اعتداءات إسرائيلية متواصلة جنوبا.. قصف وتفجيرات في بلدات عدة

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
شهد جنوب لبنان اعتداءات إسرائيلية متواصلة، شملت قصفا مدفعيا بين بلدتي حولا وشقرا وفي وادي السلوقي، إضافة إلى تنفيذ تفجير في بلدة الخيام.
وفي مجدل سلم، انفجر لغم أرضي بحصادة زراعية، من دون تسجيل إصابات. pic.twitter.com/sm7NwOgEoT
— lebanon 24 (@Lebanon24) July 24, 2026
شهد جنوب لبنان اعتداءات إسرائيلية متواصلة، شملت قصفا مدفعيا بين بلدتي حولا وشقرا وفي وادي السلوقي، إضافة إلى تنفيذ تفجير في بلدة الخيام.
وفي مجدل سلم، انفجر لغم أرضي بحصادة زراعية، من دون تسجيل إصابات. pic.twitter.com/sm7NwOgEoT