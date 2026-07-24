تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تحضيرات لجولة مفاوضات 4 اب ولبنان سيطالب بتوسعة المناطق التجريبية واستكمال الانسحابات

Lebanon 24
24-07-2026 | 22:12
A-
A+
تحضيرات لجولة مفاوضات 4 اب ولبنان سيطالب بتوسعة المناطق التجريبية واستكمال الانسحابات
تحضيرات لجولة مفاوضات 4 اب ولبنان سيطالب بتوسعة المناطق التجريبية واستكمال الانسحابات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ارتفاع حدة التوترات في المنطقة لم يحجب الانظار عن التطورات في جنوب لبنان والاستعدادات للجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية- الاسرائيلية برعاية اميركية في روما في 4 اب .
Advertisement
وحسب المعلومات المؤكدة فان الجولة الجديدة يريدها الوفد اللبناني لتوسعة المناطق التجريبية واستكمال الانسحابات الاسرائيلية بينما يطالب الوفد الاسرائيلي بحصرها في تقييم نتائج المرحلة التجريبية الاولى وخلو القرى من مقاتلي حزب الله وصواريخهم والتدقيق باسماء العائدين وهذا ما رفضه الجيش .
وتبقى الخطورة حسب المتابعين للاوضاع الجنوبية في كيفية تنفيذ المراحل التجريبية الاخرى في ظل الاصرار الاسرائيلي على العودة الى القرى التي انسحب منها بالتوقيت الذي يريده للتأكد من انسحاب مقاتلي حزب الله وخلو القرى من الصواريخ وهذا ما يرفضه الجيش اللبناني. ومن الاسئلة ايضا، كيف سيتم التعامل مع سلاح حزب الله و كيف ستجري عمليات التفتيش وهل ينص اتفاق الاطار على الدخول الى المنازل للبحث عن السلاح؟
وفي المعلومات التي اوردتها" الديار" ، ان الجيش اللبناني رفض كليا الطلبات الاسرائيلية واكد ان مطلبه الاول والاساسي وقف الاعتداءات الاسرائيلية والاسراع بالانسحابات ورفض الدخول الاسرائيلي الى اي قرية جرى الانسحاب منها، وعلم ان الوفد اللبناني المشارك في اجتماع 4 اب في روما سيضم دبلوماسيين وعسكريين لاستكمال النقاشات حول توسعة المناطق التجريبية وحدودها، وهذا يفرض وجود عسكريين مزودين بالملفات والخرائط، ومن هنا، فان الاجتماعات المقبلة بالغة الخطورة والحساسية، لكن ادارة الجيش للمفاوضات تترك حتى الان ارتياحا عند الجميع. وحسب المتابعين للتطورات في بيروت، فان حزب الله تعامل بايجابية مع انتشار الجيش في زوطر الغربية.
وحسب المعلومات المسربة استنادا الى النقاشات، فان قيادة المقاومة تدرك ان اتفاق الاطار ولد ميتا ومن رابع المستحيلات تطبيقه، هذا التقييم من حزب الله لاتفاق الاطار جعله يتجنب القيام باي تحركات ميدانية لاسقاطه لقناعته المطلقة انه سيقسط بجاذبية التطورات في لبنان والمنطقة حتى لو قام الاسرائيليون ببعض الخطوات المحدودة جدا، اما على صعيد الرئاسة الثانية فان المعلومات تؤكد بأن الموقف الايجابي للرئيس بري من زيارة عون لاميركا لا يعني مطلقا تراجعه عن رفضه للمفاوضات المباشرة مع اسرائيل، كما سوق البعض للدخول من هذا الباب والحديث عن تباينات بين الثنائي الشيعي.
وكشف مصدر دبلوماسي غربي لـ"نداء الوطن" أن "صيغة الإطار" راعت الهواجس اللبنانية والإسرائيلية ضمن ما يستطيع كل طرف تحمّله سياسيًا ودستوريًا، ولا سيما لبنان. وأوضح أن البند الثالث عشر، الذي يلزم الطرفين وقف الأعمال العدائية في المحافل السياسية والقانونية الدولية، جاء نتيجة نقاشات مطوّلة هدفت إلى منع تحوّل الخلاف، خلال تنفيذ الاتفاق، إلى مواجهة قضائية متبادلة. وكشف المصدر أن الوفد الإسرائيلي أبلغ نظيره اللبناني، خلال الاجتماع الأخير في واشنطن، أن التلويح باللجوء إلى محكمة العدل الدولية لن يشكّل عنصر ضغط على إسرائيل، بل قد يخدم مصالحها. وفي المقابل، لوّح بملاحقة الدولة اللبنانية أمام المحاكم الأميركية وتحريك ملفات في الكونغرس، استنادًا إلى اتهامها بإيواء منظمة مصنّفة إرهابية والتعاون معها ومنحها تمثيلًا حكوميًا ونيابيًا، بما قد يفتح الباب أمام دعاوى وإجراءات قانونية وسياسية لمصلحة إسرائيل.
وكتبت" اللواء":وحسب مصدر دبلوماسي أميركي، فإن الاتجاه الغالب في البيت الأبيض، تقديم ما يلزم لرئيس الجمهورية والحكومة لتثبيت التوصل، نحو دولة قادرة على «إقامة مبادرة» بعيداً عن تدخلات حزب الله ، أو المحور المنضوي ضمنه.
ويضيف المصدر أن الإدارة الأميركية تنظر الى الجيش اللبناني باعتباره الركيزة الأساسية لأي توجُّه يهدف الى تثبيت الاستقرار وتعزيز سلطة الدولة.
وفي الإطار، تحدثت معلومات عن أن قائد منطقة العمليات المركزية الأميركية «سنتكوم» الأدميرال براد كوبر سيزور بيروت قريباً، بعدما سبقه إليها الجنرال جوزف كليرفيلد الذي يرأس مجموعة التنسيق العسكرية الخاصة بلبنان.
