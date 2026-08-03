بيانٌ من مدعي عام التمييز بشأن رياض سلامة.. ماذا جاء فيه؟

أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج بياناً تناول فيه الإجراءات التي تم اتخاذها بحق السيد توفيق سلامة الذي تم توقيفه في مستشفى بحنس والمتضمن ما يأتي:

1- إثر توفر معلومات عن تواجد السيد رياض توفيق سلامة في مستشفى بحنس والتأكد من صحة هذه المعلومة، جرى تنفيذ بلاغ البحث والتحري المسطر بحقه من قبل النائب العام التمييزي بموجب المحضر رقم 1666/2026 تاريخ 31/7/2026 من قبل قسم المباحث الجنائية المركزية.

2- وإنه وعلى ضوء ما تم تداوله بشأن الوضع الصحي للسيد رياض توفيق سلامة فقد جرى معاينته في مستشفى بحنس من قبل الرائد الطبيب إسماعيل حيث أعيدت الفحوصات الطبية كافة التي كانت قد أجريت له، وقد خلص التقرير المنظم من قبل الرائد الطبيب المذكور والمنظم بتاريخ 1/8/2026 إلى أن من الممكن إخراجه من المستشفى على أن يوضع في سجن رومية في معرض لمراقبة ضغطه وإعطائه أدويته والسماح له باستعمال آلة توليد الأوكسجين.

3- استناداً لما تقدم من استقرار في الوضع الصحي للسيد رياض توفيق سلامة وفق الحالة التي كان عليها قبل احتجازه أولياً، سيما وأنه يعاني من ارتفاع في الضغط على النحو الوارد في التقارير الطبية التي دأب وكيله على تقديمها كمبرر لعدم حضوره إلى كل جلسة استجواب يدعى إليها، هذه الحالة الصحية التي تعالج من خلال تناوله المنتظم لأدوية الضغط، تقرر نقله إلى نظارة في سجن رومية، وذلك لكون مستشفى بحنس ليس مكاناً للتوقيف وغير متعاقد بهذا الخصوص مع ، فضلاً عما سبقت الإشارة إليه من كون معدلات ضغطه هي مستقرة على الحالة التي هو عليها طويلة، ومال تقرير الطبيب بعدم الحاجة لبقائه في المستشفى.

4- بعد نقله إلى نظارة شعبة المعلومات في سجن رومية جرى تخصيص غرفة خاصة له، والسماح بوجود آلة الأوكسجين في غرفته، كما جرى استلام جميع الأدوية التي يحتاج إليها بعناية الطاقم الطبي لقوى الأمن الداخلي، كما قررنا السماح لطبيبه الخاص الدكتور الكسندر خوري بالتوجه إلى النظارة والتأكد من الأدوية المسلمة للفريق الطبي التابع لقوى الأمن الداخلي والتأكد كذلك من آلة الأوكسجين وأدويته، بحيث قام الطبيب خوري ومنذ ذلك إجراء حضوري لديه بتاريخ 31/7/2026 إلى أن زار نظارة شعبة المعلومات.

5- وتبين أن السيد رياض توفيق سلامة، وبمجرد نقله إلى نظارة شعبة المعلومات قد قرر الامتناع عن تناول دوائه تحديداً حبوب معالجة الضغط المزمن الذي يعاني منه، إضافة إلى امتناعه عن تناول الطعام.

6- لقد تم بتاريخ 2/8/2026 وبناءً لإشارتنا وعند الساعة الثانية عشر ظهراً أحضرنا طبيبي السيد رياض سلامة رياض سركيس والكسندر خوري من الكشف ومعاينة السيد رياض سلامة في مكان احتجازه الأولي في النظارة وجرى تنظيم محضر بهذا الخصوص برقم 24/2026 تاريخ 2/8/2026، وقد تضمن هذا المحضر جواب الموقوف رياض سلامة بتمنعه عن تناول أدويته، كما جرى إعلام الطبيبين بإشارة النائب العام التمييزي بإمكانية حضورهما أو من ينتدبانه كطبيب أو ممرض إلى مكان توقيف رياض سلامة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وقد وقع الطبيبان والموقوف رياض سلامة على كافة هذه التفاصيل الواردة في المحضر المشار إليه.

7- أكثر من ذلك ورغم إصرار السيد رياض سلامة على موقفه ممتنعاً عن تناول دوائه رغم العناية الطبية التي أحيطت به وتقديم كافة التسهيلات الطبية لطبيبيه سركيس وخوري، فقد كلف النائب العام التمييزي رئيس المركز الطبي بتخصيص ممرض خاص يتولى مراقبة طبية على مدار الساعة للموقوف رياض سلامة للتأكد من استقرار وضعه الصحي سيما لجهة معدل ضغط ، وقد جرى تنظيم منذ تاريخ 2/8/2026 عدة تقارير طبية بهذا الخصوص وبنتيجة تلك المعاينات والتي تضمنت أن حالته العامة مستقرة وبعدم الحاجة إلى دخول المستشفى، إلى أن تبين عند الساعة 21:00 تناول الموقوف رياض توفيق سلامة لوجبة طعام إضافة إلى تناوله حبتي الدواء عند الساعة 20:50 و21:30.

8- بتاريخ 3/8/2026 تم نقل الموقوف رياض توفيق سلامة إلى مستشفى ضهر الباشق وجرى تخصيص غرفة خاصة له مجهزة بكافة الأجهزة الطبية اللازمة وذلك بغية إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له والتأكد من سلامة وضعه الصحي وذلك بسبب تمنعه منذ صبيحة هذا اليوم عن تناول الطعام وتناول أدوية الضغط الواجب تناولها، وإنه ورغم نقله إلى المستشفى فقد ظل ممتنعاً عن تناول أدويته، وقد وثق كل ذلك بالمحضر رقم 22/2026 تاريخ 3/8/2026 المنظم من قبل فصيلة برمانا، وقد وقع رياض توفيق سلامة على بلاغ فرم مسؤولية بعد أن أفهم من قبل الطبيب المعالج بأن تمنعه عن أخذ الأدوية قد يؤدي إلى خطر على حياته، ليعود ويصرح على الصفحة الخامسة من المحضر المشار إليه بموافقته على أخذ علاجه وأدويته.

لذلك، واستناداً لكل ما تقدم فإن التمييزية بشخص النائب العام التمييزي يضع هذه المعلومات الطبية المتعلقة بحالة السيد رياض توفيق سلامة أمام الرأي العام اللبناني وذلك رغبةً لأية تأويلات أو أقاويل غير دقيقة أو غير صحيحة، ومن أجل التأكيد على الحرص الدؤوب على سلامة أي موقوف الشخصية وتوفير كافة مستلزمات الرعاية الطبية والعلاج المناسب له، مع التنويه بالجهد الطبي الدؤوب والكبير الذي تبذله القوى الأمنية سيما عناية من أجل توفير كافة مستلزمات الرعاية الطبية والصحية للموقوف رياض توفيق سلامة رغم تمنعه المتكرر عن تناول أدويته، وذلك بغية وضع نفسه وبصورة قصدية ومتعمدة في حالة صحية حرجة.