثار تساؤلات وامتعاضًا عبّر عنه مناصرون عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، في مقابل صمت من مسؤولي "الحزب" ونوابه وقياداته.
المصدر: خاص
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