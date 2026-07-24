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لبنان

اعتداءات إسرائيلية متواصلة جنوبا.. قصف وتفجيرات في بلدات عدة

Lebanon 24
24-07-2026 | 03:34
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اعتداءات إسرائيلية متواصلة جنوبا.. قصف وتفجيرات في بلدات عدة
اعتداءات إسرائيلية متواصلة جنوبا.. قصف وتفجيرات في بلدات عدة photos 0
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شهد جنوب لبنان اعتداءات إسرائيلية متواصلة، شملت قصفا مدفعيا بين بلدتي حولا وشقرا وفي وادي السلوقي، إضافة إلى تنفيذ تفجير في بلدة الخيام.

وفي مجدل سلم، انفجر لغم أرضي بحصادة زراعية، من دون تسجيل إصابات.
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