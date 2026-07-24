اعتداءات إسرائيلية متواصلة جنوبا.. قصف وتفجيرات في بلدات عدة

شهد اعتداءات إسرائيلية متواصلة، شملت قصفا مدفعيا بين بلدتي حولا وشقرا وفي ، إضافة إلى تنفيذ تفجير في بلدة .



وفي مجدل سلم، انفجر لغم أرضي بحصادة زراعية، من دون تسجيل إصابات.

شهد جنوب اعتداءات إسرائيلية متواصلة، شملت قصفا مدفعيا بين بلدتي حولا وشقرا وفي وادي السلوقي، إضافة إلى تنفيذ تفجير في بلدة الخيام.



وفي مجدل سلم، انفجر لغم أرضي بحصادة زراعية، من دون تسجيل إصابات. pic.twitter.com/sm7NwOgEoT — 24 (@Lebanon24) July 24, 2026 Advertisement