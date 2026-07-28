هاني من مشروع شاتو سان غابريال للكرمة والنبيذ: مستقبل الزراعة اللبنانية ألا ننافس بالكميات بل بالقيمة والجودة والتميّز

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زار وزير الزراعة نزار هاني، يرافقه للوزارة لويس وعدد من المستشارين ورؤساء المراكز الزراعية في قضاء جبيل، مشروع شاتو سان غابريال للكرمة والنبيذ في بلدة غلبون، حيث استقبله رئيس البلدية المهندس إيلي جبرايل ومدير المشروع غابي جبرايل.واطّلع هاني خلال جولة في المشروع على آلية العمل ومراحل إنتاج النبيذ، واستمع إلى شرح حول حجم الإنتاج السنوي وأساليب زراعة الكرمة. كما تناول اللقاء أبرز التحديات التي تواجه مزارعي العنب وقطاع صناعة النبيذ في .وأشاد رئيس بلدية غلبون بجهود وزير الزراعة، مثنيًا على تعاطيه مع قضايا المزارعين وحرصه على دعم القطاع الزراعي.، وصف هاني المشروع بـ"النموذجي"، مؤكدًا أن قطاع العنب في لبنان ينقسم إلى شقين أساسيين، هما عنب المائدة والنبيذ. وأوضح أن عنب المائدة بات المنتج الزراعي اللبناني الأول من حيث التصدير، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل مع المصدرين على فتح أسواق جديدة، مع التركيز حاليًا على السوق الإندونيسية، إضافة إلى استكمال متطلبات التصدير إلى كندا وأستراليا، ما ساهم في وصول العنب اللبناني إلى 42 دولة حول العالم.وفي ما يتعلق بصناعة النبيذ، اعتبر هاني أن النبيذ اللبناني يُعد من أبرز المنتجات الوطنية وأكثرها انتشارًا عالميًا، لافتًا إلى استمرار التعاون مع معهد الكرمة والنبيذ لتطوير المصانع، وتحسين جودة الإنتاج، ورفع المعايير المعتمدة، بالتوازي مع العمل على فتح أسواق جديدة أمام المنتج اللبناني.وأشار أيضًا إلى أن الوزارة تواصل دعم المهرجانات المحلية التي تروّج للنبيذ اللبناني، مؤكداً أن فتح السوق أمام المنتجات الزراعية هذا العام يشكل إنجازًا مهمًا للقطاع. وكشف أن نحو ألف طن من المنتجات الزراعية تُصدَّر يوميًا إلى السعودية، على أن يرتفع هذا الرقم إلى ثلاثة آلاف طن يوميًا خلال الأسبوعين المقبلين، ما سينعكس إيجابًا على المزارعين وحركة التصدير والاقتصاد الوطني.وختم هاني بالتأكيد أن مشروع شاتو سان غابريال يجسد الرؤية التي تسعى الوزارة إلى ترسيخها في الزراعة اللبنانية، عبر الاستثمار في منتجات ذات قيمة مضافة وجودة عالية بدل المنافسة على الكميات، مشيرًا إلى أن المشروع ينتج أكثر من 150 ألف قارورة نبيذ سنويًا تتميز بهوية مرتبطة بالأرض التي تُزرع فيها، وهو ما يشكل نموذجًا لمستقبل الزراعة في لبنان.