طولها نحو مترين.. أنباء عن انتشار أفعى خطيرة في جرود جبيل؟!

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انتشر مؤخرا فيديو عبر لأحد المواطنين وهو يوّثق ظهور أفعى سوداء كبيرة في جرود طولها نحو مترين، الا انه تبين ان الفيديو صوّره أحد الأشخاص خارج ونشره على تطبيق تيك توك و" ".وفي هذا الإطار، يُشير الخبير في الزواحف رامي خشاب عبر صفحته على مواقع التواصل إلى ان الأفعى التي ظهرت في الفيديو هي الحية المجلجلة أو يُقال لها "ام جرس" وهي تعيش في القارة الأميركية فقط وغير موجودة في لبنان أو في منطقة ".إلى ذلك، توجد حوالي 25ـ 30 نوعًا من الأفاعي، منها عدد قليل فقط سام.الأفاعي السامة هي:الأفعى : وهي من أخطر الأفاعي في لبنان، تتواجد في المناطق الزراعية والأحراج، ولدغتها قد تكون خطيرة وتتطلب علاجًا طبيًا عاجلًا.الأفعى المقرنة: تعيش في المناطق الجافة وشبه الصحراوية، وهي نادرة جدًا في لبنان.أفعى الشرقية: تمتلك سمًا ضعيفًا نسبيًا يقع في مؤخرة الفك، ولا تُعد خطيرة على معظم البشر إلا في حالات نادرة.أما الأفاعي غير السامة فهي:ثعبان السوط الأسود: طويل وسريع، يتغذى على القوارض والزواحف، وغير سام.ثعبان الماء النردي: يعيش قرب الأنهار والبرك ويتغذى على الأسماك والبرمائيات.ثعبان السلم: غير سام، يعيش في المناطق الصخرية والغابات.ثعبان القط: ليلي النشاط، سمّه ضعيف جدًا ومخصص لشلّ فرائسه الصغيرة.وفي الواقع تتجنب الأفاعي البشر غالبًا، وتلدغ عادةً فقط إذا شعرت بالتهديد أو تم الدوس عليها، كما أنها تؤدي دورًا مهمًا في البيئة من خلال السيطرة على أعداد القوارض.