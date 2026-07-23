تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وزير الزراعة: نرجّح أن تشهد مرحلة ما بعد زيارة واشنطن ترجمة عملية للأجواء الإيجابية

Lebanon 24
23-07-2026 | 03:00
A-
A+
وزير الزراعة: نرجّح أن تشهد مرحلة ما بعد زيارة واشنطن ترجمة عملية للأجواء الإيجابية
وزير الزراعة: نرجّح أن تشهد مرحلة ما بعد زيارة واشنطن ترجمة عملية للأجواء الإيجابية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

رجّح وزير الزراعة نزار الهاني أن "تشهد مرحلة ما بعد زيارة رئيس الجمهورية إلى الولايات المتحدة ترجمة عملية للأجواء الإيجابية التي رافقت القمة"، مشددًا على أن "الأولوية تبقى لبدء انسحاب إسرائيلي واسع ووقف أعمال التدمير المستمرة".

وأشار في حديث إذاعي، إلى أن "المؤشرات الأولية، ومنها بدء الانسحاب من بعض القرى، تبعث على التفاؤل"، وأمل أن "تتسارع هذه الوتيرة بما يتيح عودة الأهالي واستكمال تحرير الأراضي"، ورأى أن "أي مفاوضات مقبلة يجب أن تركز أولا على تحقيق انسحابات فعلية ووقف الاعتداءات".

وفي الملف الزراعي، كشف الهاني أن "المسوحات الأولية التي أعدتها الوزارة أظهرت أن الأضرار الناجمة عن الحرب، إضافة إلى خسائر حرب العام 2024، طالت نحو 22.5% من إجمالي المساحات الزراعية في لبنان، فيما تجاوزت قيمة الخسائر مليار دولار".

ولفت إلى أن "الوزارة بدأت تنفيذ برنامج دعم مباشر للمزارعين العائدين إلى أراضيهم، لمساعدتهم على تنظيف الأراضي وتهيئتها تمهيدا لإعادة تأهيلها، على أن تتوسع هذه المرحلة لاحقا لتشمل إعادة تأهيل البنى التحتية الزراعية، بما فيها شبكات الري وبرك المياه والبيوت البلاستيكية وسائر المرافق الإنتاجية".

وفي ما يتعلق باستئناف التصدير إلى دول الخليج، ختم مؤكدا أن "العقبات الأساسية التي واجهت الصادرات اللبنانية تمت معالجتها، وأن منصات الحصول على أذونات التصدير أصبحت مفتوحة أمام لبنان"، وأشار إلى "استمرار التواصل مع الجانب السعودي لمعالجة بعض المسائل المرتبطة بمواصفات الشاحنات"، وأعرب عن أمله في أن "يشهد الأسبوع الحالي انطلاق حركة الشحن البري إلى المملكة العربية السعودية بوتيرة متصاعدة، بما يسهم في إعادة تنشيط الصادرات الزراعية اللبنانية إلى الأسواق الخليجية".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
إستعدادات لبنانية لمرحلة ما بعـد اتفاق إسلام آباد ونقاشات إيجابية بين بعبدا وعين التينة
lebanon 24
Lebanon24
23/07/2026 11:48:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر سياسي: الاجواء ايجابية وزيارات قطر مؤشر
lebanon 24
Lebanon24
23/07/2026 11:48:39 Lebanon 24 Lebanon 24
جولة السفير الاميركي اول ترجمة عملية لمحادثات واشنطن.. الرئاسة السورية: الشرع استقبل ميقاتي في قصر الشعب
lebanon 24
Lebanon24
23/07/2026 11:48:39 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تحمل زيارة واشنطن "إعلان المرحلة" للبنان؟
lebanon 24
Lebanon24
23/07/2026 11:48:39 Lebanon 24 Lebanon 24

المملكة العربية السعودية

الولايات المتحدة

العربية السعودية

اللبنانية

الجمهوري

السعودية

إسرائيل

المملكة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:37 | 2026-07-23
Lebanon24
04:29 | 2026-07-23
Lebanon24
04:25 | 2026-07-23
Lebanon24
04:20 | 2026-07-23
Lebanon24
04:00 | 2026-07-23
Lebanon24
03:46 | 2026-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24