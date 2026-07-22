تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هل تُقصي المناطق التجريبية "حزب الله"؟ تقرير إسرائيلي يثير التساؤلات

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
22-07-2026 | 16:00
A-
A+
هل تُقصي المناطق التجريبية حزب الله؟ تقرير إسرائيلي يثير التساؤلات
هل تُقصي المناطق التجريبية حزب الله؟ تقرير إسرائيلي يثير التساؤلات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اعتبرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن التفاهمات الخاصة بالمناطق التجريبية في جنوب لبنان تخفي تبايناً واضحاً في أهداف كل من بيروت وواشنطن وإسرائيل، رغم اتفاقها المعلن على توسيع دور الجيش اللبناني، مشيرة إلى أن الخلاف لا يتعلق بآلية الانتشار، بل بالنتيجة النهائية التي يُفترض أن يحققها.
Advertisement

وذكر التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" أن وزارة الخارجية الأميركية أعلنت بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في بلدات فرون وصريفا وزوطر الغربية، تحت إشراف مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان ووفق الاتفاق الثلاثي، معتبرة أن هذه الخطوة جاءت ثمرة للمباحثات التي عقدت بين لبنان وإسرائيل في روما، بالتزامن مع زيارة الرئيس اللبناني جوزاف عون إلى واشنطن.

وأوضح التقرير أن بيروت تنظر إلى هذه المناطق بوصفها وسيلة لإقناع إسرائيل بالانسحاب أو إعادة الانتشار، عبر نشر الجيش اللبناني وإظهار حضوره الميداني بما يسمح للحكومة اللبنانية بالقول إنها أوفت بالتزاماتها الأمنية.

في المقابل، رأى التقرير أن الولايات المتحدة تتبنى مقاربة مختلفة، إذ تعتبر أن نجاح الخطة يجب أن يقترن باستعادة الدولة اللبنانية سيادتها الكاملة، عبر تمكين الجيش اللبناني من السيطرة على الأراضي، وتأمين الحدود، ومنع "حزب الله" من إعادة بناء قدراته العسكرية أو الاحتفاظ بترسانة تجعله قوة موازية للدولة.

وأشار التقرير إلى أن فكرة "المناطق التجريبية" تقوم على اختبار عملي لقدرة الجيش اللبناني على فرض سلطته في منطقة محددة ومنع عودة "حزب الله" إليها، على أن يجري توسيع النموذج تدريجياً إذا أثبت نجاحه.

أما إسرائيل، بحسب التقرير، فتركز على هدف أكثر تحديداً، يتمثل في منع "حزب الله" من العودة إلى المناطق الحدودية أو إعادة بناء بنيته العسكرية، مع استمرار الشكوك الإسرائيلية بشأن استعداد الجيش اللبناني للدخول في مواجهة مباشرة مع الحزب.

وذكر التقرير أنَّ إسرائيل قد تمنح هذا النموذج فرصة لإثبات فاعليته، فإذا نجح فلن تكون هناك حاجة إلى بقاء قواتها داخل الأراضي اللبنانية، أما إذا فشل فستعتبر أنها منحت لبنان فرصة لم تؤد إلى النتائج المطلوبة.

ورأى التقرير أن العقبة الأساسية تكمن في اختلاف تعريف النجاح، إذ إن الخطاب اللبناني، بحسب الصحيفة، يركز على انسحاب القوات الإسرائيلية أكثر من تركيزه على إزالة البنية العسكرية لـ"حزب الله"، وهو ما يثير مخاوف من تكرار التجربة التي سادت لعقود مع وجود قوات "اليونيفيل" والجيش اللبناني في الجنوب.

وأشار التقرير إلى أن تلك المرحلة سمحت، وفق الصحيفة، باستمرار نشاط "حزب الله" رغم وجود المؤسسات الرسمية، بينما تمكن الحزب من بناء واحدة من أكبر الترسانات العسكرية التي تمتلكها جماعة مسلحة، وإنشاء بنية تحتية واسعة في جنوب لبنان.

وحذر التقرير من أن تتحول المناطق التجريبية إلى نسخة جديدة من هذا النموذج، بحيث يقتصر دور الجيش اللبناني على إظهار وجود رمزي، فيما يبقى "حزب الله" محتفظاً بقدراته العسكرية بعيداً عن الأنظار.

وختمت "جيروزاليم بوست" بالقول إن نجاح التجربة يجب ألا يُقاس بانسحاب الجيش الإسرائيلي، بل بمدى قدرة الدولة اللبنانية على فرض سيطرتها الكاملة على الأرض، ومنع عودة "حزب الله" بأسلحته أو إعادة بناء مواقعه العسكرية، معتبرة أن تحقيق ذلك قد يشكل بداية فعلية لاستعادة الدولة سلطتها في جنوب لبنان، أما خلاف ذلك فلن يكون سوى استبدال نموذج "اليونيفيل" السابق بنموذج جديد يحمل اسم "المناطق التجريبية".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
تقرير اسرائيلي: الجيش اللبناني ينتشر في أولى "المناطق التجريبية" وإسرائيل تستعد للانسحاب من الثانية
lebanon 24
Lebanon24
22/07/2026 23:56:29 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف سيتعامل "حزب الله" مع "المناطق التجريبيّة"؟
lebanon 24
Lebanon24
22/07/2026 23:56:29 Lebanon 24 Lebanon 24
محادثات واشنطن: خلافات حول المناطق التجريبية ومراحل الانسحاب والتموضع ودور "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
22/07/2026 23:56:29 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تكون "المناطق التجريبية" مفتاح التسوية أم عقدة جديدة ؟
lebanon 24
Lebanon24
22/07/2026 23:56:29 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

الولايات المتحدة

الجيش اللبناني

وزارة الخارجية

اللبناني على

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:08 | 2026-07-22
Lebanon24
16:04 | 2026-07-22
Lebanon24
15:45 | 2026-07-22
Lebanon24
15:30 | 2026-07-22
Lebanon24
15:15 | 2026-07-22
Lebanon24
15:10 | 2026-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24