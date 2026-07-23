وزير الزراعة: نرجّح أن تشهد مرحلة ما بعد زيارة واشنطن ترجمة عملية للأجواء الإيجابية

رجّح وزير الزراعة نزار الهاني أن "تشهد مرحلة ما بعد زيارة رئيس الجمهورية إلى ترجمة عملية للأجواء الإيجابية التي رافقت القمة"، مشددًا على أن "الأولوية تبقى لبدء انسحاب إسرائيلي واسع ووقف أعمال التدمير المستمرة".

وأشار في حديث إذاعي، إلى أن "المؤشرات الأولية، ومنها بدء الانسحاب من بعض القرى، تبعث على التفاؤل"، وأمل أن "تتسارع هذه الوتيرة بما يتيح عودة الأهالي واستكمال تحرير الأراضي"، ورأى أن "أي مفاوضات مقبلة يجب أن تركز أولا على تحقيق انسحابات فعلية ووقف الاعتداءات".

وفي الملف الزراعي، كشف الهاني أن "المسوحات الأولية التي أعدتها الوزارة أظهرت أن الأضرار الناجمة عن الحرب، إضافة إلى خسائر حرب العام 2024، طالت نحو 22.5% من إجمالي المساحات الزراعية في ، فيما تجاوزت قيمة الخسائر مليار دولار".

ولفت إلى أن "الوزارة بدأت تنفيذ برنامج دعم مباشر للمزارعين العائدين إلى أراضيهم، لمساعدتهم على تنظيف الأراضي وتهيئتها تمهيدا لإعادة تأهيلها، على أن تتوسع هذه المرحلة لاحقا لتشمل إعادة تأهيل البنى التحتية الزراعية، بما فيها شبكات الري وبرك المياه والبيوت البلاستيكية وسائر المرافق الإنتاجية".

وفي ما يتعلق باستئناف التصدير إلى دول ، ختم مؤكدا أن "العقبات الأساسية التي واجهت الصادرات تمت معالجتها، وأن منصات الحصول على أذونات التصدير أصبحت مفتوحة أمام لبنان"، وأشار إلى "استمرار التواصل مع الجانب السعودي لمعالجة بعض المسائل المرتبطة بمواصفات الشاحنات"، وأعرب عن أمله في أن "يشهد الأسبوع الحالي انطلاق حركة الشحن البري إلى بوتيرة متصاعدة، بما يسهم في إعادة تنشيط الصادرات الزراعية اللبنانية إلى الأسواق الخليجية".