وكتبت" البناء": شددت مصادر نيابية في الثنائي الوطني (حركة أمل وحزب الله) على أنّ الامتحان الجدي والحقيقي للخيار الدبلوماسي ولجدوى المفاوضات هو تثبيت وقف إطلاق النار الكامل أولاً والانسحاب «الإسرائيلي» من قرية محتلة أو من قضاء كامل محتل ضمن الخط الأصفر ثانياً، وليس من منطقة غير محتلة وانسحاب وهميّ وإدخال الجيش اللبناني لإطلاق النار عليه وتقييد حركته وإهانته والتحقق من إنجاز مهمته من لجنة أميركية – «إسرائيلية»، إضافة إلى إعادة النازحين إلى قراهم والبدء بورشة إعادة الإعمار واستعادة الأسرى. واعتبرت المصادر أنّ الضغط الحقيقي الذي سيدفع العدو «الإسرائيلي» للانسحاب ووقف اعتداءاته هو صمود المقاومة وبيئتها وإصرار الجمهورية الإسلامية في إيران على وقف الحرب على لبنان والانسحاب «الإسرائيلي» الكامل من الجنوب.
ونقلت شخصيّات سياسية وحزبية ودينية عادت من طهران بعد مشاركتها في تشييع الإمام الشهيد علي الخامنئي، والتقت بمسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى، أنّ الموقف الإيراني صلب في مواجهة الاعتداءات والمشاريع الأميركية في إيران والمنطقة حتى النهاية مهما كانت الأثمان، مؤكدين أنّ الجمهورية الإسلامية موحدة ولا خوف على وحدتها الداخلية في مواجهة الخطر الخارجي ومشهدية التشييع أبلغ دليل، كما نجحت القيادة في استيعاب الخسائر البشرية وفي البنى التحتية الإيرانية وخرجت أقوى من قبل. وشدّد زوار طهران لـ»البناء» على أنّ المسؤولين الإيرانيين بكافة مستوياتهم يؤكدون أنّ إيران لن توقّع أيّ اتفاق مع الولايات المتحدة مهما بلغت مكاسبه، قبل التزام أميركي بالبند اللبناني بشقيه تثبيت وقف النار والانسحاب الكامل من الجنوب، وألمحَ الزوار إلى أنّ فتح مضيق هرمز أصبح مرتبطاً بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب، أما مضيق باب المندب فبالإضافة إلى استخدام إقفاله لفك الحصار السعودي عن اليمن، فإنه يُستخدم أيضاً بالضغط على السعودية في لبنان لوقف التماهي مع المشروع الأميركي – «الإسرائيلي» بالضغط على المقاومة وتعزيز الانقسام الداخلي وتحريض اللبنانيين على بعضهم البعض ودفع السلطة لاتخاذ قرارات خبيثة ضد المقاومة.
وعلمت «البناء» من جهات إقليمية أن مستوى التنسيق بين قوى محور المقاومة ارتفع في الآونة الأخيرة إلى حدٍّ كبير على كافة الصعد لمواجهة المخططات الأميركية ـ «الإسرائيلية»، وأنّ تنفيذ الولايات المتحدة ورئيسها تهديداتهما بشنّ ضربة كبرى على إيران لتدمير بناها التحتية الاقتصادية والنفطية والكهربائية لبث الفوضى تمهيداً لإسقاط نظامها، سيؤدي إلى دخول محور المقاومة كُله في الحرب وفتح كافة الجبهات واستخدام كلّ الأوراق المتوافرة مع عدم استبعاد المفاجآت وفتح جبهات جديدة غير معروفة، ما سيؤدي إلى انفجار كبير في المنطقة برمّتها ولن تبقى الحرب محصورة في دائرة أو رقعة معينة، بل ستمتدّ إلى مجمل الإقليم ومن ضمنه الكيان الإسرائيلي. وتكشف الجهات أنّ الولايات المتحدة و»إسرائيل» تُعدّان العدة لحرب محتملة، لكن في المقابل كل جبهات المقاومة تُعدّ العدة أيضاً لحرب طويلة.
مواضيع ذات صلة
"المناطق التجريبية"محور مفاوضات روما وخلاف حول مواقع الانسحاب وانتشار الجيش في الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
25/07/2026 07:40:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاوضات روما تتقدم ومحادثات تقنية للمناطق التجريبية تسبق بدء الانسحاب الاسرائيلي
lebanon 24
Lebanon24
25/07/2026 07:40:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد عسكري أميركي إلى بيروت وتوجُّه لتوسعة المناطق التجريبية
lebanon 24
Lebanon24
25/07/2026 07:40:28 Lebanon 24 Lebanon 24
جولة تفاوض جديدة في روما والجيش يتقصى المخاطر في المناطق التجريبية لتأمين عودة الاهالي
lebanon 24
Lebanon24
25/07/2026 07:40:28 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

فان حزب الله

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إيران على

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:05 | 2026-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:13 | 2026-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:27 | 2026-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:59 | 2026-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
22:05 | 2026-07-24
Lebanon24
22:13 | 2026-07-24
Lebanon24
22:27 | 2026-07-24
Lebanon24
23:00 | 2026-07-24
Lebanon24
22:59 | 2026-07-24
Lebanon24
22:50 | 2026-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24